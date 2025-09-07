La moda de los Dallas Cowboys conquista París: Post Malone presenta su colección con la esencia de Texas

Inspirado en un equipo de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), el cantante Post Malone lanzó su nueva línea de ropa con influencias western y rancheras del sur de Estados Unidos, la cual presentó en uno de los escenarios más importantes del mundo: París.

Post Malone lanza una nueva colección de moda inspirada en los Cowboys

El intérprete Post Malone lanzó una nueva colección de ropa llamada Austin Post (en referencia a su nombre artístico), que está inspirada en el equipo más famoso de Texas, los Dallas Cowboys, y las influencias rancheras del estado sureño, de acuerdo con Chron.

Colección de ropa de Post Malone llamada Austin Post (Austin Post)

Posty, como también se le conoce, presentó su línea de moda en la que fuera residencia de uno de los íconos más importantes de la industria, Karl Lagerfeld (quien trabajó para Tommy Hilfiger), ubicada en el Hôtel de Bourdon-Maison Pozzo di Borgo, en París.

La primera colección de la marca se llama “Season One: At First Life”, una mezcla de estilo western con influencias rancheras del suroeste, que incluye conjuntos de mezclilla, cuero, turquesa, borlas y sombreros vaqueros, además de prendas inspiradas en el equipo de la NFL, como una gorra ajustada.

Uno de los looks más representativos, inspirado en el equipo de Dallas, es una sudadera con capucha y una camiseta con dos estrellas cosidas en los hombros, en alusión a los uniformes clásicos de la escuadra del Estado de la Estrella Solitaria.

Además de crear su propia colección, Post Malone colaboró con marcas como Crocs, Raising Cane’s, Magic: The Gathering, Bud Light y Oreo. Como parte de los promocionales del Super Bowl jugado en febrero de 2025, participó en un comercial de Bud Light junto a Shane Gillis. En el anuncio, aparece con latas de cerveza —que reconoció como su favorita— mientras toca el timbre de una puerta para anunciar la llegada de las bebidas.

Los planes de Post Malone y su línea de ropa

Según GQ, la intención del cantante texano es atraer posibles distribuidores para la nueva colección en Europa, aunque por el momento la marca planea vender sus productos directamente a los clientes en Francia y otras partes del continente en línea a finales de este año.

Se prevé que el costo de las prendas sea medio-alto, con piezas que van desde sudaderas hasta abrigos de lana de bisonte. Una primera sucursal temporal de Austin Post ya abrió en Words Sounds Colors & Shapes, en el distrito parisino de Le Marais, y se espera que otra inaugure a finales de septiembre en Nueva York.

El cantante reveló que siempre tuvo el sueño de diseñar ropa, por lo que decidió emprender esta aventura tras trabajar alrededor de seis meses en los diseños. Se involucró de forma directa en el proceso, desde la selección de telas hasta la elección de colores.

El cambio físico de Post Malone que lo llevó a perder 27 kilos

Después del nacimiento de su hija en 2022, Post Malone inició un proceso de pérdida de peso, ya que llegó a pesar 108 kilogramos, producto de los hábitos alimenticios poco saludables adquiridos durante sus giras. En este camino logró reducir 27 kilos, según Men’s Health.

Tras poco más de tres años, el rapero logró perder 27 kilos gracias a una mayor actividad física y a la mejora de su alimentación, que incluyó eliminar por completo las sodas y otras bebidas gaseosas. “Los refrescos son muy malos. Están muy buenos, pero son muy malos”, declaró a la publicación.