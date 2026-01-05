Nueva York celebra el Día de Reyes Magos con su tradicional desfile: el mapa del recorrido que harán

Las calles del Spanish Harlem se preparan para llenarse de color, música y tradición con el regreso del desfile anual del Día de Reyes Magos, este martes 6 de enero de 11.00 a 12.00 hs, un evento que late con fuerza en el corazón de la comunidad latina de Nueva York. Lo organiza el Museo del Barrio y rinde homenaje a la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar con sus icónicos camellos y marionetas gigantes. Además, se convierte en una poderosa manifestación de identidad cultural en la Gran Manzana.

Así será el recorrido del desfile de los Reyes Magos en Nueva York

La celebración del Museo del Barrio iniciará su marcha en la calle 106 y Park Avenue, y avanzará hacia el este hasta alcanzar la Tercera Avenida. Una vez allí, el contingente girará a la izquierda y tomará rumbo al norte para subir hasta la calle 116. El circuito se completa en la intersección de la calle 115 y Park Avenue, informó El Museo del Barrio.

Así será el recorrido del desfile del Día de Reyes Magos en Nueva York (El Museo del Barrio)

Con motivo de la celebración del Día de Reyes en Manhattan, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) ejecutará un operativo de cierres viales preventivos que afectará la circulación en el sector de East Harlem, detalló Quadratín Hispan.

Desde las primeras horas del martes, el tráfico se verá interrumpido en la calle 106 (entre Quinta y Park Avenue) para la formación del contingente, extendiéndose las restricciones a lo largo de la Tercera Avenida hasta la calle 116.

Debido a que la apertura de las calles dependerá exclusivamente del criterio de seguridad policial y del flujo de asistentes, se exhorta a los conductores a evitar el cuadrante de la zona de dispersión en la calle 115 y buscar rutas alternativas para evitar retrasos significativos.

Cuándo y a qué hora se realizará el desfile de Reyes Magos

El desfile del Día de Reyes Magos se realizará el martes 6 de enero de 11.00 a 12.00 hs. El registro de grupos comenzará a las 10.00 hs, en la calle 106. Los espectadores podrán disfrutar de esta tradición de principio a fin y ubicarse en cualquier punto del trayecto, ya que el acceso para la comunidad es libre en todo el recorrido, consignó NYC for FREE.

El desfile del Día de Reyes Magos contara con varias atracciones

Para los más ansiosos, habrá un desayuno inaugural en El Café del Museo del Barrio, con Reyes honorarios, madrinas y padrinos, y autoridades electas. Este evento será de 8.30 a 10.30 hs.

La apertura de puertas iniciará a las 8.30 hs, mientras que el programa en sí comenzará a las 9.00 hs, según informó El Museo del Barrio.

Qué se espera para esta edición del Día de Reyes Magos 2026

Este martes 6 de enero de 2026, las calles de East Harlem se transformarán en una gran fiesta cultural. A lo largo del trayecto, los asistentes disfrutarán de un despliegue de carrozas coloridas, música en vivo y la compañía de camellos, ovejas y burros, símbolos que mantienen viva la magia de los Reyes Magos para todas las edades.

El desfile del Día de Reyes Magos de 2026 tiene como lema ¡Pa'lante, Siempre Pa'lante!, (ARCHIVO/ANGELA WEISS/AFP) ANGELA WEISS - AFP

La conducción estará a cargo de la carismática Rhina Valentin, la “Reina del Barrio”, quien celebra más de doce años como figura central de este evento. Los asistentes podrán disfrutar de un despliegue multicultural con figuras que se encargarán de representar a los Reyes Magos, además de la participación de miles de estudiantes y organizaciones locales entre música y animales tradicionales.

El tema del desfile de este año es ¡Pa’lante, Siempre Pa’lante!, y se inspiró en el legado de los Young Lords y las tradiciones perdurables de resistencia cultural y cuidado mutuo en East Harlem. Esta fiesta no es solo una tradición, sino una poderosa afirmación de la identidad latina y la unión comunitaria, destacó NYC for FREE.

La leyenda detrás de los Reyes Magos

La historia de Melchor, Gaspar y Baltasar narra que estos sabios de Oriente siguieron el rastro de una estrella brillante hasta Belén para rendir homenaje al Niño Jesús. Como muestra de respeto, entregaron ofrendas de oro, incienso y mirra, informó el sitio Nueva York.

La historia cuenta que los tres Reyes Magos fueron guiados por la estrella de Belén para encontrar al Niño Jesús (ARCHIVO) Gentileza de la Asociación de Empresas del Juguete y Afines

En diversas regiones de habla hispana, desde España hasta Argentina y México, esta festividad despierta una ilusión que puede superar a la de Papá Noel. Su importancia es tal que las figuras de los Magos son piezas indispensables en los pesebres de millones de hogares.