Empleo en NYC: anuncian más de 20.000 puestos de trabajo vacantes en el estado e instan a postularse
La administración de la ciudad animó a los neoyorquinos a aplicar a las vacantes disponibles, que abarcan distintos rubros
- 3 minutos de lectura'
La ciudad de Nueva York anunció más de 20.000 vacantes de trabajo disponibles y animó a la población elegible a postularse para cubrirlas. Los empleos abarcan distintos perfiles y áreas, por lo que las autoridades locales detallaron cómo aplicar.
Qué trabajos hay disponibles en la ciudad de Nueva York
La alcaldía de Nueva York, liderada por Eric Adams, instó a los neoyorquinos a postularse a los más de 20.000 puestos disponibles en la ciudad. “Desde funcionarios de prisiones hasta maestros y enfermeras, infórmese sobre dónde buscamos candidatos o cómo presentar su solicitud en línea”, expresó su administración.
En una publicación de X el 11 de diciembre pasado, las autoridades advirtieron de miles de vacantes de trabajo en el territorio. Destacaron los puestos de:
- Oficial de prisiones.
- Especialista en prácticas de emergencias médicas.
- Inspector de TLC (servicios uniformados de regulación de los vehículos de alquiler).
- Agente asistente de seguridad escolar del Departamento de Policía de Nueva York.
- Docente.
- Enfermero de salud pública.
- Oficial de policía ambiental.
A su vez, el Departamento de Servicios Administrativos de la ciudad (DCAS, por sus siglas en inglés) visitó diversos campus universitarios, como el Metropolitan College of New York, para alentar a los estudiantes a presentar solicitudes de empleo.
El comisionado del organismo, Louis Molina, expresó: “Estamos viviendo una transición generacional: tenemos a muchos baby boomers que se están jubilando y a una nueva generación de trabajadores que está llegando".
Por su parte, la institución señaló, a través de una publicación en LinkedIn, su compromiso para conectar a los estudiantes y la comunidad con caminos reales hacia oportunidades profesionales.
Cómo postularse a los empleos vacantes en la ciudad de Nueva York
La administración local advirtió que existen tres maneras principales de conseguir un trabajo en la ciudad, que son:
- Asistir a un evento de reclutamiento.
- Realizar un examen de servicio civil.
- Hacer una búsqueda en línea.
Para la última opción, la página web oficial de la administración detalló que deben proporcionarse los siguientes datos, junto a la elección del tipo de trabajo al que se desea presentar la postulación: nombre y apellido del solicitante, un correo electrónico y un número de teléfono.
Cuál es el salario y de qué tratan los puestos de trabajo vacantes que ofrecen en Nueva York
Los empleos vacantes en la ciudad de Nueva York presentan rangos diferentes de salarios, en función de la especialización y el tipo de contrato. Algunos ejemplos de funciones y condiciones de cada puesto son:
- Oficial de prisiones: salario de US$105.146 después de cinco años y medio.
- Especialista en prácticas de emergencias médicas: se trata de una formación remunerada para iniciar un camino hacia la profesión de bombero.
- Personal de cumplimiento de la TLC: realizar inspecciones y utilizar una placa; orientado a perfiles técnicos/mecánicos.
- Agente asistente de seguridad escolar del Departamento de Policía de Nueva York: para la aplicación de la ley de nivel inicial.
- Docente: apto para graduados de cualquier título universitario, es una formación remunerada con máster subvencionado.
- Enfermero de salud pública: durante el año escolar.
- Oficial de policía ambiental: con una participación en una academia ubicada en Kingston durante 30 semanas.
