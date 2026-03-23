¿Permanece cerrado el Aeropuerto de LaGuardia? Actualizaciones recientes tras accidente de Air Canadá en Nueva York

El Aeropuerto LaGuardia de Nueva York, que también sirve a la ciudad de Nueva Jersey, permanece en el centro de la atención tras un trágico accidente ocurrido durante la noche del domingo, que dejó víctimas fatales, decenas de heridos y una fuerte disrupción en el transporte aéreo. Mientras las autoridades avanzan con la investigación, miles de pasajeros enfrentan cancelaciones y desvíos.

Un choque fatal en plena pista del aeropuerto de LaGuardia en Nueva York

Según informó NBC News, el siniestro tuvo lugar cerca de las 23.40 hs (hora local) del domingo, cuando una aeronave operada por Jazz Aviation en nombre de Air Canada impactó contra un vehículo de rescate y extinción de incendios de la Autoridad Portuaria.

La aeronave, que operaba para Air Canada con 72 pasajeros a bordo, impactó contra el camión mientras este respondía a una emergencia por "olor a humo" reportada en otro vuelo independiente TIMOTHY A. CLARY - AFP

El vehículo de rescate se encontraba en plena respuesta a un incidente ajeno, vinculado a un reporte de “olor” en otro vuelo, cuando fue embestido por el avión en plena pista.

El impacto resultó devastador: el piloto y el copiloto del avión murieron como consecuencia directa de la colisión. A bordo viajaban 72 pasajeros junto a cuatro miembros de la tripulación. En total, 41 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales de la zona. De ese grupo, 32 ya fueron dadas de alta, aunque algunas continúan internadas con lesiones de gravedad.

Las autoridades aeroportuarias confirmaron que el aeropuerto fue cerrado inmediatamente después del accidente y que, en principio, no reabrirá antes de las 14 horas locales del lunes. No obstante, no se descarta que esta medida se extienda en función del avance de las pericias.

Investigación en curso y cierre prolongado en LaGuardia

De acuerdo con CNN, el aeropuerto permanecerá clausurado al menos hasta la tarde mientras se lleva adelante una investigación exhaustiva para determinar las causas del choque.

Equipos de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) ya se encontraban en el lugar, en donde trabajan en conjunto con la policía de la Autoridad Portuaria y otras agencias federales.

41 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos locales; 32 fueron dadas de alta captura de redes

Los primeros datos indican que la aeronave había aterrizado y se encontraba en fase de rodaje cuando se produjo el impacto contra el vehículo, que contaba con autorización para cruzar la pista. Registros de audio revelan que los controladores aéreos intentaron advertir al conductor del camión para que se detuviera instantes antes del choque, aunque no lograron evitar la tragedia.

Además de las dos víctimas fatales, también se reportaron heridos entre el personal en tierra: dos oficiales de la Autoridad Portuaria que se encontraban en el vehículo afectado. Ambos fueron hospitalizados y se encuentran en condición estable, según los reportes preliminares.

Caos en los viajes y desvíos masivos

El cierre de LaGuardia generó un fuerte impacto en el tráfico aéreo de la región. Tal como detalló ABC News, al menos 18 vuelos fueron desviados hacia otros aeropuertos cercanos, principalmente el John F. Kennedy y el Newark Liberty, en Nueva Jersey. Esta situación provocó demoras generalizadas y complicaciones para miles de pasajeros.

La interrupción también obligó a muchos viajeros a reorganizar sus planes de manera abrupta. Algunos optaron por trasladarse por vía terrestre a otras ciudades para abordar vuelos alternativos.

Las autoridades determinaron la clausura total de las operaciones en LaGuardia al menos hasta las 14 horas de este lunes, con la posibilidad de extender la medida según avancen las pericias de seguridad MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las autoridades recomendaron evitar la zona mientras continúan las tareas de investigación y limpieza, lo que también impacta en el tránsito terrestre en los alrededores del aeropuerto.

Desde el lugar, NBC News recogió el testimonio de Alyssa Benaventi, una pasajera que tenía previsto volar hacia Kansas City. La mujer relató que, al llegar al aeropuerto, se encontró con todos los accesos cerrados y una situación de total desconcierto.

“No nos dejaban entrar al aeropuerto y había muchos otros pasajeros confundidos”, explicó. Ante la cancelación de su vuelo, decidió alquilar un automóvil y dirigirse a Filadelfia, ubicada a unas 120 millas (193 km), para intentar abordar otro vuelo desde allí.