Oportunidad en Nueva York: ofrecen 2000 dólares a quien denuncie una práctica ilegal

El gobierno de la ciudad de Nueva York, liderado por Eric Adams, anunció una recompensa de 2000 dólares a los ciudadanos y residentes que denuncien una práctica ilegal en el territorio. La iniciativa surgió ante el incremento del 21% en las citaciones por vertidos ilegales de basura en el último año.

De qué trata la iniciativa de Nueva York para entregar recompensas a quienes denuncien esta práctica

El Departamento de Saneamiento de la ciudad de Nueva York (DSNY, por sus siglas en inglés) indicó que los ciudadanos que cooperen en la identificación y captura de “delincuentes que vierten basura” pueden obtener recompensas a partir de US$2000. En el último año, el organismo retiró más de 453 toneladas de residuos que fueron desechados ilegalmente.

Las autoridades compartieron imágenes de las prácticas sobre vertido de basura en la ciudad nyc.gov

“A quienes sean sorprendidos arrojando materiales en nuestros vecindarios, se les confiscarán sus vehículos y se enfrentarán a multas que comienzan en US$4000, más el costo de la limpieza", señaló el DSNY en un comunicado oficial publicado el 18 de noviembre.

El departamento precisó que esta actividad ilegal se centra en el vertido de basura desde un vehículo. El comisionado interino del organismo, Javier Lojan, especificó que, en reiteradas ocasiones, “contratistas deshonestos roban el espacio público arrojando materiales en calles, solares y aceras”.

El Departamento de Saneamiento de la ciudad incrementó sus esfuerzos para la limpieza del territorio nyc.gov

Las autoridades indicaron que incrementaron los esfuerzos para sancionar a las personas que cometan esas acciones, con más de 300 cámaras ocultas en la ciudad. En 2025, se incautaron 417 vehículos que realizaron vertidos ilegales, un 46% más que en 2024.

El DSNY recalcó la importancia de la participación ciudadana. “Agradecemos la ayuda de los neoyorquinos que mejor conocen estos barrios. Proporciónenos información valiosa para atrapar a estos criminales y podría obtener la mitad de la multa de US$4000“, aseveraron.

Cómo obtener una recompensa en Nueva York por denunciar el vertido ilegal de basura

La ciudad de Nueva York cuenta con dos programas que ofrecen recompensas por advertir a las autoridades sobre estas prácticas:

El programa de recompensas por vertido ilegal : los ciudadanos deben completar una declaración jurada o adjuntar un video (a la dirección IllegalDumpingTips@dsny.nyc.gov) sobre la presencia de esa práctica. Si el acusado es sancionado con una multa, el testigo percibirá el 50% de ese valor.

: los ciudadanos deben completar una declaración jurada o adjuntar un video (a la dirección IllegalDumpingTips@dsny.nyc.gov) sobre la presencia de esa práctica. Si el acusado es sancionado con una multa, el testigo percibirá el 50% de ese valor. El programa de denuncias de vertidos ilegales: el aviso se realiza para que las autoridades acudan al lugar de los hechos y sorprendan al autor. La compensación para los denunciantes es la misma que en el método anterior.

La administración de Adams contiene dos programas para que los ciudadanos denuncien nyc.gov

La principal diferencia entre ambas iniciativas es que, si el infractor apela la decisión sobre la sanción, el testigo deberá acudir a la comparecencia ante un tribunal si denunció a través del primer método. Para contribuir a la investigación, es recomendable aportar un video del incidente o una imagen nítida de la patente.

Cómo evitar las multas sobre recogida de basura en la ciudad de Nueva York

La región cuenta con puntos de recogida especiales para desechar ciertos productos nocivos, que pueden ser peligrosos o incluso ilegales si se tiran al contenedor común o en las calles. Entre ellos, se encuentran aerosoles, baterías, aceite de motor o dispositivos que contienen mercurio.

Estos puntos se sitúan en los cinco distritos de la ciudad de Nueva York y están disponibles de jueves a sábados de 9 horas a 17 hs (hora local). Las direcciones son: