Quién gana las elecciones en Nueva York: el “efecto Adams” en las encuestas impulsa a Cuomo frente a Mamdani este 10 de octubre

El sondeo de Quinnipiac evidenció que Zohran Mamdani lideró la intención de voto con un 46% entre los votantes probables, seguido por Andrew Cuomo, con 33%, y el republicano Curtis Sliwa, con 15%. La encuesta marcó así una continuidad en la tendencia que ya se había visto en septiembre, aunque con un claro repunte del exgobernador, quien absorbió buena parte de los votantes que antes respaldaban a Adams.

Cuomo ganó parte de los votantes de Adams, pero está a dos dígitos de Mamdani Canva

En el estudio anterior, cuando aún eran cuatro los postulantes, Mamdani concentraba el 45% del apoyo, Cuomo el 23%, Sliwa el 15% y Adams el 12%.

La directora asistente de la encuesta, Mary Snow, explicó que “los números cambiaron, pero las líneas generales de la carrera no. Cuomo se quedó con la mayoría de los votantes de Adams, pero Mamdani mantiene su posición de favorito con una ventaja de dos dígitos”, según detalló Quinnipiac University.