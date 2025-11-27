Qué es la “Operación Bear Cave” de la CBP contra los inmigrantes en las carreteras de Nueva York

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) lanzó a principios de noviembre la “Operación Bear Cave” para detener a inmigrantes indocumentados en las carreteras. En el último control realizado bajo esta modalidad, los agentes arrestaron en Nueva York a cuatro extranjeros con estatus irregular en Estados Unidos.

La “Operación Bear Cave” que la CBP ejecuta contra los inmigrantes en las carreteras

En un comunicado del miércoles 26 de noviembre, la agencia encargada de la protección fronteriza informó los detalles de un control que apunta a inmigrantes indocumentados que conducen vehículos con licencias de conducir comerciales (CDL, por sus siglas en inglés). Bajo la Operación Bear Cave, los oficiales inspeccionaron a varios conductores en las carreteras interestatales 90 y 81, en las cercanías de Syracuse, Nueva York.

La CBP arrestó a cuatro inmigrantes indocumentados con licencias de conducir comerciales en Nueva York CBP - CBP

Del 20 al 23 de noviembre, agentes de la Patrulla Fronteriza asignados a la Estación de Wellesley Island y asistidos por funcionarios de la Estación de Oswego llevaron a cabo estas inspecciones migratorias. La operación también contó con la colaboración del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Como resultado, cuatro extranjeros indocumentados fueron arrestados con CDL válidas emitidas por los estados de California, Indiana y Nueva Jersey. Además, hubo otro migrante detenido que no conducía ningún vehículo.

Los cinco hombres fueron entregados al ICE para su procesamiento y posterior deportación, según la información oficial.

Antecedentes de la “Operación Bear Cave” de la CBP en Nueva York

Entre el 8 y el 11 de noviembre, los funcionarios de inmigración llevaron a cabo un control migratorio en la Interestatal 90 (Autopista Estatal de Nueva York) en las cercanías del oeste de Nueva York.

Asignados a la Estación Buffalo, los oficiales contaron con la asistencia del ICE para realizar inspecciones de inmigración en más de diez puntos a lo largo del tramo oeste de la vía Thruway.

Al término de esta primera operación bajo la Operación Bear Cave, descubrieron que 30 inmigrantes indocumentados poseían CDL válidas de los estados de:

California.

Florida.

Illinois.

Indiana.

Nueva Jersey.

Nueva York.

Ohio.

Oregón.

Pensilvania.

Los agentes de la CBP arrestaron en el último control en Nueva York a cuatro hombres inmigrantes indocumentados que poseían CDL Freepik - Freepik

Además, fueron arrestados otros siete extranjeros con estatus irregular que no conducían ningún vehículo comercial. Los 37 hombres fueron procesados ​​y entregados a la custodia del ICE.

“Ante la alarmante tendencia de extranjeros indocumentados que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos conduciendo vehículos comerciales, se plantean importantes preocupaciones de seguridad”, declaró el agente jefe interino de la Patrulla del Sector Buffalo, James D’Amato.

En esa misma línea, enfatizó: “Los conductores que no dominan el inglés o tienen poca o ninguna capacidad para hablar o leerlo representan un grave riesgo en nuestras carreteras, especialmente al conducir vehículos grandes que requieren un alto nivel de habilidad y conocimiento de las leyes de tránsito”.

La regla que prohíbe a inmigrantes indocumentados obtener una CDL en EE.UU.

El 26 de septiembre de 2025, el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) lanzó una medida de emergencia que limita la posibilidad de los extranjeros de obtener una CDL.

La Justicia de EE.UU. suspendió la norma del DOT provisionalmente, por lo que los inmigrantes aún pueden obtener CDL Archivo

El documento indica que los inmigrantes no podrán conseguir una licencia comercial para no residentes a menos que cumplan con requisitos mucho más estrictos. Estas condiciones incluyen contar con una visa de trabajo y someterse a una verificación federal obligatoria de estatus migratorio mediante el sistema SAVE.

Solo en Nueva York, según la administración de la ciudad, la norma afecta a casi 200 mil inmigrantes que se quedarán sin empleo al no poder conducir.

Por este motivo, el gobierno local presentó un escrito amicus curiae para impugnar la regla que impide a los solicitantes de asilo, refugiados y beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) poseer CDL.

El 13 de noviembre de 2025, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia emitió una suspensión pendiente de revisión de la norma final provisional.

En consecuencia, hasta nuevo aviso, los estados no tienen prohibido emitir CDL y permisos de aprendizaje comercial para no domiciliados de acuerdo con las regulaciones vigentes.