La propuesta de Kathy Hochul en Nueva York para ayudar a los inquilinos ante el corte de servicios impagos

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, propone prohibir que las empresas de servicios públicos corten el suministro de luz, gas y agua en edificios cuyos propietarios no hayan pagado las facturas.

Cómo es el proyecto de Hochul y qué necesita para ser aprobado

La normativa fue comunicada por The City. En el comunicado, Hochul propone una medida a nivel estatal para prohibir que las empresas de servicios públicos corten el suministro de gas, electricidad o agua en edificios donde los propietarios tengan deudas pendientes.

En lugar de interrumpir el servicio a los residentes, la legislación permitiría que las empresas de servicios públicos coloquen gravámenes sobre las propiedades de los dueños que no paguen

Desde este punto, en lugar de interrumpir el servicio a los residentes, la legislación permitiría que las empresas de servicios públicos establezcan tasas de impuestos sobre las propiedades de los dueños que no paguen.

“Durante demasiado tiempo, a los inquilinos que han pagado sus facturas con regularidad se les han cortado los servicios públicos sin tener la culpa cuando sus arrendadores no hacen lo mismo”, declaró la gobernadora.

“Ningún inquilino debería pagar las consecuencias cuando un arrendador no paga sus facturas de servicios públicos”.

La propuesta fue presentada de manera formal en su discurso sobre el Estado y, para formalizarse, necesitará la aprobación de la legislatura estatal.

Otras medidas que plantea Hochul en Nueva York

A principios de enero, Hochul anunció un paquete legislativo que incluye límites para los menores que se conectan con chatbots de inteligencia artificial. Este cuenta con cuatro propuestas:

Comprobación de edad: extenderá los requisitos para que las plataformas realicen la verificación de edad, incluidas las plataformas de juegos en línea.

extenderá los requisitos para que las plataformas realicen la verificación de edad, incluidas las plataformas de juegos en línea. Privacidad predeterminada: los niños tendrán la configuración de privacidad más alta en las plataformas cubiertas por defecto. Esto significa que quienes no tengan conexiones no podrán enviarles mensajes, ver su perfil ni etiquetarlos en contenido.

los niños tendrán la configuración de Esto significa que quienes no tengan conexiones Deshabilitar las funciones del chatbot de IA: no estarán disponibles ciertas funciones en las plataformas de redes sociales para niños.

no estarán disponibles ciertas funciones en las plataformas de redes sociales para niños. Controles parentales: establecerá límites mensuales de gasto para los menores de edad en plataformas con el fin de evitar que los niños desperdicien el dinero de sus padres.

“Como la primera gobernadora de Nueva York, el bienestar y la seguridad de nuestros niños siempre han sido una de mis principales prioridades, y hoy seguimos innovando para brindarles las herramientas y la protección que necesitan para afrontar los desafíos de salud mental sin precedentes y los peligros del mundo real que a veces pueden surgir al navegar por el mundo digital actual”, declaró la gobernadora Hochul.

Luego, agregó: “Estas propuestas crearán un estándar líder a nivel nacional que garantizará la seguridad de nuestros niños en los entornos en línea y del mundo real donde pasan tiempo”.

De acuerdo con The New York Times, las nuevas regulaciones responden a la enorme cantidad de niños en plataformas como Roblox y Discord.

En el caso de Roblox, la plataforma tiene al menos 50 millones de usuarios activos diarios menores de 14 años y ha sido objeto de denuncias que advierten sobre la presencia de adultos que utilizan el servicio para identificar y establecer contacto con jóvenes.