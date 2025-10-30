Quién es Zohran Mamdani, el demócrata “enemigo” de Trump y favorito a la alcaldía de Nueva York

Zohran Mamdani es uno de los nombres más mencionados en la ciudad de Nueva York. Sus propuestas, como el transporte gratuito y el congelamiento de los alquileres, lo posicionan como el favorito para ganar las elecciones por la alcaldía de la Gran Manzana con el 43% de los votos, según consignó Quinnipiac.

De Uganda a Nueva York: la historia de Zohran Mamdani

Zohran Kwame Mamdani nació el 18 de octubre de 1991 en Kampala, Uganda, país situado en el este de África. Sus padres son Mira Nair, directora de cine nominada a los Premios Oscar en 1989, y Mahmood Mamdani, académico especializado en historia y política africana.

Mamdani ha reconocido que sus padres le brindaron una "crianza privilegiada" GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A los siete años, emigró a la ciudad de Nueva York junto con su familia. La mudanza coincidió con la incorporación de su papá al cuerpo docente de la Universidad de Columbia, institución en la que se desempeña como académico en la actualidad.

Durante su infancia, residió en un departamento universitario en Riverside Drive, destinado al personal académico. En esa época, comenzó sus estudios en la Bank Street School, una escuela privada en Manhattan, y más tarde, continuó su formación la Bronx High School of Science.

Mamdani obtuvo la licenciatura de Estudios Africanos en el Bowdoin College Foto Facebook Zohran Kwame Mamdani

Al graduarse de la secundaria, estudió la licenciatura de Estudios Africanos en Bowdoin College. Allí, realzó su primer contacto con la política al cofundar la primera sección de Estudiantes por la Justicia en Palestina en su universidad, según consignó su biografía en el sitio web de la Asamblea Estatal de Nueva York.

Los primeros pasos de Zohran Mamdani en la política

Luego de obtener su licenciatura en 2014, trabajó como asesor de vivienda para la prevención de ejecuciones hipotecarias en Nueva York. Este cargo lo impulsó a postularse para un cargo público.

En 2015, Mamdani se ofreció como voluntario para la campaña de Ali Najmi para el Concejo Municipal, de la que se enteró a través de Heems, un rapero que Mamdani admiraba, según consignó Intelligencer.

La carrera política de Mamdani inició en 2014, cuando trabajó como asesor de vivienda para la prevención de ejecuciones hipotecarias en Nueva York CHARLY TRIBALLEAU� - AFP�

Najmi perdió esas elecciones. Sin embargo, esto no limitó la carrera del demócrata, quien se unió a los Socialistas Democráticos de América (DSA, por sus siglas en inglés) en 2017. Asimismo, participó en la campaña del candidato al Concejo Municipal Khader El-Yateem.

Su cargo como congresista y su campaña para la alcaldía de Nueva York

En octubre de 2019, Mamdani anunció su campaña para representar al distrito 36 de la Asamblea Estatal de Nueva York, que abarca Astoria y Long Island City en Queens. El demócrata ganó las elecciones generales en noviembre de 2020 con el apoyo de los DSA.

En los seis años de servicio en la Asamblea, ha sido patrocinador principal de 20 proyectos de ley en la Asamblea —tres de los cuales se convirtieron en ley— y coautor de 238 proyectos de ley. Algunos de ellos son:

A00946 : prohíbe a los propietarios, arrendadores, subarrendadores y otorgantes exigir honorarios de intermediarios a un inquilino.

prohíbe a los propietarios, arrendadores, subarrendadores y otorgantes A06044 : promulga la Ley para hacer el transporte público asequible. Establece un programa piloto de autobuses gratuitos en la ciudad de Nueva York.

promulga la Ley para hacer el transporte público asequible. Establece un programa piloto de autobuses gratuitos en la ciudad de Nueva York. A06542: promulga la ley de protección contra el corte de servicios públicos.

El 23 de octubre de 2024, Mamdani anunció su candidatura para la alcaldía de la ciudad de Nueva York en 2025. Su campaña se basó en hacer que la ciudad sea más asequible por medio de autobuses gratuitos y extender el cuidado infantil gratuito.

Quién es Zohran Mamdani, el candidato que venció a Cuomo en las primarias y es favorito para ser alcalde de Nueva York

“El costo de vida es el verdadero problema. Un alcalde puede cambiar esto, y es por ello que me estoy postulando”, expresó el candidato.

Durante la mayor parte de la campaña, Mamdani estuvo detrás del exgobernador Andrew Cuomo en las encuestas. No obstante, un sondeo realizado poco antes de las elecciones primarias demócratas del 24 de junio mostró que el congresista lo había alcanzado.

En esas elecciones, Mamdani ganó con el 56.4%, lo que resultó como una sorpresa entre los medios locales. “Lucharé por una ciudad que funcione para ustedes, que sea asequible para ustedes, que sea segura para ustedes”, dijo en su discurso de celebración.

El ascenso de Mamdani en las elecciones, según las últimas encuestas

A solo seis días de las elecciones, Mamdani se mantiene firme en la contienda con publicaciones diarias en redes sociales a su público objetivo (como la comunidad hispana en la ciudad) y presentando sus propuestas en conferencias de prensa.

De acuerdo con el último sondeo de la Universidad de Quinnipiac, el candidato demócrata lidera la carrera con el 43% de apoyo entre los votantes encuestados. Cuomo le sigue con el 33% y Sliwa mantiene el tercer lugar con el 14%.

El público etario que sigue a Mamdani va desde los 18 hasta los 64 años. El 39% de los mayores de 65 años apoyan al exgobernador de Nueva York, de acuerdo con el sondeo citado.