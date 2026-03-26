Nueva York lanza su primer refugio 24/7 exclusivo para mujeres desde el 30 de marzo

La administración del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, abrirá pronto un refugio en Brooklyn diseñado específicamente para mujeres sin hogar. La instalación, que reemplaza a un sitio antiguo y deteriorado, ofrecerá 200 camas y servicios integrales, como asistencia médica y terapia.

El primer refugio exclusivo para mujeres en Nueva York

El próximo 30 de marzo las autoridades de la ciudad inaugurarán el nuevo centro de admisión de 5574 metros cuadrados, ubicado en 114 Snediker Ave., East New York.

El proyecto tuvo un costo de 89,5 millones de dólares e implicó la colaboración del Departamento de Servicios Sociales (DSS, por sus siglas en inglés) y varias agrupaciones.

Decorado con delicados colores pastel y un mural gigante en la entrada, el lugar dispone de 200 camas en habitaciones privadas que cuentan con abundante luz natural. El objetivo es que las mujeres puedan descansar temporalmente antes de ser trasladadas a otros refugios.

El nuevo refugio para mujeres en Nueva York permitirá a las personas permanecer un máximo de tres semanas antes de ser trasladadas a otro centro de admisión Captura YouTube/NYC Mayor

“El nuevo centro de admisión del refugio para mujeres está diseñado pensando en las sobrevivientes de traumas. Desde la entrada, mostramos el tipo de servicios que queremos brindar y la forma en que queremos tratar a las personas“, manifestó en su cuenta de X la comisionada de la ciudad, Erin Dalton.

En una entrevista con Gothamist, Helen Arteaga, vicealcaldesa de salud y servicios humanos de la ciudad, comentó: “Esa mujer que llega en un momento de crisis, puede respirar hondo y decir: ‘Voy a recibir la atención que necesito’. Ese es el mensaje”.

Características del nuevo centro de refugio exclusivo para mujeres en Nueva York

En su página web oficial, la organización sin fines de lucro que participó en el diseño del proyecto, HELP USA, señaló que las instalaciones son “antitrauma”, debido a su estética e iluminación.

A su vez, cumplen con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés). Sus características son:

El alojamiento para residentes incluye una variedad de tipos de habitaciones adaptadas a diferentes necesidades. Entre las distintas áreas, figuran cuartos individuales para mujeres con problemas de movilidad y piezas compartidas que permiten flexibilidad.

y piezas compartidas que permiten flexibilidad. Ofrece servicios médicos y clínicos en colaboración con Project Renewal.

Las salas multimedia y de informática facilitan la búsqueda de empleo y vivienda.

El apoyo filantrópico de Sun Life contribuye a financiar programas de bienestar y vida saludable para los residentes.

Las instalaciones adicionales consisten en un comedor comunitario y una cocina comercial equipada , una lavandería para residentes, una sala de relajación diseñada para la autorregulación con baja estimulación y jardines exteriores y en la azotea.

, una lavandería para residentes, una diseñada para la autorregulación con baja estimulación y jardines exteriores y en la azotea. El Centro para Mujeres HELP es totalmente eléctrico, con paneles solares, un jardín en la azotea y un patio interior.

El edificio está diseñado para acoger durante tres semanas a mujeres sin hogar en la ciudad de Nueva York Freepik

Cómo funcionará el nuevo refugio en Nueva York

El centro estará abierto las 24 horas del día, y las mujeres permanecerán allí un promedio de tres semanas antes de ser reubicadas en refugios permanentes.

En las nuevas instalaciones, no dormirán más de cinco mujeres por habitación. Anteriormente, en el mismo edificio podían permanecer 13 personas en un solo cuarto.

El proyecto del refugio exclusivo para mujeres comenzó antes del mandato del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pero su administración afirmó que es parte de su visión Instagram @zohrankmamdani

Aunque el proyecto comenzó antes de su mandato, la administración del alcalde Mamdani lo impulsó como parte de su visión de crear espacios más amigables.

Además, según la información oficial, apunta a modernizar el sistema de refugios. Recientemente, la ciudad también aceleró el cierre de un centro de admisión para hombres y en su lugar abrirá otros dos recintos con condiciones similares a las de este proyecto.