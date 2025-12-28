Nueva York tendrá horarios especiales para Año Nuevo: así funcionarán el metro y los autobuses

La temporada navideña es una de las de mayor movimiento en Nueva York y en todo Estados Unidos, especialmente durante Nochevieja y Año Nuevo, cuando miles de personas se desplazan para celebraciones y eventos. Por este motivo, el transporte público de la ciudad operará con horarios especiales durante el feriado federal.

Cuál es el horario del metro y autobuses de Nueva York para Año Nuevo

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) informó que el metro, los autobuses, los trenes regionales, así como los puentes y túneles, ajustarán su servicio durante Nochevieja (31 de diciembre de 2025) y Año Nuevo (1° de enero de 2026).

El servicio de Transporte Público de Nueva York tendrá diferentes horarios en Nochevieja y Año Nuevo (Unsplash)

La dependencia detalló que cada agencia contará con su propio horario de operaciones tanto para Nochevieja (31 de diciembre de 2025) y Año Nuevo (1 de enero de 2026):

Metro de Nueva York

31 de diciembre de 2025 (Nochevieja): El metro funcionará con horario regular de día laboral , pero con servicio reforzado durante la noche para facilitar los traslados.Las líneas con trenes adicionales serán: 1, 2, 3, 4, 5, 7, C, D, G, N, Q, R y el 42 St Shuttle . La línea A operará como exprés hasta las 2.30 hs del 1 de enero .

Autobuses de Nueva York

Nochevieja: Las rutas del Bronx, Brooklyn y Manhattan , y algunas de Queens , operarán con horarios reducidos entre semana , mientras que otras mantendrán su servicio habitual. Las rutas B100, B103, BM1 a BM5 y todas las BXM funcionarán con horario regular de día laboral .

Horarios de Año Nuevo para Metro-North, trenes regionales, puentes y túneles

Además del metro y la red de autobuses de Nueva York, los trenes regionales, puentes y túneles también se verán afectados en el horario de servicio durante el Año Nuevo. El MTA detalló el horario de operación para el día festivo.

En Año Nuevo, el Metro de Nuev York operará con horario de domingo (Unsplash)

Metro-North y trenes regionales

31 de diciembre: servicio regular de lunes a viernes, con trenes especiales en la noche y después de la medianoche .

Puentes y túneles

Los cierres diurnos programados finalizarán a las 13.00 hs del 31 de diciembre y permanecerán suspendidos hasta el viernes 2 de enero de 2026.

La MTA sugiere a los usuarios que consulten actualizaciones en tiempo real durante estas fechas, debido a que por las festividades pueden aumentar la cantidad de pasajeros y causar retrasos.

MetroCard se despide del Metro de Nueva York

A partir del 1° de enero de 2026, las personas que utilicen el Metro de Nueva York ya no podrán utilizar ni recargar su MetroCard, ya que entrará en su lugar como único método de pago el sistema OMNY, que funcionará tanto para el metro como para los autobuses.

Se puede adquirir una tarjeta OMNY en casi cualquier estación del metro de Nueva Yotk (omny.info)

Este nuevo sistema de pago sin contacto para el transporte público de la Gran Manzana, se convertirá en la única forma de abonar los viajes en metro y autobuses. Los usuarios pueden utilizar su tarjeta de crédito o débito, su smartphone, dispositivo portátil o una tarjeta OMNY para utilizar los servicios.

De igual manera, el costo del Metro de Nueva York aumentará a partir del 4 de enero de 2026, donde el viaje individual tendrá un precio de tres dólares, frente a los 2,90 dólares actuales.