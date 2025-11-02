NYC mayor election: la parodia viral de Saturday Night Live con los candidatos a la alcaldía de Nueva York

El 4 de noviembre se celebran las elecciones por la alcaldía de Nueva York. A solo tres días de los comicios, el programa de comedia estadounidense Saturday Night Live inició su último show con una parodia de los que incluyó a los candidatos Zohran Mamdani, Andrew Cuomo y Curtis Sliwa.

Así fue el sketch que hizo alusión a las elecciones de Nueva York

El sketch inició con un breve monólogo del periodista Errol Louis de Spectrum News NY1, interpretado por el comediante Kenan Thompson. “Ahora soy de manera oficial la persona menos famosa personificada en SNL”, expresó el comediante.

Luego de presentar marcas ficticias, hizo alusión al versus entre Cuomo y Mamdani más la trayectoria política de Sliwa en la Gran Manzana. “Vamos a escuchar de dos candidatos viables y de un conocido loco en Nueva York [en alusión al candidato republicano]”, expresó Thompson.

El primero de los candidatos en tomar la palabra fue Andrew Cuomo, interpretado por el actor Miles Teller, quien era el anfitrión del programa. Allí, brindó afirmaciones indirectas relacionadas con las acusaciones de acoso en su contra y la investigación federal sobre su gestión de la pandemia cuando fue gobernador de Nueva York. “Hola votantes, todos me conoce, los ayudé durante el COVID-19. Estoy de vuelta”, realzó el actor.

Miles Teller interpretó a Andrew Cuomo en SNL e hizo alusión a sus acusaciones por abuso y su causa por la gestión de la pandemia Captura de pantalla/ Saturday Night Live

Seguido a este llegó el turno del candidato demócrata, interpretado por el comediante Ramy Youssef, quien dijo estar “feliz y listo para pasar la próxima hora escuchando a mis oponentes pronunciar mi nombre de maneras que ni siquiera podrían imaginar”. Asimismo, remarcó una característica de Mamdani a lo largo de los debates, que fue su sonrisa ante cada respuesta.

“Y sé que algunos de ustedes están asustados ante la idea de un joven alcalde socialista musulmán”, dijo. “Así que permítanme tranquilizarlos sonriendo después de cada respuesta de una manera que me duele físicamente la cara”.

Shane Gillis, por su parte, asumió el papel de Curtis Sliwa, al realzar sus implicancias en la política de Nueva York y algunos momentos virales en los debates como el olvido de las preguntas. “Perdona, ¿cuál era la duda?“, detalló.

La presencia de Eric Adams y Donald Trump

En los minutos finales del sketch, Andrew Cuomo remarca que cuenta con el apoyo de “mejores personas en Nueva York”. En ese momento, aparece Eric Adams, dado el apoyo brindado al candidato independiente. “El es como yo parte dos”, detalló.

Tras esta aparición, Thompson le pregunta a los candidatos cuál es el mayor problema al que se enfrentarán como alcaldes. Allí, el comediante James Austin Johnson aparece como el presidente Donald Trump, gritando: “¡Soy yo!”.

James Austin Johnson apareció caracterizado como el presidente Donald Trump e hizo alusión a su presencia en los comicios de la Gran Manzana Captura de pantalla/Saturday Night Live

Con la presencia de Trump, se destaca su interés por los resultados de los comicios y cómo su figura será central entre los candidatos. “Puede que ya no viva en Nueva York, pero siempre estoy vigilando, al acecho en las sombras. Como el gran Fantasma de la Ópera”, expresó en la parodia el actor que representó al presidente.