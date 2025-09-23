Move-IN NY: Kathy Hochul anuncia casas prefabricadas y baratas para los neoyorquinos

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, impulsó el programa Move-IN NY, destinado a ofrecer viviendas asequibles para los habitantes del estado. En un inicio del proyecto, tres ciudades cuentan ya con esas casas prefabricadas, mientras que se espera extender a todo el territorio.

Qué ciudades de Nueva York cuentan con casas prefabricadas del programa de Hochul

El proyecto Move-IN NY comenzó con la creación de tres viviendas prefabricadas a bajo costo en las ciudades de Schnectady, Syracuse y Newcomb, aunque la intención de Hochul es expandirse hasta 200 unidades en todo el estado de Nueva York. El objetivo del programa es que más familias de neoyorquinos cumplan el sueño de ser propietarios de una casa.

Hochul insistió en su objetivo de que más familias neoyorquinas cumplan el sueño de ser propietarios governor.ny.gov

Para estas viviendas, denominadas CrossMods, el gobierno de Nueva York destinó 50 millones de dólares del Presupuesto Estatal Aprobado para el año fiscal 2025-26. El proyecto se desarrolló en conjunto con la oficina de Viviendas y Renovación Comunitaria del estado y la empresa de casas prefabricadas Champion Homes.

“Esta innovadora iniciativa tiene el potencial de revolucionar la forma en que creamos viviendas iniciales de alta calidad y con un diseño atractivo en Nueva York”, expresó Hochul en el comunicado oficial publicado el 22 de septiembre.

Y destacó la cooperación de socios locales en zonas urbanas, rurales y suburbanas del estado. “El programa Move-IN NY ayudará a abordar el aumento del costo de la vivienda y permitirá que más neoyorquinos puedan costear una casa propia y alcanzar el sueño de ser propietarios”, concluyó.

Las unidades cuentan con tres dormitorios y dos baños y se venden a precios más accesibles governor.ny.gov

El objetivo de este proyecto de unidades residenciales es permitir a los compradores el acceso a hipotecas convencionales y ocupar terrenos baldíos con zonificación, en localidades donde “las oportunidades de vivienda asequibles están fuera del alcance de los residentes”.

Cómo son las casas prefabricadas que se ofrecen en Nueva York más asequibles

Estas unidades presentan tres dormitorios y dos baños, en una dimensión de 140 metros cuadrados, además de un porche y un garaje en el exterior. El proceso de construcción y traslado de las casas prefabricadas a las ciudades de Nueva York se desarrolló en seis meses.

El costo del programa hasta el momento representó un gasto de US$250 mil y el gobierno estatal destacó la rapidez del proceso y la mitad de la inversión en comparación con los métodos tradicionales.

Según la administración de Hochul, los valores de construcción, junto con los materiales y las tasas de interés, se dispararon en los últimos años y se proyectaron en un gasto promedio para la instalación de una vivienda unifamiliar pequeña en más de US$450 mil.

Las casas prefabricadas están en auge en EE.UU. y Nueva York lanzó un programa para su fácil acceso governor.ny.gov

En ese sentido, argumentaron que las propiedades “se venderán a un precio inferior al de la construcción a compradores de ingresos bajos y moderados”.

Cómo participar en el programa Move-IN NY de Kathy Hochul

La Oficina de Renovación de Viviendas y Comunidad del estado (HCR, por sus siglas en inglés) abrió la convocatoria de participación al programa el 22 de septiembre pasado y se desarrollará una reunión a las 10.00 horas (hora del Este) del miércoles 15 de octubre de 2025.

Los interesados deben rellenar el formulario disponible en la página web de la entidad, en función de si se trata de un gobierno local, bancos de tierras, promotores inmobiliarios sin fines de lucro o fabricantes de viviendas.