La tendencia que preocupa a Kathy Hochul en Nueva York: crecen las demandas por estafas con seguros

En un mensaje reciente, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, brindó algunos datos sobre reportes de casos de fraude de seguros en el estado. La mandataria señaló la importancia de esta problemática y dijo que ya impulsa medidas para combatirla. Esto se alinea con una serie de iniciativas sobre la misma temática anunciadas en febrero.

El mensaje de Hochul por los fraudes de seguros en Nueva York

La comunicación de la gobernadora llegó a través de su cuenta oficial de X. Allí, se refirió a la cantidad de casos que fueron reportados al Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS, por sus siglas en inglés) en 2025.

Kathy Hochul señaló los casos de estafas de seguros en Nueva York Captura

“Más de 51.000 casos de fraude de seguros fueron reportados a NYDFS solo el año pasado. Eso son decenas de miles de actores maliciosos buscando estafar al sistema para beneficiarse a sí mismos", indicó la mandataria.

En esa misma línea, Hochul argumentó que esta práctica perjudica a los usuarios honestos: “Estamos tomando medidas: mejores herramientas, mejor capacitación y una coordinación más fuerte para detener a los estafadores antes de que eleven los costos para los neoyorquinos trabajadores”.

Este nuevo mensaje de la gobernadora de Nueva York va en el mismo sentido de una serie de medidas anunciadas hace algunas semanas.

Las medidas de Hochul contra el fraude de seguros en Nueva York

La temática había sido abordada por el gobierno del Estado Imperial en un comunicado de prensa publicado en febrero. En aquel entonces, la administración Hochul informó que hubo un aumento del 80% de las sospechas de fraude entre 2020 y 2025, concretamente en el rubro de los automóviles.

Kathy Hochul había anunciado medidas contra el fraude de seguros de automóviles en Nueva York Captura YouTube/Governor Kathy Hochul

Según el análisis del gobierno, esto presionó sobre el costo de los planes de seguros, que es de un promedio de 4000 dólares anuales, US$1500 por encima del promedio nacional de Estados Unidos.

En ese contexto, se anunciaron medidas contra prácticas fraudulentas:

Ampliación del plazo de 30 días dispuesto para las aseguradoras para identificar y denunciar fraudes .

dispuesto para las aseguradoras para . Propuesta para establecer un tope a los pagos por daños no económicos para conductores que estuvieran conduciendo bajo efectos del alcohol al momento de un accidente.

para al momento de un accidente. Además, se anunció que se limitarían los daños que puede cobrar un conductor si se determina que fue el principal responsable del accidente .

si se determina que fue el . Aplicación de una regla para que los demandados con menos del 50% de la culpa solo sean responsables de los daños que ellos mismos causaron . Esto tiene la intención de bajar las primas.

. Esto tiene la intención de bajar las primas. Redefinición del concepto de “umbral de lesión grave” mediante nuevos estándares médicos para evitar litigios por lesiones temporales o menores.

mediante nuevos estándares médicos para evitar litigios por lesiones temporales o menores. Nueva York también manifestó la intención de avanzar con legislación para aplicar cargos penales contra quienes planeen un accidente, aunque no sean los conductores involucrados.

Hochul presentó su plan para cambiar la realidad de los seguros

Hochul también anunció protecciones para los usuarios de seguros en Nueva York

También en el rubro del automóvil y en la misma línea de las iniciativas mencionadas, la gobernadora demócrata mencionó algunos beneficios y protecciones para los clientes de seguros de automóviles.

Entre ellas se incluyó la obligación para las aseguradoras de explicar por qué aumentaron las primas y descuentos para los usuarios de Nueva York que participen en programas de conducción segura.