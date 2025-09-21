Renta de vivienda gratis en Nueva York: loterías disponibles en septiembre de 2025

Dos complejos residenciales en Brooklyn y Manhattan, en Nueva York, ofrecen alquiler de cero dólares a través de las loterías de vivienda asequible gestionadas por NYC Housing Connect. Las oportunidades están dirigidas a adultos mayores con bajos ingresos y elegibilidad para el programa federal de la Sección 8.

Cómo funciona la lotería de viviendas asequibles o gratuitas en Nueva York

El sistema de loterías de vivienda gratis en Nueva York es el principal canal para acceder a departamentos subsidiados. A través de la plataforma NYC Housing Connect, los solicitantes pueden inscribirse en distintos proyectos residenciales que cumplen con regulaciones municipales de asequibilidad.

Uno de los complejos disponibles para renta gratuita alberga 64 unidades diseñadas exclusivamente para residentes de 62 años o superior NYC Housing Connect

Durante septiembre de 2025 se encuentran abiertas varias convocatorias, entre ellas dos que destacan por ofrecer renta mensual de US$0. Estas opciones están disponibles exclusivamente para personas mayores de 62 años.

Los complejos que actualmente permiten acceder a renta gratuita están ubicados en East New York, Brooklyn, y en el West Village, Manhattan. Ambos aceptan solicitudes durante este período y tienen fechas de cierre en octubre y noviembre de 2025.

Brooklyn: 64 unidades gratis en East New York

Uno de los proyectos activos se encuentra en 890 Erskine Street, en el vecindario de East New York. El edificio, denominado Nehemiah Gate Site 26A, fue diseñado para adultos mayores y cuenta con 64 departamentos.

Los solicitantes pueden optar a 33 estudios y 31 departamentos de un dormitorio. El tamaño del hogar permitido es de una a tres personas, con ingresos anuales entre US$0 y US$72.900. Aquellos que no registren ingresos y califiquen para Sección 8 pueden acceder a renta de US$0.

El complejo ofrece comodidades como:

Portero eléctrico

Gimnasio

Biblioteca

Sala comunitaria

Área de recreación al aire libre

Conexión wifi gratuita en las unidades y ascensor

La fecha límite para aplicar es hasta el 12 de noviembre de 2025.

El proyecto de Brooklyn ofrece 33 departamentos tipo estudio y 31 unidades de un dormitorio NYC Housing Connect

Manhattan: renta gratuita en el West Village

La segunda opción de renta gratuita está ubicada en el West Village, en 570 Washington Street. El edificio cuenta con 176 unidades destinadas a personas de 62 años o más, de las cuales 57 son estudios, 40 tienen un dormitorio y 25 cuentan con dos habitaciones.

El rango de ingresos elegibles va desde US$0 hasta US$87.500 anuales, esto depende del tamaño del hogar. En este complejo, los residentes que califiquen para Sección 8 y no tengan ingresos pueden vivir sin pagar renta. Para quienes sí perciben ingresos, el alquiler equivale al 30% del salario anual.

El edificio incluye servicios como:

Centro de salud

Gimnasio

Cocina comunitaria

Lavandería

Biblioteca

Sala de informática

Estacionamiento para bicicletas

Todos los servicios públicos están incluidos en la renta. La fecha de cierre de solicitudes es el 27 de octubre de 2025.

La segunda opción se ubica en 570 Washington Street en West Village, Manhattan y ofrece 176 unidades para adultos mayores NYC Housing Connect

Otras loterías activas para viviendas asequibles en septiembre de 2025

Además de estas dos oportunidades con renta de US$0, se mantienen abiertas otras convocatorias en la ciudad de Nueva York que ofrecen alquileres reducidos, aunque no gratuitos.

En Brooklyn, el proyecto Marcus Garvey G, ubicado en 305 Chester Street, acepta aplicaciones hasta el 12 de noviembre de 2025. Las rentas oscilan entre US$1941 y US$2666 al mes para unidades de uno a tres dormitorios. Los ingresos elegibles mínimos inician en US$70.903.

En Queens, el desarrollo Punto Astoria, en 21-07 Astoria Boulevard, cierra el 3 de noviembre de 2025. Los alquileres van de US$2900 a US$3500 para estudios y departamentos de hasta dos dormitorios, con ingresos mínimos de US$104.298.

Cómo aplicar a las loterías de vivienda asequible en Nueva York

El proceso de aplicación a cualquier sorteo de vivienda asequible se realiza en línea a través de NYC Housing Connect. Cada hogar debe crear un perfil y mantenerlo actualizado con la información de ingresos y composición familiar.

Los pasos incluyen:

Elegir las loterías activas

Aplicar a las que se ajusten al hogar y esperar el sorteo

Si un solicitante es seleccionado, deberá presentar documentación de respaldo para confirmar elegibilidad y luego firmar un contrato de arrendamiento

La renta de estas unidades se calcula en general como un 30% de los ingresos anuales del hogar. En los casos de renta gratuita, ese cálculo se traduce en US$0 porque el hogar no registra ingresos y cumple con los requisitos de subsidio.

Los solicitantes a vivienda gratuita deben cumplir criterios específicos que incluyen edad mínima de 62 años, elegibilidad para la Sección 8, y ausencia de ingresos regulares para acceder al alquiler de US$0 NYC Housing Connect

Estos programas funcionan como una herramienta clave para ampliar el inventario de vivienda accesible en la ciudad. Los desarrolladores deben reservar un porcentaje de unidades a precios controlados como condición para recibir beneficios fiscales o aprobaciones de construcción.

La ciudad supervisa estas unidades a través del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD, por sus siglas en inglés) y la Corporación de Desarrollo de Vivienda (HDC, por sus siglas en inglés). Los proyectos se financian mediante programas específicos, como el de Departamentos de Alquiler Asequible para Personas Mayores (SARA, por sus siglas en inglés) o el de Asequibilidad para Ingresos Bajos y Extremos (ELLA, por sus siglas en inglés).

Además de generar inventario nuevo, las loterías permiten distribuir unidades de manera inclusiva. Existen reservas para solicitantes con discapacidades de movilidad (5%) y de visión o audición (2%), así como preferencias para residentes de la comunidad local o empleados de la ciudad.