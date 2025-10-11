La promesa de Andrew Cuomo si es elegido alcalde de Nueva York: “Ofreceré incentivos para que vengan”

La carrera por la alcaldía de Nueva York entra en su etapa decisiva y los candidatos se encuentran en zona de promesas. En este contexto, el exgobernador Andrew Cuomo participó en un foro organizado por Crain’s New York Business y comentó sus planes para la economía neoyorquina.

La propuesta del exgobernador para atraer a las empresas en Nueva York

En su turno, el candidato independiente compartió la necesidad de un cambio de actitud gubernamental de 180 grados. Cuomo aseguró que en caso de ser elegido alcalde de Nueva York, ofrecerá incentivos económicos y prestaciones para que los negocios y las empresas vuelvan a la ciudad.

Andrew Cuomo says he would "beg" companies to come to New York if elected mayor.



He says in the past he's told companies " Come back, I'll offer you incentives... I'll find whatever you need."



Cuomo also says he wants to " Get AI here." pic.twitter.com/QRvxEWiei2 — More Perfect Union (@MorePerfectUS) October 8, 2025

El exgobernador del estado resaltó que la necesidad de estas ayudas “surge de una estrategia fundamental de cambio de dinámica”. Y agregó: “El sector financiero, que constituye el 20% de la economía de la ciudad de Nueva York, se reduce mientras crece en estados como Texas y Florida”.

Para atraer a las empresas de regreso, Cuomo asegura tener un plan de incentivos económicos para las compañías ya constituidas y también ofrecerá capital inicial a las startups. Por otro lado, destacó que ayudará a las empresas a encontrar su espacio dentro de la Gran Manzana, en un evento transmitido pro Fox News.

Asimismo, enfatizó que el gobierno debe extender su mano a los negocios para ayudarlos “a venir y ubicarse”. Luego, explicó que el esfuerzo “es crucial porque el estado y la ciudad enfrentan desafíos significativos que exigen una respuesta”. Esto incluye la necesidad de trabajar muy duro, ya que “Nueva York es costosa, difícil y la calidad de vida ya no es la misma”.

Quién es Andrew Cuomo: el histórico dirigente que busca llegar a la alcaldía de Nueva York

Andrew Cuomo es exgobernador de Nueva York y funcionario del primer gobierno de Bill Clinton. Las encuestas todavía lo ubican lejos de su principal competidor, Zohran Mamdani, con quien perdió la interna demócrata, motivo por el cual se postulará como independiente.

El exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo busca llegar a la alcaldía de la Gran Manzana Julia Demaree Nikhinson - AP

Tras diez años de gestión en el estado, fue reelegido en dos ocasiones, su carrera comenzó a decaer producto de una investigación por acoso sexual a 11 mujeres, según AP. El expresidente Joe Biden presionó para que el político renunciara a su cargo, hecho que se oficializó en agosto de 2021 y fue reemplazado por Kathy Hochul.

La salida de Eric Adams impulsa a Andrew Cuomo en las encuestas

A menos de un mes de las elecciones, tras la salida del actual mandatario, Eric Adams, se reconfiguró el mapa político. El panorama muestra un escenario algo abierto, a pesar de que Zohran Mamdani conserva una ventaja considerable respecto a Andrew Cuomo.

Una nueva encuesta de la Universidad de Quinnipiac evidenció que Mamdani lidera la intención de voto con un 46% entre los votantes probables, seguido por Cuomo, con 33%, y el republicano Curtis Sliwa, con 15%.

Mamdani y Cuomo son los dos candidatos con más intención de voto en Nueva York Canva

La encuesta marcó así una continuidad en la tendencia que ya se había visto en septiembre, aunque con un claro repunte del exgobernador, quien absorbió buena parte de los votantes que antes respaldaban a Adams.

La directora asistente de la encuesta, Mary Snow, explicó que “los números cambiaron, pero las líneas generales de la carrera no. Cuomo se quedó con la mayoría de los votantes de Adams, pero Mamdani mantiene su posición de favorito con una ventaja de dos dígitos”