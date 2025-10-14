A qué hora es el primer debate por la alcaldía de Nueva York y cómo verlo en vivo

El primer debate por la alcaldía de Nueva York se lleva a cabo este jueves 16 de octubre, a menos de tres semanas para la celebración de las elecciones en la Gran Manzana. En el escenario del Rockefeller Center, en el corazón de Manhattan, se encontrarán cara a cara los tres principales candidatos: Zohran Mamdani, Andrew Cuomo y Curtis Sliwa.

Cuándo y dónde ver el debate por la alcaldía de Nueva York

El debate se realizará el jueves 16 de octubre de 2025, a las 19 hs (hora del Este), desde el icónico Rockefeller Center. En tanto, NBC 4 New York, Telemundo 47 y Politico fueron las plataformas elegidas para emitir el encuentro, tras haber sido designadas por la NYC Campaign Finance Board como las anfitrionas oficiales de este primer debate general.

Zohran Mamdani, el candidato del Partido Demócrata que estará presente en el debate por la alcaldía de Nueva York Richard Drew - AP

El evento podrá verse en vivo a través de WNBC-TV y WNJU-TV, además de las plataformas digitales y de streaming de ambos canales, entre los que se incluyen los servicios de NBC 4 New York y Telemundo Noreste en Roku, Peacock, Samsung TV y otros dispositivos.

Además, la emisión contará con traducción al español, subtítulos y lenguaje de señas, con el fin de garantizar la accesibilidad total para los espectadores de habla hispana y para quienes tengan discapacidad auditiva.

Quiénes participan del primer debate en Nueva York

El debate reúne a los tres candidatos que lograron cumplir los requisitos establecidos por la Junta de Finanzas de Campaña de la ciudad de Nueva York: Andrew Cuomo, Zohran Mamdani y Curtis Sliwa. De acuerdo con los organizadores, los aspirantes debieron figurar oficialmente en la boleta electoral y haber recaudado y gastado al menos 198.300 dólares en sus campañas para poder participar en esta primera instancia.

Andrew Cuomo se presenta en el debate y las elecciones por la alcaldía de Nueva York como candidato independiente Associated Press

Zohran Mamdani : legislador estatal, de 33 años, es el candidato demócrata y actual favorito, según los sondeos más recientes de Quinnipiac University, que lo ubicaron con una ventaja de dos dígitos sobre sus rivales. Nacido en Uganda y criado en Nueva York, se define como un socialista democrático y enfocó su campaña en reducir los costos de vida en la ciudad.

: legislador estatal, de 33 años, es el y actual favorito, según los sondeos más recientes de Quinnipiac University, que lo ubicaron con una ventaja de dos dígitos sobre sus rivales. Nacido en Uganda y criado en Nueva York, se define como un y enfocó su campaña en reducir los costos de vida en la ciudad. Andrew Cuomo : buscará una nueva oportunidad política al competir como candidato independiente por la alcaldía, tras haber perdido la nominación demócrata en junio frente a Mamdani. Pese a las controversias que marcaron su salida del gobierno estatal en 2021, mantiene una base de apoyo considerable en varios distritos de la ciudad.

: buscará una nueva oportunidad política al competir como por la alcaldía, tras haber perdido la nominación demócrata en junio frente a Mamdani. Pese a las controversias que marcaron su salida del gobierno estatal en 2021, mantiene una base de apoyo considerable en varios distritos de la ciudad. Curtis Sliwa: fundador del grupo Guardian Angels y candidato republicano, regresa a la contienda tras haber perdido ante Eric Adams en las elecciones de 2021. Decidió volver a competir pese a las presiones internas que intentaron persuadirlo de abandonar la carrera para facilitar el camino a Cuomo frente a Mamdani.

Curtis Sliwa es el candidato del Partido Republicano que estará presente en el debate por la alcaldía de Nueva York Associated Press

Cuándo es el segundo debate electoral en Nueva York

El NYC Campaign Finance Board confirmó que el segundo debate oficial se celebrará el miércoles 22 de octubre, organizado por NY1. Este evento contará nuevamente con los mismos tres candidatos.

Este primer encuentro, transmitido por NBC y Telemundo, marca el inicio del tramo más decisivo de la campaña electoral rumbo al 4 de noviembre, cuando los neoyorquinos acudan a las urnas para definir al próximo alcalde.

Según NBC New York, se espera que la instancia del jueves 16 de octubre sea una de las más vistas de los últimos años, no solo por la relevancia de los protagonistas, sino también por el clima político que atraviesa la ciudad en vísperas de una elección histórica.