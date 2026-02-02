Oficial para mexicanos en Nueva York: cuándo y dónde estará el camión del consulado en febrero 2026

Con el objetivo de acercar los servicios consulares a los migrantes mexicanos en Nueva York, el Consulado de México realizará jornadas del consulado sobre ruedas a lo largo de febrero de 2026. Durante estas fechas, se podrán tramitar identificación oficial (INE), pasaporte mexicano, matrícula consular y registro de nacimiento.

Dónde y cuándo estará el consulado sobre ruedas en Nueva York en febrero

El Consulado General de México en Nueva York informó, a través de sus redes sociales, el calendario correspondiente a la primera semana de febrero, que se desarrollará del martes 3 al viernes 7 de febrero de 2026.

Para ser atendido en el consulado móvil es necesario agendar una cita (X @ConsulMexDal)

Las sedes confirmadas son las siguientes:

White Plains

Alcance Latino, 346 S. Lexington Ave., White Plains

Horario: martes 3 a viernes 7 de febrero, de 09.00 a 13.30 hs

Corona (Queens)

Make The Road, 104-19 Roosevelt Ave., Corona

Horario: martes 3 a viernes 7 de febrero, de 09.00 a 13.00 hs

En estos puntos, los mexicanos residentes en el estado de Nueva York podrán realizar trámites como INE, pasaporte, matrícula consular y actas de nacimiento.

Qué necesitan los mexicanos para ser atendidos en el consulado móvil en Nueva York

El Consulado de México aclaró que todos los trámites requieren cita previa, sin excepción, independientemente del documento que se desee gestionar.

El Consulado de México en Nueva York detalló las fechas de los servicios móviles Freepik

Los mexicanos que viven en Nueva York pueden agendar su cita por medio de:

A través del sitio web oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE), donde solo necesitan acceder a su cuenta por medio de un correo electrónico y contraseña, o con Llave MX.

por medio de un correo electrónico y contraseña, o con Llave MX. Por vía telefónica a través de WhatsApp de la dependencia, al número 424 309 0009.

Las autoridades señalaron que las citas son gratuitas, personales e intransferibles. Solo la persona que realizó el registro puede presentarse al trámite.

Además, pidieron denunciar a intermediarios que “venden turnos”, ya que esto pone en riesgo los datos personales de los migrantes.

Cuánto cuesta y cuáles son los requisitos para tramitar el INE y pasaporte mexicano en EE.UU.

La SRE indicó que los mexicanos que viven en el exterior y que desean tramitar su identificación oficial o su pasaporte por primera vez, deben contar con documentos que acrediten su nacionalidad, además de cubrir un pago.

Con su unidad móvil, el Consulado de México en Estados Unidos beneficia a mexicanos viviendo en el país (Facebook/ Consulado General de México en Chicago)

Para poder tramitar la credencial para votar o INE, los mexicanos no deben cubrir ninguna tarifa, y deben seguir los siguientes pasos para obtenerla:

Realizar una cita por teléfono, WhatsApp o el sitio web del Consulado.

Presentar un documento que acredite la nacionalidad, una identificación con fotografía vigente y un comprobante de domicilio.

Esperar a que el trámite sea validado para recibir la credencial INE en su domicilio.

Confirmar la recepción de su credencial, para que sea válida para identificarse y votar.

Mientras que para el pasaporte, se necesitan los siguientes documentos:

Acreditar la nacionalidad mexicana con un acta de nacimiento, certificado de nacionalidad o carta de naturalización.

Acreditar la identidad con credencial para votar (INE) vigente, cartilla del servicio militar, cédula o título profesional.

Cubrir el pago correspondiente a la vigencia del pasaporte.

Según la vigencia por la que se desee tramitar el documento, las tarifas consulares 2026 son las siguientes: