Por qué esta lujosa casa en Nueva York vale un 40% menos y quiénes pueden aprovecharlo

Desde hace tiempo, las altas tasas de interés, la incertidumbre económica mundial y los cambios en las preferencias de los compradores son los principales desafíos que enfrenta el sector inmobiliario de lujo de Manhattan. Esto dificulta que las propiedades encuentren nuevos dueños, por lo que muchas de ellas se ven obligadas a bajar sus precios. Ante esto, una casa histórica de Nueva York vale un 40% desde que se puso a la venta por primera vez.

La residencia ubicada en 973 Fifth Avenue es una de las pocas mansiones diseñadas por Stanford White , de la firma McKim, Mead & White, que están intactas en la actualidad. Se trata de una casa histórica vinculada a la Edad Dorada, construida en 1910 y restaurada con el paso del tiempo.

Si bien la vivienda fue cotizada en US$80 millones en 2021, a día de hoy está bajo contrato por un valor estimado de US$47.063.200, de acuerdo con Realtor.com . Las drásticas reducciones de precio que sufrió en los últimos años pone de manifiesto los desafíos que afronta el mercado inmobiliario en Nueva York.

La casa de 973 Fifth Avenue fue cotizada en US$80 millones en 2021 y está bajo contrato por un valor estimado de US$47.063.200 (Imagen de Corcoran) Corcoran

Cómo es la casa de Nueva York que vale un 40% menos

La casa de 973 Fifth Avenue es una mansión de piedra caliza que tiene una superficie de casi 1500 metros cuadrados. En su interior, cuenta con un total de 30 habitaciones distribuidas en siete niveles, entre sus 11 dormitorios, cocinas y 10 baños, de los cuales siete son completos, y sus pisos son de madera dura y mármol.

Por otro lado, la residencia presenta un ascensor, una biblioteca, una sala multimedia y una terraza en la azotea con vistas a Central Park . Después de su restauración, la propiedad de 115 años de antigüedad está catalogada como vivienda unifamiliar, aunque también se comercializó para un posible uso como embajada o institución cultural.

The Corcoran Group, que ofrece propiedades de lujo en venta y alquiler, señaló a Newsweek una declaración de Carrie Chiang, la principal agente inmobiliaria de la propiedad: “973 Fifth Avenue no es solo una dirección, es una declaración de elegancia y ambición atemporales. Cada rincón, cada detalle, cuenta una historia de lujo incomparable, donde la historia y la modernidad se entrelazan. Crea una experiencia inolvidable para aquellos que tienen la suerte de llamarlo hogar”.

La residencia cuenta con un total de 30 habitaciones distribuidas en siete niveles, entre sus 11 dormitorios, cocinas y 10 baños (Imagen de Corcoran) Corcoran

El historial de precios de la casa

Según Realtor, la casa fue comprada por US$42 millones en 2012. Tiempo después, volvió a ponerse a la venta por US$80 millones en 2021. Sin embargo, la cifra se redujo a US$72.5 millones, a US$65 millones, a US$58 millones y a US$49.9 millones, antes de firmarse el contrato.

En el caso de que la venta se cierre en US$49.9 millones, representará una pérdida en comparación al precio que se pedía en un principio. No obstante, será una ganancia con respecto al precio de compra de US$42 millones de 2012.

Según Newsweek, la venta de la casa de 973 Fifth Avenue no solo será un indicador para el mercado inmobiliario de lujo de Nueva York, sino que podría influir en las estrategias de fijación de precios de propiedades históricas similares en Manhattan . Tras esto, habrá que ver si la mansión logra mantener su grandeza con un nuevo propietario.