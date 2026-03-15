El adiós definitivo de un ícono: Mamdani y NYC cierran histórico refugio que atendía migrantes

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció a través de un comunicado el cierre de un histórico refugio para personas sin hogar y que también atendía migrantes, por lo que procederá con la reubicación de las personas alojadas allí. En el anuncio, las autoridades informaron que la medida se tomó debido al deterioro del edificio conocido como Bellevue. Además, forma parte de un extenso plan para renovar estos albergues en toda la ciudad.

Mamdani y NYC cierran histórico refugio que atendía migrantes

Mientras continúa la ofensiva contra la inmigración ilegal, impulsada en Estados Unidos por el presidente Donald Trump, Mamdani se comprometió a renovar los refugios. El primer paso de su administración para conseguir este objetivo es cerrar las viejas instalaciones heredadas de la anterior gestión, según informó en un comunicado.

Mamdani se comprometió a renovar los refugios para migrantes en toda la ciudad de Nueva York Seth Wenig - AP

En el anuncio, el alcalde sostuvo que, hacia el final de la última administración, la construcción de nuevos albergues para migrantes se detuvo casi por completo. Uno de los sitios que habían sido descuidados, según el gobierno, corresponde a Bellevue.

El edificio fue inaugurado en 1931 en la calle 30, con el objetivo de funcionar como un hospital psiquiátrico. En las últimas décadas, sirvió como un centro de acogida y refugio para cientos de extranjeros.

Según la oficina de Mamdani, la decisión de desalojar el lugar es una medida proactiva impulsada por la seguridad y la guía de expertos en ingeniería.

“Mi administración se centra en garantizar que cada neoyorquino sin hogar tenga acceso no solo a un refugio, sino también a espacios seguros, humanos y verdaderamente habitables. No podemos aceptar un sistema que trate a las personas sin dignidad ni estabilidad”, sostuvo Mamdani.

El plan de Mamdani en Nueva York para cerrar el histórico refugio de migrantes

Como parte del cierre, el Departamento de Servicios Sociales (DSS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS, por sus siglas en inglés) implementarán de inmediato un plan operativo para desalojar la calle 30 y derivar los servicios esenciales a otros sitios.

La información recogida por la oficina de Mamdani refleja que actualmente hay 250 personas en el albergue. El objetivo de las autoridades es reubicarlas para mediados de marzo de 2026.

Para reemplazar el Centro de la Calle 30, la ciudad abrirá dos nuevos centros de admisión: uno para hombres solteros en 8 E 3rd St y otro para familias sin hijos en 333 Bowery St. Los grupos familiares con niños pueden acudir a un centro de admisión independiente en el Bronx. Las nuevas ubicaciones estarán abiertas desde el 1° de mayo.

El mensaje de Mamdani en apoyo a los migrantes de Nueva York

Las opiniones sobre el cierre de Mamdani y NYC del histórico refugio que atendía migrantes

En líneas generales, la medida fue respaldada por los voluntarios que trabajan con personas sin hogar, aunque con ciertas reservas. En diálogo con The New York Times, Dave Giffen, director ejecutivo de la Coalición para las Personas sin Hogar, afirmó que sería una gran iniciativa difundir el cambio. “La verdadera preocupación es que este es el lugar que la gente conoce, adonde acuden cuando necesitan refugio”, indicó.

A su vez, Kathryn Kliff, abogada de la Sociedad de Asistencia Legal, enfatizó las malas condiciones que experimenta actualmente el recinto. “Se siente como si fuera lo que originalmente se diseñó (un hospital psiquiátrico). “No es un lugar acogedor”, remarcó.

Pese al apoyo a la medida, Giffen dirigió sus preocupaciones al destino que tendrá el edificio en el futuro y si se perderá como sitio para ayudar a los neoyorquinos sin hogar.

El alcalde Mamdani se comprometió a abrir nuevos refugios para migrantes en Nueva York @NYCMayor

El DHS de Nueva York indicó que el personal permanecerá presente en el sitio de la calle 30 durante al menos un año, según informaron las autoridades municipales. El objetivo es orientar a las personas que buscan refugio hacia las nuevas ubicaciones. También ofrecerá transporte a estos recintos durante todo el día.

Además, la Ciudad llevará a cabo una campaña de comunicación a gran escala en toda el área para informar al público sobre la reubicación de la instalación central de admisión.

Por su parte, el alcalde resaltó en el comunicado su compromiso para abrir varios refugios nuevos de alta calidad durante su gestión.