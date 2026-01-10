Mamdani ya tiene opositor: el actor que anuncia su candidatura a la alcaldía de Nueva York en 2029

El mismo día en el que Zohran Mamdani asumió el cargo de alcalde de la ciudad de Nueva York, se presentó un nuevo rival político para los próximos comicios. A través de su cuenta en redes sociales, el actor Michael Rapaport anunció que lanzará su candidatura para las elecciones de 2029. Con críticas incisivas al nuevo gobernante, remarcó que si se impone en las urnas “nada será gratis”.

El actor busca competir con Mamdani por Nueva York

Reconocido por sus trabajos tanto en la televisión como en el cine, Rapaport anunció en su cuenta de Instagram que se postulará para alcalde en las elecciones de 2029. En el video, deletreó mal el nombre de Mamdani y lo llamó “Zoran el im...”.

El actor que lanzó su candidatura a la alcaldía de Nueva York de 2029 apuntó con críticas fuertes contra Mamdani Michael Rapaport

“Yo, Michael Rapaport, competiré por el cargo de alcalde de Nueva York en 2029. Tienen ahora a ‘Zoran el im...’, pero no teman, el alcalde Rapaport estará aquí“, expresó.

A continuación, destacó sus raíces: ”Alcalde Rapaport, criado y nacido en la ciudad de Nueva York“. Luego, hizo otra diferencia con las políticas de Mamdani. “Basaré mi campaña en el hecho de que nada será gratis. Haré mi mayor esfuerzo para que Nueva York sea asequible, pero no tendrán nada gratis”, indicó en alusión al plan del alcalde actual para que los neoyorquinos puedan viajar en autobús de manera gratuita.

Para concluir, volvió a enfatizar su crianza en la ciudad y sostuvo: “Voy a ser el mejor alcalde para las personas de Nueva York”.

Cabe destacar que este es solo un anuncio en sus redes sociales, pero no representa ninguna candidatura formal o afiliación a algún partido político.

Quién es Michael Rapaport, el actor que quiere competir contra Mamdani

El actor nacido en la Gran Manzana comenzó su carrera con monólogos de comedia al estilo stand-up a finales de la década de 1980, aunque su éxito llegó gracias a apariciones tempranas en cine y televisión en la década de 1990.

Cosechó la fama internacional con películas como Deep Blue Sea (1999), Higher Learning (1995) y True Romance (1993), y también participó en las series Friends y Prison Break. Actualmente, conduce el programa I Am Rapaport Stereo Podcast, con entrevistas y comentarios culturales y deportivos.

Rapaport cuestionó las políticas de Mamdani sobre la gratuidad de los autobuses en Nueva York Michael Rapaport Facebook

En redes sociales, suele mostrar una postura contra las políticas de Mamdani. En una publicación reciente, después de lanzar su candidatura, compartió un video en el que el alcalde expresa que reemplazará “el individualismo con el colectivismo”, y lo comparó con frases de dictadores como Joseph Stalin, Mao Zedong y Benito Mussolini.

“La historia demuestra que el ‘individualismo áspero’ ha sido la base del mejor país del mundo, mientras que el ‘colectivismo’ siempre ha dado lugar a inestabilidad y fracaso en cada país que lo intenta. No eres un individuo, eres parte de una comunidad colectiva más grande”, escribió entonces.

El plan de Mamdani para que los autobuses sean gratuitos en Nueva York

Una de las críticas más fuertes en el video de la candidatura de Rapaport se basó en la propuesta de Mamdani para hacer que los autobuses de los cinco distritos de la ciudad sean gratuitos.

Según su plan, citado por ABC News, la gratuidad aumentaría el patrocinio. La iniciativa también incluye ampliar los carriles exclusivos para autobuses para agilizar los servicios.

Zohran Mamdani prometió hacer que los autobuses en Nueva York sean gratuitos Facebook Zohran Kwame Mamdani - Facebook Zohran Kwame Mamdani

De aplicarse, la medida le costaría a la ciudad aproximadamente 800 millones de dólares al año. Además, requeriría la aprobación de la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés).

El alcalde aseguró que haría los autobuses gratuitos mediante la imposición de impuestos más altos a los millonarios y a grandes corporaciones.