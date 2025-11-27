“Amo a este hombre”: la emoción de Zohran Mamdani al recibir un mensaje sorpresa de su ídolo del fútbol

El nuevo alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, vivió un momento inesperado cuando, en plena entrevista televisiva, recibió un saludo grabado de uno de sus grandes ídolos deportivos. En específico, el mensaje sorpresa fue Héctor Bellerín, un histórico jugador del Arsenal de la Premier League de Inglaterra, club del que el político ugandés es fanático.

El saludo sorpresa de Héctor Bellerín a Zohran Mamdani

Mamdani, que asumirá el mando de la alcaldía de Nueva York el 1° de enero de 2026, participaba del programa The Adam Friedland Show cuando le llegó el inesperado mensaje del futbolista español, que ahora defiende la camiseta del Betis de España.

Zohran Mamdani recibió un mensaje en vivo de uno de sus ídolos deportivos.

“Seguro no me reconoces con este pelo, este escudo y este bigote”, comenzó el deportista, vestido con la ropa de la institución española. Mamdani no tardó en seguirle el juego: “Sí, ese es el escudo del Betis”.

Los elogios de Bellerín a Mamdani: “Eres lo que necesita Nueva York ahora mismo”

Bellerín pasó nueve temporadas en el Arsenal, cuyos aficionados se hacen llamar “Gunners”. En específico, estuvo en el club inglés desde 2013 hasta 2021. Durante ese tiempo, ganó ocho títulos: cuatro FA Cup y cuatro Community Shield.

Sin embargo, la admiración no es solo pertenece al alcalde electo, sino que es mutua. Así lo dejó evidenciado el jugador de 30 años con sus palabras: "Ser fan del Arsenal está muy relacionado con ser una persona jodidamente cool. Y mi teoría está verdaderamente comprobada. Eres lo que necesita Nueva York ahora mismo, lo que necesita el mundo ahora mismo. Te envío un montón de amor y respeto desde aquí”.

Por último, el deportista cerró su mensaje con una referencia clara a la pasión que los une: “De un gran fan del Arsenal y antiguo jugador del Arsenal, a un gran fan del Arsenal también”. Por su parte, Mamdani reaccionó: “Amo a este hombre”.

Héctor Bellerín envió un saludo grabado para el alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani Real Betis - Real Betis

El apoyo a Gaza y el compromiso social Bellerín, uno de los ídolos de Mamdani

La aparición de Bellerín no solo generó un instante emotivo: también dejó en evidencia la faceta social del futbolista, conocido por sus posturas políticas públicas. En España, el lateral ha defendido causas medioambientales, criticado la homofobia y hablado abiertamente sobre la guerra en Gaza.

“Prefiero ser de verdad y que me caiga toda la bronca, a ser lo que no soy”, expresó en una entrevista con ABC. “Hay un gobierno que está matando civiles, niños y que está dejando que se mueran de hambre”, lamentó sobre la situación en Palestina.

Héctor Bellerín pasó 9 temporadas en el Arsenal Reuters

Mamdani, fanático y empresario: es accionista de un club de fútbol

El fanatismo futbolero de Mamdani no se limita a su relación con Bellerín. Sin ir más lejos, cuando tenía 21 años se convirtió en accionista del Real Oviedo, en un momento crítico para el club asturiano.

Esa historia volvió a salir a la luz tras su triunfo electoral, cuando la institución, que hoy milita en la Primera División, le dedicó un mensaje en X: “¡Enhorabuena por tu victoria! Desde hoy, Nueva York ya tiene un poco más de azul del Real Oviedo!”.

Asimismo, durante su adolescencia, intentó triunfar en este deporte. “Antes de comenzar mi andadura en la política, fui un lamentable jugador de fútbol. Como en muchos otros casos, mis mejores actuaciones se dieron en el instituto, cuando marqué tantos goles como pude”, contó en redes sociales en 2020.