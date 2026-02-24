Met Gala 2026: se conoció el código de vestimenta para el evento del 4 de mayo en Nueva York

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York anunció su nueva colección “Costume Art” y el código de vestimenta para la Met Gala 2026, el evento benéfico más importante para el recinto y la industria de la moda. La temática se denomina “La moda es arte” y busca celebrar la vestimenta a lo largo de la historia del arte.

Qué se sabe sobre la nueva temática de la Met Gala 2026

El código de vestimenta fue confirmado por el museo a través de un comunicado en su sitio web. Allí, explicaron que cada atuendo debe representar la relación que tiene cada invitado con la moda de una forma artística.

El código complementa la nueva exposición del museo "Costume Art" Charles Sykes� - Invision�

“Se invita a todos los asistentes a expresar su propia relación con la moda como una forma de arte encarnada y a celebrar las innumerables representaciones del cuerpo vestido a lo largo de la historia del arte”, detalló el museo sobre el mensaje detrás de la temática.

Este dress code busca complementar la nueva exposición para esta primavera “Costume Art”. La misma presentará más de 400 objetos de la colección Met en conjunto con diferentes obras de arte para realzar la “centralidad del cuerpo vestido” y el concepto de la moda como parte de las artes plásticas.

La vestimenta busca expresar la moda como una forma de arte encarnada Charles Sykes� - Invision�

“Para la exposición inaugural quise centrarme en las representaciones artísticas del cuerpo con la moda como forma de arte corpóreo”, dijo Andrew Bolton, curador a cargo del Instituto del Traje. “En lugar de priorizar la mera visión de la moda, se privilegiará su materialidad y la conexión indivisible entre nuestros cuerpos y la ropa que vestimos”.

¿Cuándo es la fecha de la Met Gala 2026 y quiénes serán los anfitriones del evento?

La Met Gala se llevará a cabo el lunes 4 de mayo. El evento contará con diferentes figuras del arte, moda y entretenimiento para coordinar la celebración del “Costume Art”:

Copresidentas: Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour.

Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour. Copresidentes del Comité de Anfitriones: Anthony Vaccarello y Zoë Kravitz.

Anthony Vaccarello y Zoë Kravitz. Presidentes honorarios: Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos, quienes también son los patrocinadores principales de la gala y la exposición.

Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams copresidirán el Costume Institute Benefit Associated Press - AP�

“Nos complace anunciar a un grupo tan estimado de copresidentes y miembros del comité organizador, y agradecemos profundamente a todos nuestros donantes su notable generosidad para crear estas nuevas y grandiosas galerías públicas”, señaló Max Hollein, director ejecutivo del Marina Kellen French en el Met.

Con relación al comité de anfitriones, contará con la presencia de artistas como Sabrina Carpenter, Doja Cat, LISA, Sam Smith, Angela Bassett, Elizabeth Debicki, entre otros.

El evento va a celebrar la inauguración de la exposición, que estará abierta desde el 10 de mayo hasta el 10 de enero de 2027.

Esta muestra inaugurará las nuevas Galerías Condé M. Nast, un espacio de aproximadamente 1100 metros cuadrados (12.000 pies cuadrados) diseñado por la firma Peterson Rich Office.

La exposición estará abierta desde el 10 de mayo hasta el 10 de enero de 2027 Ron Blum - ap

“Esta exposición demostrará el enfoque innovador y vanguardista del museo para presentar las exposiciones del Instituto del Vestuario y destacará la capacidad única del Met para situar la moda en el contexto de más de 5000 años de arte representados en su colección”, dijo Hollein.