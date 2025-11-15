Las probabilidades de nieve en Nueva York para el tercer fin de semana de noviembre, según el pronóstico
Se espera un sábado templado seguido de un domingo dominado por un frente frío que provocará lluvias, descenso brusco de temperaturas y posibilidad de nevadas dispersas
- 4 minutos de lectura'
El tercer fin de semana de noviembre llegará a Nueva York con un marcado cambio de condiciones climáticas, que incluirán lluvias, un descenso brusco de las temperaturas y la posibilidad concreta de nieve en algunos sectores del estado. Las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipan un sábado algo más templado, seguido de un domingo dominado por el avance de aire frío, ráfagas de viento intensas y un patrón propicio para nevadas dispersas, especialmente en zonas del interior.
Cómo estará el clima en el estado de Nueva York este fin de semana
Los reportes de las oficinas del NWS en Nueva York señalan que el período comprendido entre la noche del viernes y la noche del domingo estará marcado por el paso de un sistema frontal que introducirá humedad, precipitaciones en dos fases y luego aire mucho más frío.
Las primeras señales llegarán el sábado, cuando una masa de alta presión se retire hacia el Atlántico y permita el ingreso de un frente cálido desde el oeste. Hacia la noche, un frente frío avanzará rápidamente y modificará por completo las condiciones del domingo.
Según el NWS de la Ciudad de Nueva York, el sábado comenzará seco, con temperaturas que ascenderán a valores cercanos a los normales para la época, con máximas en los 50°F (10°C). No obstante, las lluvias se volverán generalizadas durante la noche, con acumulados que podrían alcanzar entre 0,10 y 0,50 pulgadas (0,25 a 1,25 cm) en las áreas de mayor impacto.
Ya hacia la mañana del domingo, el ingreso del aire frío desde el noroeste será contundente, acompañado por vientos que podrían superar las 35 millas por hora (56 km/h). Con este patrón, se abre la posibilidad de que aparezcan chubascos de nieve en sectores del interior, especialmente al noroeste de la región metropolitana.
Temperaturas, lluvias y el ingreso del aire frío a Nueva York
El viernes por la noche, se espera un enfriamiento significativo en la zona metropolitana y sus alrededores, con valores que descenderán hacia los 30°F (-1°C) en la ciudad de Nueva York y a los 20°F (-6°C) en sectores del norte del estado.
Para el sábado, el aumento de temperaturas será moderado, con máximas que alcanzarán los 50°F (10°C) en la mayor parte de la región, mientras que las áreas más frías del norte podrían quedar en los 48°F (8°C).
Esta mejora durará poco: el frente frío que llegará entre la madrugada y la mañana del domingo generará un desplome térmico durante el día.
Las oficinas del NWS Binghamton y Buffalo coinciden en señalar que el domingo por la mañana, los termómetros marcarán sus valores más altos antes del arribo pleno del aire polar. Luego del paso del frente, se prevé que la temperatura caiga de manera constante. Hacia la tarde y la noche del domingo, la sensación térmica será notablemente inferior, potenciada por ráfagas intensas de viento.
Dónde puede nevar: regiones con mayores probabilidades en Nueva York
Aunque la ciudad de Nueva York tendrá más posibilidades de ver lluvias y nubes bajas, el escenario cambia de forma considerable en otras zonas del estado. La interacción entre el aire frío entrante y los lagos favorecerá el desarrollo de nieve en franjas muy específicas, especialmente durante la tarde del domingo y la noche.
Las áreas con más probabilidades de nieve, según el NWS, incluyen:
- Noroeste del estado (área de Buffalo): el NWS Buffalo anticipa que, detrás del frente frío, habrá un marcado flujo del noroeste que habilitará nuevas bandas de nieve efecto lago, originadas en el corredor del Lago Ontario. Aunque las acumulaciones aún resultan inciertas, el patrón es compatible con nevadas ligeras a moderadas, sobre todo entre la noche del domingo y la madrugada del lunes.
- Región central del estado (Binghamton y alrededores): el NWS Binghamton advierte que el descenso térmico será abrupto, con aire lo suficientemente frío como para transformar la lluvia en nieve durante la mañana del domingo.
- Capital Region y Adirondacks: desde Albany, el NWS local señala que la circulación del noroeste dará lugar a nuevas rondas de nieve en zonas elevadas, particularmente en los Adirondacks y sectores montañosos aledaños. Estas áreas, más expuestas al flujo frío y con altitudes que superan los 2000 pies (610 metros), tienen mayor probabilidad de ver acumulaciones.
- Valle del Hudson superior y Vermont: aunque aquí la humedad será más escasa, el descenso térmico y la presencia de aire muy frío en altura facilitarán el desarrollo de nevadas aisladas y ráfagas de nieve durante la noche del domingo.
