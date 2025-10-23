Nuevo giro en la carrera por la alcaldía de Nueva York: Eric Adams apoyará a Andrew Cuomo en las elecciones

Se acerca el día de las elecciones en Nueva York y surgen nuevas alianzas. Recientemente, el alcalde Eric Adams anunció que respaldará al exgobernador Andrew Cuomo de cara a los comicios de próximo 4 de noviembre, lo que deja atrás meses de tensiones públicas entre ambos. Este movimiento estratégico busca frenar el ascenso del candidato demócrata Zohran Mamdani, el favorito en las encuestas.

La estrategia de Adams: movilizar a las comunidades “ignoradas” para que voten por Cuomo

En una entrevista concedida este jueves, citada por The New York Times, Adams detalló que planea hacer campaña activamente junto a Cuomo. El objetivo es recorrer los vecindarios donde el alcalde aún goza de mayor popularidad e instar personalmente a la gente a votar por el exgobernador.

Adams acompañará a Cuomo por los barrios donde aún tiene influencia, para contrarestar el ascenso de Mamdani Archivo

Su enfoque estratégico estará puesto en grupos demográficos específicos que, según Adams, fueron pasados por alto. “Creo que es imperativo despertar realmente a las comunidades afroamericanas que sufrieron la gentrificación, sobre lo importante que es esta contienda”, explicó. Según argumentó, estos residentes fueron testigos del aumento de sus alquileres y se sintieron “ignorados” en sus propios barrios.

En cuanto a sus intenciones, enfatizó: “Voy a ir a esos vecindarios y hablaré cara a cara con organizadores y grupos, y caminaré con el gobernador por esos vecindarios y lograré que se involucren”.

La foto entre Adams y Cuomo que anticipó la alianza en Nueva York

Este miércoles, una vez que terminó el segundo debate de candidatos, el exgobernador se dirigió a Madison Square Garden, donde lo esperaba el alcalde Adams. Juntos vieron el estreno de temporada de New York Knicks frente a Cleveland Cavaliers.

Andrew Cuomo se mostró junto al alcalde Adams luego de, según él, ganar el segundo debate X: Andrew Cuomo

El encuentro entre Cuomo y Adams no habría sido casual. Ambos dirigentes aprovecharon la visibilidad del partido inaugural de los Knicks. Según The New York Times, Adams incluso participó en la previa televisiva del encuentro, donde bromeó sobre “respaldar” al base Jalen Brunson como “alcalde honorario” por su compromiso con Nueva York.

Cuando se hicieron públicas las imágenes, Cuomo publicó una foto con Adams en X, acompañada con un mensaje: “No hay mejor forma de celebrar la victoria en el debate que llegar a tiempo al partido de los Knicks para el segundo tiempo”.

Cuándo termina el mandato de Eric Adams como alcalde de Nueva York

A fines de septiembre, Eric Adams decidió retirarse definitivamente de la carrera por la reelección. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el alcalde justificó su decisión por “la constante especulación de los medios” y por el bloqueo de fondos de campaña ordenado por la Junta de Financiamiento Electoral.

El alcalde de la ciudad de Nueva York Eric Adams finalizará su mandato de cuatro años en enero de 2026 Seth Wenig - AP

Fue electo el 2 de noviembre de 2021 y está en funciones desde el 1° de enero de 2022. En tanto, deja su puesto el 1° de enero de 2026, justo cuando se cumplan cuatro años exactos al frente del gobierno de la Gran Manzana.

En abril de 2025, había lanzado su candidatura independiente luego de distanciarse del Partido Demócrata. Sin embargo, las acusaciones por fraude, soborno y aportes ilegales, que luego fueron retiradas por recomendación del Departamento de Justicia, dañaron su reputación, según consignó The New York Times.