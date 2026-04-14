Peligrosas condiciones meteorológicas con alertas para 130 millones de personas de Nueva York a Texas

Más de 130 millones de personas en Estados Unidos están bajo alerta por tormentas severas que se extenderán desde Nueva York hasta Texas entre el martes y el jueves. El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) advirtió que se desarrollarán desde el sur de las llanuras hasta los Grandes Lagos.

Riesgo elevado de fenómenos climáticos severos desde Texas hasta Nueva York

En particular, existe un riesgo en sectores del Medio Oeste, donde podrían registrarse fenómenos de gran magnitud.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) ha elevado el riesgo en el este de Iowa, el norte de Illinois y el sur de Wisconsin ante la formación de tormentas con alto potencial destructivo SPC

Entre las principales amenazas previstas se destacan:

Granizo de gran tamaño , que podría alcanzar entre dos y tres pulgadas (cinco a 7,6 centímetros) de diámetro

, que podría alcanzar entre dos y tres pulgadas (cinco a 7,6 centímetros) de diámetro Ráfagas de viento dañinas con potencial destructivo

con potencial destructivo Posibilidad de tornados, algunos de ellos de intensidad considerable

Según las estimaciones de Fox Weather, el clima severo afectará a más de 130 millones de personas. Las áreas más comprometidas incluyen el este de Iowa, el norte de Illinois y el sur de Wisconsin. Allí, las condiciones atmosféricas serán especialmente favorables para el desarrollo de tormentas organizadas, con suficiente energía e inestabilidad como para sostener sistemas convectivos intensos.

Más al sur, en estados como Kansas, Oklahoma y Texas, también se esperan tormentas aisladas o dispersas, con potencial de generar granizo superior a dos pulgadas (cinco centímetros) y ráfagas intensas. En estas zonas, el riesgo de tornados aumentará hacia la noche, a medida que se intensifique la corriente en niveles bajos de la atmósfera.

Tormentas severas y lluvias intensas en el centro y norte de Estados Unidos

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), un sistema frontal que se extenderá a lo largo de los estados del norte generará múltiples episodios de tormentas eléctricas durante la jornada y la noche del martes.

Estas condiciones afectarán principalmente al Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos, donde se prevé que las precipitaciones sean abundantes y persistentes.

Las tormentas se desarrollarán con mayor intensidad durante la segunda mitad del día y avanzarán de oeste a este, repitiéndose este patrón también el miércoles.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) prevé múltiples rondas de tormentas eléctricas que se desplazarán de oeste a este NWS

Además, el noreste interior verá lluvias y actividad eléctrica en varios momentos entre la tarde del martes y el miércoles, lo que podría generar interrupciones y acumulaciones significativas de agua en cortos períodos.

En paralelo, el ingreso de humedad desde el Golfo de México favorecerá la formación de tormentas adicionales en las llanuras centrales y del sur. Estas precipitaciones estarán asociadas a una línea seca que actuará como disparador de la inestabilidad, que extenderá los fenómenos hacia estados como Missouri y otras áreas del Medio Oeste.

Calor récord en el este de Estados Unidos

Mientras las tormentas dominan el centro del territorio, el este experimentará un escenario completamente distinto. El avance de una fuerte masa de aire cálido impulsará temperaturas muy por encima de lo habitual para esta época del año.

De acuerdo con el NWS, durante la tarde del martes las máximas alcanzarán valores superiores a los 80°F (27°C), lo que pondrá en riesgo récords diarios en varias localidades del centro este del país norteamericano.

La situación se intensificará aún más hacia el miércoles, cuando en la región del Atlántico Medio se prevé que los termómetros asciendan hasta los 90°F (32°C). Este calor inusual continuará también el jueves, lo que consolidará una ola cálida que contrastará fuertemente con las condiciones del oeste.

En marcado contraste, la región de las Four Corners y las montañas centrales enfrentan un descenso térmico con nevadas que se intensificarán a partir del miércoles NWS

Nieve en zonas montañosas y descenso térmico en el oeste

En contraposición al calor del este, el oeste de Estados Unidos enfrentará un marcado deterioro del clima. Un sistema de baja presión provocará nevadas en zonas elevadas y lluvias en áreas más bajas, especialmente en la región de las Four Corners y las Montañas Rocosas centrales.

A partir del miércoles, un sistema más potente ingresará por el noroeste del Pacífico, para generar:

Fuertes nevadas en áreas montañosas

Vientos intensos

Un descenso significativo de las temperaturas

Este frente frío avanzará rápidamente, hasta alcanzar las Rocosas del norte y la Gran Cuenca septentrional hacia la mañana del jueves. Como consecuencia, el aire frío se expandirá progresivamente hacia el interior del oeste, y reemplazará las condiciones más templadas de días anteriores.