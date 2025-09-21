Renta de vivienda gratis en Nueva York: loterías disponibles en septiembre de 2025
La plataforma digital municipal que administra la distribución de unidades habitacionales subsidiadas presentó las ofertas a disposición para las personas de bajos recursos
- 5 minutos de lectura'
Dos complejos residenciales en Brooklyn y Manhattan, en Nueva York, ofrecen alquiler de cero dólares a través de las loterías de vivienda asequible gestionadas por NYC Housing Connect. Las oportunidades están dirigidas a adultos mayores con bajos ingresos y elegibilidad para el programa federal de la Sección 8.
Cómo funciona la lotería de viviendas asequibles o gratuitas en Nueva York
El sistema de loterías de vivienda gratis en Nueva York es el principal canal para acceder a departamentos subsidiados. A través de la plataforma NYC Housing Connect, los solicitantes pueden inscribirse en distintos proyectos residenciales que cumplen con regulaciones municipales de asequibilidad.
Durante septiembre de 2025 se encuentran abiertas varias convocatorias, entre ellas dos que destacan por ofrecer renta mensual de US$0. Estas opciones están disponibles exclusivamente para personas mayores de 62 años.
Los complejos que actualmente permiten acceder a renta gratuita están ubicados en East New York, Brooklyn, y en el West Village, Manhattan. Ambos aceptan solicitudes durante este período y tienen fechas de cierre en octubre y noviembre de 2025.
Brooklyn: 64 unidades gratis en East New York
Uno de los proyectos activos se encuentra en 890 Erskine Street, en el vecindario de East New York. El edificio, denominado Nehemiah Gate Site 26A, fue diseñado para adultos mayores y cuenta con 64 departamentos.
Los solicitantes pueden optar a 33 estudios y 31 departamentos de un dormitorio. El tamaño del hogar permitido es de una a tres personas, con ingresos anuales entre US$0 y US$72.900. Aquellos que no registren ingresos y califiquen para Sección 8 pueden acceder a renta de US$0.
El complejo ofrece comodidades como:
- Portero eléctrico
- Gimnasio
- Biblioteca
- Sala comunitaria
- Área de recreación al aire libre
- Conexión wifi gratuita en las unidades y ascensor
La fecha límite para aplicar es hasta el 12 de noviembre de 2025.
Manhattan: renta gratuita en el West Village
La segunda opción de renta gratuita está ubicada en el West Village, en 570 Washington Street. El edificio cuenta con 176 unidades destinadas a personas de 62 años o más, de las cuales 57 son estudios, 40 tienen un dormitorio y 25 cuentan con dos habitaciones.
El rango de ingresos elegibles va desde US$0 hasta US$87.500 anuales, esto depende del tamaño del hogar. En este complejo, los residentes que califiquen para Sección 8 y no tengan ingresos pueden vivir sin pagar renta. Para quienes sí perciben ingresos, el alquiler equivale al 30% del salario anual.
El edificio incluye servicios como:
- Centro de salud
- Gimnasio
- Cocina comunitaria
- Lavandería
- Biblioteca
- Sala de informática
- Estacionamiento para bicicletas
Todos los servicios públicos están incluidos en la renta. La fecha de cierre de solicitudes es el 27 de octubre de 2025.
Otras loterías activas para viviendas asequibles en septiembre de 2025
Además de estas dos oportunidades con renta de US$0, se mantienen abiertas otras convocatorias en la ciudad de Nueva York que ofrecen alquileres reducidos, aunque no gratuitos.
En Brooklyn, el proyecto Marcus Garvey G, ubicado en 305 Chester Street, acepta aplicaciones hasta el 12 de noviembre de 2025. Las rentas oscilan entre US$1941 y US$2666 al mes para unidades de uno a tres dormitorios. Los ingresos elegibles mínimos inician en US$70.903.
En Queens, el desarrollo Punto Astoria, en 21-07 Astoria Boulevard, cierra el 3 de noviembre de 2025. Los alquileres van de US$2900 a US$3500 para estudios y departamentos de hasta dos dormitorios, con ingresos mínimos de US$104.298.
Cómo aplicar a las loterías de vivienda asequible en Nueva York
El proceso de aplicación a cualquier sorteo de vivienda asequible se realiza en línea a través de NYC Housing Connect. Cada hogar debe crear un perfil y mantenerlo actualizado con la información de ingresos y composición familiar.
Los pasos incluyen:
- Elegir las loterías activas
- Aplicar a las que se ajusten al hogar y esperar el sorteo
- Si un solicitante es seleccionado, deberá presentar documentación de respaldo para confirmar elegibilidad y luego firmar un contrato de arrendamiento
La renta de estas unidades se calcula en general como un 30% de los ingresos anuales del hogar. En los casos de renta gratuita, ese cálculo se traduce en US$0 porque el hogar no registra ingresos y cumple con los requisitos de subsidio.
Estos programas funcionan como una herramienta clave para ampliar el inventario de vivienda accesible en la ciudad. Los desarrolladores deben reservar un porcentaje de unidades a precios controlados como condición para recibir beneficios fiscales o aprobaciones de construcción.
La ciudad supervisa estas unidades a través del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD, por sus siglas en inglés) y la Corporación de Desarrollo de Vivienda (HDC, por sus siglas en inglés). Los proyectos se financian mediante programas específicos, como el de Departamentos de Alquiler Asequible para Personas Mayores (SARA, por sus siglas en inglés) o el de Asequibilidad para Ingresos Bajos y Extremos (ELLA, por sus siglas en inglés).
Además de generar inventario nuevo, las loterías permiten distribuir unidades de manera inclusiva. Existen reservas para solicitantes con discapacidades de movilidad (5%) y de visión o audición (2%), así como preferencias para residentes de la comunidad local o empleados de la ciudad.
Otras noticias de Agenda EEUU
Un cine flotante. Cómo asistir a las noches de película gratis en Nueva York y cuáles son las proyecciones
Perfumes de otoño. Las mejores fragancias para mujer que duran todo el día y "matchean" con la nueva estación
Turbulencias. Adiós, Petco: la popular tienda de mascotas en EE.UU. anuncia el cierre de sus sucursales en 11 estados
- 1
El shock: los gráficos que explican cómo Milei perdió su superpoder en el pantano de las elecciones bonaerenses
- 2
Saint-John Perse: nació en el Caribe, se opuso a los nazis y ganó el Premio Nobel de Literatura por una poesía de “vuelo elevado”
- 3
Militantes de izquierda y libertarios se pelearon en la calle durante la visita de Milei a Córdoba
- 4
Cómo se vivió la goleada por 185-0 que marcó un récord en el rugby de Buenos Aires