Cómo se festeja el Día de Reyes Magos en Estados Unidos: las tradiciones de las comunidades latinas

Además de Navidad y Año Nuevo, el Día de Reyes Magos es una fecha muy significativa para las comunidades latinas en Estados Unidos, especialmente para los niños que esperan los regalos que llegan cada madrugada del 6 de enero.

Cómo celebran el Día de Reyes Magos los latinos en Estados Unidos

En muchos hogares latinos, esta celebración tiene un fuerte impacto familiar. Los niños esperan la llegada de los Reyes Magos durante la noche del 5 de enero, según Savannah Morning News.

La rosca de reyes es una tradición en esta festividad (Pixabay)

En algunas casas, se colocan los zapatos de todos los integrantes de la familia bajo el árbol o junto a una ventana, e incluso dejan pasto y agua para los camellos. A cambio, los Reyes dejan regalos o dulces sobre el calzado.

Otra tradición del 6 de enero es la rosca de reyes, un pan dulce redondo decorado con frutas cristalizadas, jalea y azúcar. Dentro de la rosca se esconden pequeñas figuras de plástico que representan al Niño Jesús. Quien encuentre una de estas figuras debe organizar una celebración el 2 de febrero siguiente, Día de la Candelaria, lo que añade un componente festivo extra al evento.

Desfiles por el Día de Reyes Magos en EE.UU.

En ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Miami, las comunidades latinas realizan desfiles y actividades culturales que incluyen bailes, carrozas y representaciones tradicionales.

Los Reyes Magos dejan regalos a los niños el 6 de enero (Pixabay)

Según Univision, en Harlem, Nueva York, se celebra desde hace casi 50 años el Desfile de los Tres Reyes Magos, organizado por El Museo del Barrio desde 1977. Este evento rinde homenaje a la Epifanía, la festividad cristiana que conmemora la llegada de los Reyes Magos al portal de Belén.

El desfile es también un recordatorio de la riqueza cultural latina, heredada en parte de las tradiciones españolas. En Nueva York, adquiere un significado especial, ya que muchas familias inmigrantes buscan mantener vivas sus costumbres. Al evento se suman escuelas locales, grupos comunitarios y artistas locales.

Cuál es el origen del Día de Reyes Magos

El Día de Reyes tiene su origen en la tradición cristiana que celebra la Epifanía, cuando los Reyes Magos llegaron al portal de Belén para honrar el nacimiento del Niño Jesús, según National Geographic.

Los Reyes Magos siguieron la estrella de Belén para encontrar al Niño Jesús (Pixabay)

El Evangelio de Mateo narra que Melchor, Gaspar y Baltasar, sabios de Oriente, siguieron la Estrella hasta Jerusalén para entregar mirra, incienso y oro al hijo de Dios.

El teólogo Clemente de Alejandría escribió en el siglo II que una secta de cristianos gnósticos sirios celebraba el bautismo de Cristo en enero. Para el año 361, ya se utilizaba el nombre Epifanía para esta fecha.

La palabra proviene del griego epipháneia, que significa “manifestación”, en referencia a la revelación física de una deidad ante los mortales, como se cree que sucedió con el nacimiento de Jesús.