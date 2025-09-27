Licencia de conducir en Nueva York: la advertencia del DMV por los cambios que endurecen las multas y sanciones en 2025
Con estas reformas, las infracciones permanecen registradas por más tiempo en el historial de conducción y las sanciones por faltas graves se vuelven más severas
Los conductores en Nueva York se enfrentan a cambios en el sistema del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés). Diseñadas para reforzar la seguridad vial, estas modificaciones extienden el período de vigencia de los puntos en el historial de manejo y aumentan las penalizaciones por infracciones graves.
Cuál es el cambio en la duración de los puntos en el historial de conducción
Los puntos por infracciones de tránsito permanecen en el historial de conducción durante 24 meses, en lugar de los 18 anteriores. Esta modificación incrementa la probabilidad de que un conductor acumule suficientes puntos para que se aplique una suspensión de licencia o la Tarifa de Responsabilidad del Conductor (DRAF, por sus siglas en inglés), según detalló Montanaro Law.
Esta tarifa, indicó el DMV, es un cargo que debe pagarse a la agencia de tránsito durante un período de tres años si se es condenado por ciertas violaciones de las normas de tránsito en el estado de Nueva York. La cuota se suma a cualquier multa, sanción o recargo que derive de la condena por infracciones, y tiene como finalidad prevenir la reincidencia de conductores con comportamientos de riesgo, así como promover la seguridad vial.
Cuáles son las modificaciones recientes en el sistema de puntos para conductores
Los conductores que acumulen entre 7 y 10 puntos en un período de 24 meses podrían ser requeridos a participar en una clínica de mejora para conductores, un programa educativo diseñado para reducir futuras infracciones y enseñar prácticas de conducción más seguras.
Asimismo, varias infracciones otorgan un mayor número de puntos en comparación con años anteriores, entre las cuales se encuentran:
Conducir sin licencia:
- Antes: 0 puntos
- Ahora: 11 puntos
Chocar contra un paso elevado:
- Antes: 0 puntos
- Ahora: 8 puntos
Exceso de velocidad en una zona de trabajo:
- Antes: 3–6 puntos, según la velocidad
- Ahora: 8 puntos, sin importar cuánto se exceda el límite
Pasar un autobús escolar mientras está detenido:
- Antes: 5 puntos
- Ahora: 8 puntos
Carreras ilegales:
- Antes: 3 puntos
- Ahora: 5 puntos
Retirarse de un accidente cuando hay personas lesionadas:
- Antes: 3 puntos
- Ahora: 5 puntos
Los conductores reincidentes, en particular aquellos con varias infracciones graves como conducir con la licencia suspendida o bajo la influencia de alcohol o drogas, se enfrentarán a sanciones más estrictas, que incluyen suspensiones más rápidas y multas elevadas.
Cómo actuar ante multas e infracciones de tránsito
En caso de recibir una multa o infracción, se recomienda proceder de la siguiente manera:
- Impugnación de multas en el caso de error: es el proceso legal mediante el cual un conductor cuestiona formalmente una sanción ante el tribunal de tránsito o la autoridad competente. Esto puede incluir presentar pruebas, testigos o argumentos que demuestren que la infracción no ocurrió. Cuando este recurso tiene éxito, el delito puede ser desestimado o reducido, lo que evita que se sumen puntos al historial de manejo.
- Participación en un curso de conducción: la realización de este curso puede reducir hasta cuatro puntos, aplicándose únicamente a infracciones registradas en los últimos 18 meses, y no sobre el período completo de 24.
- Conocimiento de los límites de suspensión: la acumulación de 11 puntos o más en un período de 18 meses generalmente conduce a la inhabilitación de la licencia. No obstante, ciertas infracciones graves pueden provocar la pérdida temporal, incluso con menos créditos.
