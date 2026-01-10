La ciudad de Nueva York donde nació Kathy Hochul que está a 25 minutos de las Cataratas del Niágara

En el extremo noroeste del estado de Nueva York se encuentra la ciudad que vio nacer a la actual gobernadora Kathy Hochul y que guarda una conexión inseparable con la naturaleza. Conocida como la Ciudad de la Luz, este epicentro político y cultural de la región posee uno de los espectáculos más imponentes del planeta, las Cataratas del Niágara, a tan solo 25 minutos en auto.

Buffalo, la ciudad donde nació Kathy Hochul que está a minutos de las Cataratas del Niágara

Kathy Hochul nació el 27 de agosto de 1958 en el área de Woodlawn, al sur de Buffalo, en el seno de una familia de clase trabajadora de origen irlandés. Su infancia transcurrió en el condado de Erie, donde creció antes de iniciar su carrera en el servicio público en esa misma región, destacó su sitio web oficial.

El recorrido en auto desde Bufallo hasta las Cataratas del Niágara es de 25 minutos Google Maps

La ciudad de Buffalo ofrece una gran oferta de restaurantes de gastronomía fina, tiendas y opciones de entretenimiento, así como un renovado centro costero, con una de las maravillas más hermosas del mundo.

Las Cataratas del Niágara es uno de los espectáculos naturales que se puede visitar muy cerca de la ciudad de Buffalo, Nueva York (Unsplash)

La principal atracción de Buffalo son las Cataratas del Niágara, accesibles desde el lado estadounidense con vistas únicas y una gran cercanía. En la Cueva de los Vientos se puede estar a solo seis metros de la caída y sentir la fuerza del agua de cerca, indicó Skyticket.

Atractivos turísticos para visitar en Buffalo

Gastronomía

En Buffalo hay dos joyas gastronómicas: las alitas de Buffalo Wings originales (salsa picante, vinagre y mantequilla), en el Anchor Bar y el Beef on Weck, un sándwich de ternera asada con rábano picante en un pan de comino y sal, bañado en su jugo, consignó Visit the USA.

La escena gastronómica de Buffalo ofrece desde la sencillez perfecta de Allen Burger Venture (hamburguesas y alitas) hasta la elegancia de Hutch’s, un bistró francés con productos locales.

Para los amantes de la tradición, Sinatra’s destaca por su cocina italiana familiar, mientras que Toutant ofrece lo mejor de la comida reconfortante sureña, según Visit Niágara.

Kathy Hochul nació en la ciudad de Buffalo, conocida como la Ciudad de la Luz (Instagram/@buffalony)

Lugares turísticos

Además de las Cataratas del Niágara, Buffalo tiene otros sitios que los turistas no deben dejar de visitar. Se trata de los siguientes, según Skyticke:

El Canal de Erie: conecta el lago Erie con el río Hudson, y fue el motor del desarrollo de Buffalo. Se puede pasear en barco para cruzar sus famosas esclusas.

El Zoológico de Buffalo: es el tercero más antiguo de EE.UU. y cuenta con 4000 animales. Sus grandes estrellas son los osos polares, gorilas y leones.

El Parque Naval y Militar de Buffalo y Erie: se puede explorar barcos, submarinos, tanques y helicópteros históricos.

Ayuntamiento de Buffalo: destaca en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1990, y cuenta con 115 metros de altura, por lo que es uno de los edificios más altos de la zona.

Highmark Stadium (anteriormente New Era Field): Buffalo es el hogar de los Buffalo Bills de la NFL. El recinto cuenta con capacidad para 70.000 personas.

Riqueza Cultural y Arquitectónica

Los amantes del arte tienen que pasar por Buffalo AKG Art Museum (antes Albright-Knox) para admirar a maestros como Picasso y Warhol, y en el Burchfield Penney, que se centra el talento local.

La arquitectura es otro pilar de la ciudad, donde destaca desde la emblemática Graycliff de Frank Lloyd Wright y el histórico Campus Roycroft, hasta el esplendor art déco del City Hall, destacó Visit the USA.

Además, el restaurado Shea’s Performing Arts Center ofrece la majestuosidad de un palacio para disfrutar de los mejores espectáculos de Broadway.

Compras

Para marcas de lujo o antigüedades únicas, Buffalo tiene el lugar ideal. En el centro, Main St. y el HarborCenter concentran las tiendas principales, mientras que el histórico Market Arcade Building ofrece una experiencia de compra y arte bajo techo.

Para algo con más carácter, Allentown es famoso por sus tiendas de antigüedades, boutiques y vibrante vida nocturna, destacó Megabus.