La MTA abre vacantes de trabajo en Nueva York con sueldos de hasta US$31 por hora: cómo aplicar

La Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) compartió una nueva vacante en Nueva York, con prestaciones atractivas y requisitos básicos. Para postularse solo es necesario un título de escuela secundaria y poder cumplir con las tareas de un limpiador de vagones.

Cuáles son los requisitos para la vacante de trabajo en MTA Nueva York

La MTA compartió una nueva convocatoria de empleo en Nueva York que consiste en la limpieza de trenes, además de ofrecer un salario competitivo, estabilidad laboral y opciones de crecimiento.

La MTA en Nueva York tiene vacantes para limpiadores de vagones con requisitos de estudio mínimos y sueldo que incrementa anualmente (Facebook/MTA LIRR)

Los puestos para limpiadores de vagones son en Staten Island Railway y tienen aumentos salariales anuales con la posibilidad de alcanzar los US$31 por hora cuando se cumplan los seis años de servicio.

La posición es permanente para la unidad Staten Island Rapid Transit Operating Authority, además de que forma parte del departamento mecánico. Para aplicar, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Capacidad de realizar múltiples tareas en un entorno con plazos de entrega determinados.

Capacidad de ser organizado y prestar atención a los detalles.

Debe poder levantar un mínimo de 50 libras (22 kilogramos) de peso.

Debe poder transportar y mantener herramientas durante todo el turno.

Debe poder trabajar en todas las condiciones climáticas.

Debe poder comprender inglés y hablarlo con claridad.

Contar con un diploma de escuela secundaria.

Tener una licencia de conducir válida y libre de infracciones o restricciones.

Debido a los aumentos salariales anuales, el sueldo inicial por realizar las tareas de limpiador de vagones es de US$22 por hora, durante todo el primer año de servicio, y en los años consecutivos sube de la siguiente manera:

Segundo año de servicio: US$23 por hora

Tercer año de servicio: US$25 por hora

Cuarto año de servicio: US$26 por hora

Quinto año de servicio: US$28 por hora

Sexto año de servicio: US$31 por hora

Cómo aplicar a la vacante de limpiador de vagones de la MTA

Para aplicar, es necesario ingresar al sitio web careers.mta.org/jobs y brindar información personal, además de responder una serie de preguntas que ayudarán al empleador a determinar si el solicitante encaja con el perfil de la vacante.

Las personas que cumplan los requisitos de la vacante deben presentar su solicitud en el sitio web del MTA (Pexels/Andrea Piacquadio)

Las tareas de un limpiador de trenes consisten en el aseo de vagones de servicios públicos, incluido el lavado a presión del exterior, trapeado, eliminación de chicles, barrido, tratamiento de manchas, enjuague de piso, entre otros.

Además, deben asegurarse de que no existan grafitis ni publicidad no autorizada, poder llevar a cabo algunas actividades físicas y trabajar bajo diferentes condiciones ambientales. La vacante aclara que es posible que se les solicite a los empleados laborar en varios turnos, incluidos los de noche, en fines de semana o en días festivos.

El puesto permanecerá abierto hasta que se reúnan las vacantes, que serán elegidas con base en educación, habilidades, experiencia y entrevista.

Las vacantes de MTA que no piden educación ni experiencia

El puesto de operador de bus publicado por la MTA a principios de 2026 trae una nueva oportunidad para aquellos que buscan un empleo que no requiera de título universitario ni experiencia laboral previa.

La MTA también abrió vacantes para choferes de bus, sin requisitos de educación o experiencia (MTA/Marc A. Hermann) Marc A. Hermann

Las solicitudes pueden presentarse en línea y los sueldos iniciales que se ofrecen son de US$28,76. Aunque, al igual que la vacante de limpiador de vagones, aumenta el salario cada año y se tiene la posibilidad de ganar hasta US$41,09 en el sexto año de servicio.

La MTA ofrece prestaciones atractivas a sus empleados, como días festivos pagos, vacaciones, licencias por enfermedad, plan médico y pensión integral, de acuerdo con Pix 11.

Las aplicaciones deben ser enviadas lo más pronto posible ya que el proceso de elección iniciará a finales de marzo, con examenes y otras pruebas para el puesto.