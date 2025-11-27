En Brooklyn: encontraron una casa con varias habitaciones por menos de US$1 millón y cuentan cómo llegaron a ella

La búsqueda de un hogar propio en Brooklyn, Nueva York, parecía casi imposible para Crissy Spivey y John Richie. Sin embargo, tras semanas de recorridas y ajustes de expectativas, la pareja encontró una propiedad amplia, funcional y por debajo de su presupuesto de 1 millón de dólares.

Cómo una pareja encontró una casa en Brooklyn por menos de US$1 millón

El proceso fue largo y exigente, con visitas a propiedades con distintos niveles de deterioro. Así, hallaron opciones que, aun dentro de los límites del mercado inmobiliario de Nueva York, cumplían con los requisitos de la familia.

El presupuesto marcó los límites desde el inicio. Querían permanecer cerca de Ditmas Park, de la escuela de su hija y del tren Q, aunque sabían que las casas victorianas de la zona estaban fuera de su alcance.

La búsqueda de una nueva propiedad en Nueva York comenzó con una división de tareas: Spivey exploraba opciones en línea y Richie caminaba por distintos barrios en busca de carteles de venta.

Según su agente, Rachel Skumanich, algunas viviendas parecían detenidas en el tiempo: “Vimos cosas que eran como cápsulas del tiempo”.

Por otra parte, la pareja debía mantener impecable su propio departamento para cada visita de potenciales compradores, algo que describieron como agotador. “Tuvimos que sacar la vida de nuestra vida”, dijo Spivey en diálogo con The New York Times.

Las 3 casas que evaluaron en Brooklyn dentro de su presupuesto

Durante el recorrido aparecieron tres alternativas que cumplían con las condiciones que buscaban:

East Flatbush: una casa victoriana independiente de 1920, con 2500 pies cuadrados (232 metros cuadrados) , cinco dormitorios, un baño y medio, un vestidor en la habitación principal y cocina con salida al porche. Tenía garaje para dos autos, entrada vehicular y un patio parcialmente pavimentado. Estaba cerca de las líneas 2 y 5 del subte y costaba US$875 mil , con impuestos anuales de casi US$8000 .

una casa victoriana independiente de 1920, con , cinco dormitorios, un baño y medio, un vestidor en la habitación principal y cocina con salida al porche. Tenía garaje para dos autos, entrada vehicular y un patio parcialmente pavimentado. Estaba cerca de las líneas 2 y 5 del subte y costaba , con impuestos anuales de casi . West Midwood: esta propiedad adosada , construida en 1935, ofrecía 2000 pies cuadrados (185 metros cuadrados) , tres dormitorios, dos baños y medio, un sótano terminado con entrada independiente y un gran espacio social en la planta baja. Tenía porche frontal y patio trasero, aunque sin entrada para autos. Su precio era de US$899 mil , con impuestos cercanos a los US$6000 . La casa estaba a dos cuadras del tren Q, cuyos rieles pasaban detrás.

esta , construida en 1935, ofrecía , tres dormitorios, dos baños y medio, un sótano terminado con entrada independiente y un gran espacio social en la planta baja. Tenía porche frontal y patio trasero, aunque sin entrada para autos. Su precio era de , con impuestos cercanos a los . La casa estaba a dos cuadras del tren Q, cuyos rieles pasaban detrás. Flatbush: la tercera alternativa era una casa adosada de ladrillo de 1930, con cuatro dormitorios, dos baños y medio y cerca de 2000 pies cuadrados (185 metros cuadrados). Tenía porche cerrado, cocina amplia, sótano terminado y un pequeño patio. Compartía una entrada vehicular estrecha con la casa vecina. Estaba ubicada en una calle de doble mano cercana a estaciones de las líneas 2 y 5, con un lavado de autos y una estación de servicio en la misma cuadra. El precio: US$875 mil, con impuestos de aproximadamente US$6000.

La pareja se decidió por una casa en West Midwood, en Brooklyn compass.com/homes-for-sale/west-midwood-brooklyn-ny/

La casa que terminó ganando: cómo es la propiedad que eligieron en West Midwood

Finalmente, se decidieron por la segunda opción, la casa en West Midwood. Pero el proceso no concluyó ahí, debieron hacer trabajos de electricidad, plomería y mejoras en la cocina.

Ahora, ya instalados, aseguran que la diferencia en calidad de vida es evidente: “Antes, teníamos que disfrutar de las mismas cosas al mismo tiempo”, recordó Spivey. “Tener más de un baño ha sido un cambio absoluto”, agregó.

Las vías del tren pasan por detrás de la casa que adquirieron en Brooklyn Facebook Metropolitan Transportation Authority - MTA - Facebook Metropolitan Transportation Authority - MTA

En la nueva propiedad planean cultivar vegetales en el jardín y sumar una parrilla. Lo único que no lograron fue conseguir una propiedad con estacionamiento, por lo que ahora dejan el auto sobre la avenida. Tampoco les molesta el ruido del tren elevado, cuyas vías pasan detrás de la casa, y gracias al que su hija llega fácilmente a la escuela.

Además, los antiguos dueños continúan en el barrio y aun los ayudan cuando surge alguna duda, como el funcionamiento de la caldera.

“Es genial saber que tenemos un coach que conoce la casa muy bien”, contó Spivey. “Nos mostraron todas las rarezas, cómo funcionaban las luces, y parecía una sitcom de los años 80”, concluyó.