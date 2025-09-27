Licencia de conducir en Nueva York: la advertencia del DMV por los cambios que endurecen las multas y sanciones en 2025

Los conductores en Nueva York se enfrentan a cambios en el sistema del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés). Diseñadas para reforzar la seguridad vial, estas modificaciones extienden el período de vigencia de los puntos en el historial de manejo y aumentan las penalizaciones por infracciones graves.

Cuál es el cambio en la duración de los puntos en el historial de conducción

Los puntos por infracciones de tránsito permanecen en el historial de conducción durante 24 meses, en lugar de los 18 anteriores. Esta modificación incrementa la probabilidad de que un conductor acumule suficientes puntos para que se aplique una suspensión de licencia o la Tarifa de Responsabilidad del Conductor (DRAF, por sus siglas en inglés), según detalló Montanaro Law.

Dentro de las modificaciones al sistema del DMV, los puntos por infracciones permanecen en el historial de conducción durante 24 meses, en lugar de los 18 anteriores Pexels

Esta tarifa, indicó el DMV, es un cargo que debe pagarse a la agencia de tránsito durante un período de tres años si se es condenado por ciertas violaciones de las normas de tránsito en el estado de Nueva York. La cuota se suma a cualquier multa, sanción o recargo que derive de la condena por infracciones, y tiene como finalidad prevenir la reincidencia de conductores con comportamientos de riesgo, así como promover la seguridad vial.

Cuáles son las modificaciones recientes en el sistema de puntos para conductores

Los conductores que acumulen entre 7 y 10 puntos en un período de 24 meses podrían ser requeridos a participar en una clínica de mejora para conductores, un programa educativo diseñado para reducir futuras infracciones y enseñar prácticas de conducción más seguras.

Con la modificación, algunas infracciones ahora acumulan más puntos que en años anteriores; por ejemplo, conducir sin licencia pasó de 0 a 11 puntos Pexels

Asimismo, varias infracciones otorgan un mayor número de puntos en comparación con años anteriores, entre las cuales se encuentran:

Conducir sin licencia:

Antes: 0 puntos

Ahora: 11 puntos

Chocar contra un paso elevado:

Antes: 0 puntos

Ahora: 8 puntos

Exceso de velocidad en una zona de trabajo:

Antes: 3–6 puntos, según la velocidad

Ahora: 8 puntos, sin importar cuánto se exceda el límite

Pasar un autobús escolar mientras está detenido:

Antes: 5 puntos

Ahora: 8 puntos

Carreras ilegales:

Antes: 3 puntos

Ahora: 5 puntos

Retirarse de un accidente cuando hay personas lesionadas:

Antes: 3 puntos

Ahora: 5 puntos

Los conductores reincidentes estarán sujetos a sanciones más severas, que incluye la inhabilitación más rápida de la licencia y multas más elevadas Pexels

Los conductores reincidentes, en particular aquellos con varias infracciones graves como conducir con la licencia suspendida o bajo la influencia de alcohol o drogas, se enfrentarán a sanciones más estrictas, que incluyen suspensiones más rápidas y multas elevadas.

Cómo actuar ante multas e infracciones de tránsito

En caso de recibir una multa o infracción, se recomienda proceder de la siguiente manera: