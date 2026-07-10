Cómo desactivar la nueva IA de Meta que permite que cualquiera use tus fotos y reels de Instagram

Meta comenzó a desplegar una nueva función que permite mencionar perfiles públicos de Instagram dentro de Meta AI y utilizar sus fotografías en imágenes generadas con inteligencia artificial. La herramienta está vinculada con Muse Image y se encuentra habilitada de manera predeterminada en las cuentas públicas, aunque puede desactivarse desde la configuración

Pasos para desactivar la función de IA que permite usar las fotos y reels de tu Instagram

Para impedir que otras personas utilicen las publicaciones y los reels de una cuenta pública en imágenes generadas con Meta AI, no es necesario que el perfil pase a privado, según aclara Wired.

Este es el paso a paso:

El usuario debe abrir la configuración de Instagram. Dentro de su perfil, hay que tocar el menú de tres líneas horizontales ubicadas en la esquina superior derecha.

Instagram permite desactivar la nueva función sobre imágenes con IA YASIN AKGUL - AFP

Allí deberá desplazarse hasta la sección “Compartir y reutilizar” y buscar la opción “Permitir que las personas usen tu contenido en Instagram y con las funciones de IA en Meta”.

y buscar la opción “Permitir que las personas usen tu contenido en Instagram y con las funciones de IA en Meta”. Allí podrá desactivar el uso de las publicaciones y los reels para remixar con IA.

Como el despliegue es gradual, es posible que el ajuste todavía no aparezca en todas las cuentas.

En ese caso, conviene actualizar la aplicación y revisar nuevamente la configuración más adelante.

En qué consiste la nueva función de Meta

La herramienta permite que los usuarios con acceso a Muse Image mencionen un perfil público de Instagram dentro de una instrucción de texto. A partir de las fotografías disponibles en esa cuenta, Meta AI puede generar una nueva imagen que reproduzca o reinterprete la apariencia de la persona retratada.

La compañía presenta esta función como una herramienta para crear contenidos personalizados, como invitaciones, escenas colaborativas o conceptos gráficos.

El sistema utiliza las fotografías públicas como referencia para producir una nueva imagen que luego puede compartirse en las plataformas de Meta.

Meta justifica la actualización como una mejora en la personalización de la aplicación Jeff Chiu - AP

Recomendaciones ante la nueva función de Instagram

Desactivar la configuración o convertir la cuenta en privada impediría nuevos usos del contenido, pero no eliminaría automáticamente las imágenes generadas antes del cambio. Además, el titular del perfil no necesariamente recibirá una notificación cuando otra persona cree contenido con sus fotografías mediante las herramientas de Meta AI.

La función opera mediante un sistema de exclusión voluntaria u “opt-out”: en las cuentas públicas, el uso del contenido puede estar permitido de manera predeterminada y el titular debe desactivarlo manualmente para impedir nuevas creaciones. No debe confundirse con las políticas de Meta sobre el entrenamiento de sus modelos de inteligencia artificial.

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Los titulares de cuentas públicas que no deseen que otras personas utilicen sus publicaciones o reels con Meta AI deberán desactivar manualmente ambos interruptores. Esta es la opción disponible dentro de Instagram para impedir que se generen nuevas imágenes a partir del contenido público del perfil.