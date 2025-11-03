Nueva York ofrece ayuda legal de inmigración gratuita a quienes califiquen con los requisitos: todos los detalles

En toda la ciudad de Nueva York, miles de inmigrantes enfrentan a diario el desafío de regularizar su situación migratoria o de acceder a asesoramiento confiable sin incurrir en gastos. Para dar respuesta a esa necesidad, la alcaldía, a través de la Mayor’s Office of Immigrant Affairs (MOIA), puso en marcha una red de asistencia jurídica gratuita, segura y disponible en múltiples idiomas.

Qué ofrece el programa de asistencia al inmigrante en Nueva York

De acuerdo con la información oficial publicada por el portal de la ciudad, los MOIA Immigration Legal Support Centers tienen como misión garantizar que los inmigrantes de bajos recursos puedan recibir asesoramiento de calidad y en su propio idioma. Estas sedes funcionan en escuelas públicas, bibliotecas, centros de salud y organizaciones comunitarias, lo que facilita la cercanía y la confianza con los vecinos de cada barrio.

Los centros de apoyo legal funcionan en escuelas públicas, bibliotecas, centros de salud y organizaciones comunitarias Canva

Entre los principales servicios que ofrecen se destacan:

Evaluaciones legales gratuitas , para determinar si la persona puede acceder a algún beneficio migratorio disponible.

, para determinar si la persona puede acceder a algún beneficio migratorio disponible. Asesoramiento profesional de un abogado con experiencia o un representante acreditado en casos vinculados con ciudadanía, solicitudes y renovaciones de residencia permanente (green card), programas de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

de un abogado con experiencia o un representante acreditado en casos vinculados con ciudadanía, solicitudes y renovaciones de residencia permanente (green card), programas de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Derivaciones a recursos locales, tanto financiados por la ciudad como gestionados por organizaciones comunitarias, que ofrecen apoyo social y legal adicional.

Requisitos para acceder a la ayuda legal en Nueva York

Los servicios están destinados a residentes de la ciudad de Nueva York que cumplan con dos condiciones básicas:

Para acceder a los servicios, los residentes deben vivir en cualquiera de los cinco condados de NYC y tener un ingreso familiar anual inferior al 200% del nivel federal de pobreza Canva

Vivir dentro de los cinco condados de la ciudad.

Contar con un ingreso familiar anual inferior al 200% del nivel federal de pobreza.

Según el portal de la Alcaldía, no se exige que la persona tenga estatus legal en el país norteamericano, y toda la información compartida es estrictamente confidencial. La documentación que se entregue durante el proceso será manejada exclusivamente por la organización que atienda el caso.

Dónde encontrar centros de ayuda en cada condado de Nueva York

La red de Immigration Legal Support Centers cubre los cinco distritos de la ciudad. En cada uno de ellos existen organizaciones asociadas que trabajan en colaboración con la MOIA.

La MOIA garantiza que toda información compartida con los abogados es estrictamente confidencial y no se comparte con terceros Canva

En el Bronx, algunos de los puntos de atención son:

BronxWorks , en 1130 Grand Concourse, que atiende de lunes a viernes de 9 a 17 horas, con atención en inglés y español.

, en 1130 Grand Concourse, que atiende de lunes a viernes de 9 a 17 horas, con atención en inglés y español. Catholic Charities Community Services , en 402 East 152nd Street, donde se puede acceder a traducción en más de 200 idiomas.

, en 402 East 152nd Street, donde se puede acceder a traducción en más de 200 idiomas. Neighborhood Association for Inter-Cultural Affairs (NAICA), ubicada en 181 East 161st Street, con atención en español.

En Brooklyn, el servicio es amplio y diverso. Se destacan:

Arab American Association of New York , que atiende en inglés y árabe.

, que atiende en inglés y árabe. Bangladeshi American Community Development and Youth Services , con asistencia en español, inglés y criollo haitiano.

, con asistencia en español, inglés y criollo haitiano. Make the Road New York, en 301 Grove Street, con horario extendido hasta las 20 horas de martes a jueves.

En Manhattan, las opciones incluyen:

African Communities Together , en Harlem, que ofrece atención en múltiples idiomas africanos además de árabe y francés.

, en Harlem, que ofrece atención en múltiples idiomas africanos además de árabe y francés. Gay Men’s Health Crisis , en 307 West 38th Street, que brinda asesoría gratuita en inglés, español y francés.

, en 307 West 38th Street, que brinda asesoría gratuita en inglés, español y francés. Urban Justice Center, con sede en el bajo Manhattan, al que se puede escribir a swp@urbanjustice.org para solicitar una cita.

En Queens, la red de atención es una de las más completas. Los residentes pueden acudir a:

Make the Road New York , en Corona.

, en Corona. MinKwon Center for Community Action , en Flushing, con asistencia en inglés, coreano y mandarín.

, en Flushing, con asistencia en inglés, coreano y mandarín. Women for Afghan Women, en Fresh Meadows, que ofrece apoyo en dari, pashto, urdu, turco, ucraniano e inglés.

En Staten Island, las principales organizaciones son: