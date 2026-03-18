La ley que puede hacer apagar las luces en Nueva York poco antes de medianoche

El Senado de Nueva York analiza un proyecto de ley bautizado como Dark Skies Protection Act (Ley de Protección de Cielos Oscuros), que propone un cambio radical en la iluminación estatal a partir de 2028. La iniciativa, impulsada por el senador Brad Hoylman-Sigal y varios co-patrocinantes, busca establecer el apagado de la mayoría de las luces exteriores desde las 23 hs hasta el amanecer.

Qué busca la “Ley de Protección de Cielos Oscuros” de Nueva York

El objetivo central de la iniciativa reside en reducir drásticamente la contaminación lumínica, un fenómeno que afecta tanto el bienestar humano como la vida silvestre local.

La legislación regularía diversas fuentes de luz artificial, desde reflectores residenciales y carteles comerciales hasta iluminación decorativa de edificios.

Según el texto oficial, la medida pretende “preservar y mejorar el cielo oscuro del estado mientras promueve la seguridad para las personas, las aves y otra vida silvestre, conserva energía y reduce nuestra huella de carbono”.

La zona de Times Square no se vería afectada (archivo) MIXUE Group

Las condiciones que pueden afectar a NYC desde 2028

Para cumplir con estos estándares, las luminarias deberán contar con diseños blindados que dirijan el haz hacia el suelo en lugar de dispersarlo hacia el cielo.

en lugar de dispersarlo hacia el cielo. Aquellos dispositivos que no cumplan los nuevos requisitos deberán permanecer apagados en el horario nocturno estipulado, a menos que cuenten con sensores de movimiento que aseguren el corte automático en un lapso de 15 minutos.

Impacto de la contaminación visual en Nueva York

El impacto de la luz artificial sobre los seres vivos es un eje central del proyecto.

Aves. La normativa destaca que las aves utilizan el cielo nocturno como brújula durante sus migraciones . “A medida que pasan sobre grandes ciudades en su camino, pueden desorientarse por las luces artificiales brillantes, lo que a menudo causa que colisionen con edificios o ventanas”, explica el documento citado por la fuente legislativa. Nueva York se posiciona sobre un corredor migratorio clave , por lo que la interrupción lumínica resulta un factor crítico para su supervivencia.

La normativa destaca que . “A medida que pasan sobre grandes ciudades en su camino, pueden desorientarse por las luces artificiales brillantes, lo que a menudo causa que colisionen con edificios o ventanas”, explica el documento citado por la fuente legislativa. , por lo que la interrupción lumínica resulta un factor crítico para su supervivencia. Personas. En cuanto a los seres humanos, la exposición excesiva a la luz durante la noche genera alteraciones biológicas.

Según datos proporcionados por la ley, una encuesta realizada en 2016 reveló que uno de cada siete residentes de la ciudad de Nueva York sufrió alteraciones en su sueño al menos tres días a la semana debido a la iluminación exterior.

El texto de iniciativa de ley enfatiza: “La exposición al exceso de luz artificial puede interrumpir los ritmos circadianos naturales del cuerpo, causando cambios en los patrones de ondas cerebrales, la producción de hormonas, la regulación celular y otras actividades biológicas”.

El proyecto también lamenta que el 80% de los estadounidenses ya no puede ver la Vía Láctea debido al resplandor artificial.

Vista del atardecer en Manhattan, Nueva York Winston Zhou - XinHua

Excepciones a la Ley de Protección de Cielos Oscuros de NYC

Para evitar un escenario de apagón total en zonas críticas, el proyecto contempla una lista de excepciones. Entre ellas se encuentran:

Aeropuertos, autopistas y servicios de emergencia.

Sitios de construcción y usos vinculados a la seguridad pública.

Decoraciones estacionales y luminarias de baja potencia.

Lugares emblemáticos como Times Square.

Estadios deportivos, donde las luces podrán quedar encendidas solo para finalizar eventos en curso.

Si la medida prospera en ambas cámaras y obtiene la firma del gobernador, los propietarios tendrán hasta el 1 de enero de 2028 para adaptar sus sistemas.

El debate promete intensidad, ya que grupos de conservación y sectores comerciales discutirán sobre los alcances de la seguridad nocturna. Estados como Arizona ya implementaron normativas similares.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.