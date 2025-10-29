LA NACION

Quién es Amanda Septimo, la asistente latina de Zohran Mamdani que le enseña español en sus videos de campaña

La residente del Bronx representa el distrito 84 y se destaca por su liderazgo comunitario

Amanda Septimo, política dominicana y residente del Bronx, se destaca por su liderazgo en la Asamblea del Estado de Nueva York y su amplia trayectoria de servicio comunitario
Amanda Septimo es una política de origen dominicano y residente de El Bronx, reconocida por su trayectoria de servicio comunitario y liderazgo en la Asamblea del estado de Nueva York, donde representa el distrito 84. Actualmente, colabora con el candidato a la alcaldía Zohran Mamdani y le enseña español para sus campañas, una estrategia para fortalecer la conexión con la comunidad latina.

Amanda Septimo: trayectoria de activismo y servicio comunitario en el Bronx

La dedicación al activismo comunitario de la legisladora estatal comenzó en su adolescencia, cuando trabajó con la Corporación de Desarrollo Comunitario The Point en su programa de jóvenes activistas, A.C.T.I.O.N. Durante ese tiempo, participó en la prevención de la construcción de una nueva cárcel en Oak Point, en el traslado de la piscina flotante a Barretto Point Park, en el sur de El Bronx, y en la extensión de seis rutas de autobús, según se detalló en NY Assembly.

Noticia en desarrollo.

