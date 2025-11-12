Permiso de trabajo vencido en Nueva York: la ley del Uscis que explica qué le pasa a los inmigrantes con esta condición

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) indica que los empleadores deben asegurarse de que todos sus trabajadores estén autorizados para laborar en el país. Por tanto, los inmigrantes con un permiso vencido, en Nueva York y otros estados, pueden enfrentarse a graves consecuencias.

La regla de Uscis sobre los permisos de trabajo vencidos

Un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) es una tarjeta que se otorga a los extranjeros para confirmar su permiso trabajo durante un período determinado. Esto significa que pasada la fecha de vigencia, es necesario solicitar una renovación.

Algunos extranjeros que están en Estados Unidos pueden solicitar un Documento de Autorización de Empleo Freepik/Uscis

Al respecto, el Uscis publicó hace unas semanas una regla final provisional que señala que aquellos beneficiarios con ciertas categorías y que presentaron la solicitud para renovar antes del 30 de octubre de 2025, pueden recibir extensiones automáticas por hasta 540 días.

Por el contario, quienes presentaron su solicitud de renovación de EAD a partir del 30 de octubre de 2025 no podrán optar a una prórroga automática.

Esto significa que es posible que el migrante no pueda laborar en el país norteamericano hasta que se apruebe y emita su nuevo documento.

Al tratarse de una agencia federal, las disposiciones y leyes aplican para todas las entidades, lo que incluye a Nueva York sus jurisdicciones.

Consecuencias de trabajar con el EAD vencido en Nueva York

La abogada Alina Kats, especialista en inmigración con despacho en Nueva York, señala que muchos en EE.UU. piensan que conseguir un trabajo sin permiso no es grave, pero la persona podría enfrentarte a serias consecuencias si las autoridades la descubren.

Algunas de las posibles consecuencias son:

Se pueden iniciar procedimientos de deportación y expulsión .

. La visa podría ser revocada, lo que podría dificultar o imposibilitar regresar a Estados Unidos en el futuro.

El gobierno de EE.UU. anunció cambios en los procesos de permisos de trabajo para ciertos migrantes Freepik

Además, no tener un permiso de trabajo o no tenerlo vigente puede exponer al empleado a la explotación, lo que incluye el robo de salarios, malas condiciones y la falta de acceso a los derechos y beneficios laborales.

Al respecto, el Uscis señala que un solicitante de la residencia permanente (green card) no podrá ajustar su estatus si: continúa o acepta un empleo no autorizado antes de presentar la solicitud o ha participado alguna vez en un trabajo no autorizado, ya sea antes o después de presentar la petición.

Para evitar problemas con un permiso vencido, la agencia recomienda solicitar la renovación al menos 180 días antes la fecha de expiración. Esto da el tiempo suficiente al organismo para procesar la solicitud y garantiza que no habrá interrupciones en la autorización de empleo.

El proceso de renovación implica presentar el Formulario I-765, junto con la documentación de respaldo y el pago de las tarifas correspondientes.

Para pedir que se renueve el documento es necesario presentar ante el Uscis el Formulario I-765 Archivo

Quiénes necesitan un permiso de trabajo en Nueva York

Las normas de la dependencia señalan que estos son los migrantes que deberán solicitar un EAD en Nueva York y las demás entidades del país:

Un asilado, refugiado o no inmigrante U que necesita evidencia de la autorización de empleo.

que necesita evidencia de la autorización de empleo. Se tiene pendiente un Formulario I-485, Solicitud para Registrar la Residencia Permanente o Ajustar el Estatus.

Se tiene pendiente el Formulario I-589, Solicitud de Asilo y de Suspensión de la Deportación.

Quien tiene un estatus o circunstancia de no inmigrante que le permite estar en Estados Unidos, pero no trabajar sin antes solicitar el permiso, como un estudiante F-1 o M-1.

Quiénes no requieren de un EAD para tener empleo legal en EE.UU.

El Uscis también explica que ciertos inmigrantes no necesitan solicitar un permiso de trabajo, como aquellos con residencia permanente legal, ya que su tarjeta o green card es la prueba de su autorización de empleo.

Tampoco necesitan solicitar un EAD aquellos no inmigrantes a los que se les autoriza a trabajar para un empleador específico en relación con su estatus, como los extranjeros que recibieron una visa H-1B, L-1B, O o P.