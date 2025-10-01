En Nueva York: la lista completa de todos los candidatos a alcalde para las elecciones del 4 de noviembre

El próximo 4 de noviembre se celebran comicios locales para definir al nuevo alcalde de Nueva York que sustituirá a Eric Adams. El actual mandatario decidió bajarse de la carrera por la reelección y de no surgir otro imprevisto, la lista de candidatos es la siguiente para las elecciones.

Quiénes son los candidatos a alcalde de Nueva York

A poco más de un mes de los comicios en la Gran Manzana, serán cinco los contendientes que finalmente competirán por la alcaldía:

Zohran Mamdani (demócrata)

Curtis Sliwa (republicano)

Irene Estrada (conservadora)

Andrew Cuomo (independiente)

Joseph Hernández (independiente)

Así quedó compuesta la boleta para las elecciones de Nueva York este 4 de noviembre X: @hernandezfornyc

El actual alcalde, Eric Adams, y el independiente Jim Walden, decidieron no competir en la elección. Sin embargo, sus nombres no se eliminarán de las boletas porque el tiempo límite establecido por la Junta electoral de la Ciudad de Nueva York venció el pasado 30 de mayo.

Quién es Zohran Mamdani: el favorito de las encuestas

El principal candidato a quedarse con la alcaldía, de acuerdo con las últimas encuestas, es el asambleísta demócrata Zohran Mamdani, que nació en Uganda y tiene orígenes indios. Representa al ala “socialista” del partido que lideran figuras como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez.

Mamdani busca ser el primer alcalde musulmán de Nueva York x.com/ZohranKMamdani

El político de 33 años mantiene su agenda económica progresista, incluso más radicalizada que la mayoría de los demócratas. Su campaña se centró en el aumento del costo de vida que eludieron muchos correligionarios nacionales, con la promesa de servicios públicos gratuitos, lo que le hizo ganar en popularidad.

Andrew Cuomo: el histórico dirigente que busca llegar a la alcaldía de Nueva York

Andrew Cuomo es exgobernador de Nueva York y funcionario del primer gobierno de Bill Clinton. Las encuestas lo ubican todavía lejos de Mamdani e incluso perdió la interna contra él y por ello se postulará como independiente. Sin embargo, también es, por ahora, su principal competidor.

Cuomo fue gobernador de Nueva York desde 2011 hasta 2021, cuando renunció por numerosas denuncias de acoso sexual Associated Press

Tras diez años de gestión en el estado, fue reelegido en dos ocasiones, su carrera comenzó a decaer producto de una investigación por acoso sexual a 11 mujeres, según AP. El expresidente Joe Biden presionó para que el político renunciara a su cargo, hecho que se oficializó en agosto de 2021 y fue reemplazado por Kathy Hochul.

Curtis Sliwa: el candidato republicano de boina roja en las elecciones de Nueva York

Otra figura histórica neoyorkina es Curtis Silwa: combina activismo social y liderazgo comunitario. En 1979, con 24 años, decidió organizar un grupo de jóvenes voluntarios para patrullar los subtes y calles de Nueva York, llamados Guardian Angels, según cuenta en su biografía.

El candidato republicano es un activista histórico de Nueva York Instagram de Curtis Sliwa

Silwa conformó distintos grupos de patrullajes en la Gran Manzana y con su distintiva boina roja, el republicano busca llegar a la alcaldía. Sin embargo, los últimos sondeos lo ubican en tercer lugar, cerca de Cuomo, pero lejos de Mamdani.

Irene Estrada: la candidata a alcalde de Nueva York de origen mexicano

Una activista del Bronx que representa al Partido Conservador se sumó a la carrera por la alcaldía: Irene Estrada. Tiene un discurso marcado por la seguridad, la disciplina fiscal y una postura tajante sobre la inmigración.

Irene Estrada es activista del Bronx y candidata del Partido Conservador a la alcaldía de Nueva York en 2025 instagram.com/irenefornyc

Los ejes centrales de su campaña han sido los problemas más urgentes de Nueva York. Entre ellos resaltó la reforma del sistema de fianzas, la lucha contra la delincuencia, la vivienda asequible y la crisis migratoria.

El cubano que pelea por la alcaldía de Nueva York: Joseph Hernández

La lista de contendientes es completada por Joseph Hernández, un empresario de 52 años nacido en Camagüey, Cuba. Se presenta como candidato independiente, lo que representa para él un desafío directo a las corrientes políticas establecidas en esa ciudad estadounidense.

Para el sistema de transporte, el candidato propone asignar agentes en cada estación de metro y prohibir el uso de máscaras como medida disuasiva del crimen Facebook Hernandez for NYC

Uno de los principales ejes de la campaña de Hernández es la seguridad pública. Su plan contempla la contratación de 10.000 agentes adicionales para el Departamento de Policía de Nueva York, así como medidas para reforzar la vigilancia en el metro y en las calles.