La llamativa estrategia de los supermercados de Nueva York ante el aumento del precio de los huevos

En Nueva York, el precio de los huevos alcanzó niveles sin precedentes debido a una fuerte escasez provocada por el brote de gripe aviar. Para enfrentar esta crisis, algunos supermercados optaron por venderlos en paquetes de tres unidades, una solución creativa que busca aliviar el bolsillo de las familias más afectadas.

Precios por las nubes: el impacto del aumento de huevos en Nueva York

Según The New York Post, el costo de una docena de huevos en Estados Unidos se disparó hasta los diez dólares, un aumento del 200% respecto al año pasado. Esta tendencia llevó a que comercios y restaurantes ajusten sus precios.

El precio de los huevos aumentó un 10,2% entre junio de 2023 y junio de 2024 istock

En el Café Manhattan, un popular local de Midtown, los icónicos sándwiches de huevo ahora cuestan 50 centavos más, lo que refleja el impacto directo en los consumidores. “Hace cuatro meses, 30 docenas costaban menos de US$50. Ahora, pago US$227”, explicó Gin Yun, gerente del lugar.

Nueva York: por qué subió tanto el precio de los huevos

El brote de gripe aviar obligó a sacrificar a más de 58 millones de gallinas en todo EE.UU., lo que redujo drásticamente el suministro de huevos. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), esto provocó un aumento de precios sin precedentes.

Las granjas avícolas gigantescas albergan habitualmente más de un millón de pollos, por lo que unas pocas infecciones pueden provocar una escasez de suministro Charlie Neibergall - AP

Es que cada vez que se detecta el virus en una granja avícola, se sacrifica a toda la manada para ayudar a limitar su propagación. Y como las granjas avícolas gigantescas albergan habitualmente más de un millón de pollos, unas pocas infecciones pueden provocar una escasez de suministro. El problema tiende a persistir porque lleva meses deshacerse de todos los cadáveres, desinfectar los gallineros y traer nuevas aves.

Para mitigar esta crisis, el gobierno de Estados Unidos destinó US$1000 millones en ayudas financieras a productores avícolas y eliminó algunas restricciones regulatorias con el fin de aumentar la producción. Sin embargo, se estima que el mercado no se estabilizará antes de seis meses.

Gripe aviar en Nueva York: las creativas medidas que tomaron los supermercados

En medio de esta situación, algunos supermercados adoptaron medidas innovadoras. La venta de huevos en bolsas de tres unidades se convirtió en una alternativa viable para que las familias puedan consumir este alimento básico sin gastar demasiado. Esta práctica no solo permite ahorrar dinero, sino también reducir el desperdicio en tiempos de precios elevados.

Trader Joe´s venderá huevos en bolsas de tres unidades para que las familias puedan consumir este alimento básico sin gastar demasiado Archivo/Canva

Además, cadenas como Trader Joe´s y Whole Foods comenzaron a racionar la venta de huevos, y limitaron la compra a tres cartones por cliente. Esta estrategia busca mantener un suministro constante mientras los precios continúan en alza.

Aumento en el precio de los huevos: el impacto en los pequeños comercios

La inflación no solo afecta a los grandes supermercados, sino también a los pequeños comercios y bodegas de vecindarios de bajos recursos. Según señala The New York Post, algunos comerciantes optaron por vender huevos de manera unitaria para adaptarse a la capacidad de compra de sus clientes.

Fernando Mateo, presidente de United Bodegas of America, afirmó: “Esto afecta a los pobres, no a los ricos. Es responsabilidad social mantener los precios accesibles”.