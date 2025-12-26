Clipper Storm en Nueva York: a qué hora comenzaría y cuánto se prevé que dure el efecto del fenómeno invernal

El avance de un sistema conocido como clipper volvió a poner a Nueva York en el centro del mapa invernal. Este fenómeno climático, impulsado por aire ártico y una rápida baja presión, promete provocar nevadas intensas, complicaciones para el tránsito y un escenario poco habitual para fines de diciembre.

Clipper Storm: la ciudad de Nueva York afronta un escenario invernal

Durante la mañana del viernes, la región de Nueva York amaneció bajo la influencia de una masa de aire ártico. Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) de la Ciudad de Nueva York, el día comenzó con temperaturas bajas, producto de una advección de aire frío posterior al paso de un frente nocturno.

El viernes comenzó con una marcada advección de aire frío tras el paso de un frente nocturno CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Las condiciones se mantendrán secas hasta bien entrada la tarde, con viento superficial leve del norte y un cielo que, de forma gradual, presentará un aumento de nubosidad.

En este contexto, los valores máximos apenas alcanzarán el punto de congelación. En zonas del interior, las marcas se moverán en el rango de los 25°F (alrededor de -4°C), mientras que sobre sectores costeros los registros llegarán a los 32°F (cerca de 0°C).

A qué hora comenzará la tormenta clipper en Nueva York

El comienzo efectivo del Clipper Storm se producirá hacia el final de la tarde y el inicio de la noche del viernes. De acuerdo con el análisis del NWS, la nieve empezará a desarrollarse desde el noroeste hacia el sudeste del área, con un incremento rápido de intensidad después del atardecer.

La franja horaria más señalada para el inicio del impacto es entre las 18 y 19 hs, cuando la baja presión asociada al sistema avance desde el valle del Ohio y active condiciones favorables para nevadas .

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), se espera que la nieve comience a desarrollarse entre las 18 y 19 horas local CHARLY TRIBALLEAU - AFP

La tormenta se organizará con rapidez , lo que permitirá que la nieve se extienda de manera generalizada sobre la ciudad y los suburbios.

Para el área metropolitana, que incluye Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island, el deterioro de las condiciones de visibilidad y del estado de las calles se volverá evidente poco después del inicio del evento.

El período climático más intenso: cuáles son las horas críticas para Nueva York

El tramo más severo del Clipper Storm se concentrará durante la noche del viernes. Los pronósticos del NWS indicaron que las nevadas más fuertes ocurrirán entre las 19 y las 22 horas local.

En ese lapso, las tasas de precipitación alcanzarán picos de una a dos pulgadas por hora (2,5 a cinco centímetros), con la posibilidad de valores brevemente superiores en sectores donde se establecerán bandas más intensas.

El período de mayor severidad para el área metropolitana, lo que incluye los cinco condados de la ciudad, se concentrará entre las 19 y las 22 horas local CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Hasta cuándo se sentirá el efecto del Clipper Storm en Nueva York

Aunque el inicio será brusco y la fase más intensa se concentrará en pocas horas, el efecto del Clipper Storm se extenderá hasta la mañana del sábado.

Tras la medianoche, la nieve comenzará a perder fuerza de manera gradual, a medida que el soporte dinámico se debilite y disminuya la saturación en niveles altos de la atmósfera. Sin embargo, se mantendrán nevadas ligeras y copos intermitentes hasta las primeras horas del día.

Durante la mañana del sábado, las tasas de precipitación descenderán a valores mucho menores, de un cuarto a media pulgada por hora (0,6 a 1,3 centímetros).

Estas condiciones persistirán hasta media mañana o cerca del mediodía, momento en el que la tormenta terminará por retirarse. A partir de entonces, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con un lento proceso de mejoría desde el norte.