Programas fitness gratis en Nueva York: el mapa con todas las clases de yoga, pilates, zumba y circuitos de entrenamiento
Para participar de estas actividades no es necesario vivir en la Gran Manzana, pero se debe realizar la inscripción previa
Los programas de fitness gratuitos en Nueva York, como Shape Up NYC, ofrecen a residentes y visitantes la oportunidad de mantenerse activos sin costo. Con clases distribuidas por toda la ciudad, la iniciativa incluye desde yoga y pilates hasta zumba y entrenamientos en circuito, adaptadas a distintos niveles de condición física.
Cómo es el programa gratuito Shape Up NYC
Shape Up NYC es un programa de ejercicio disponible en los cinco distritos de la ciudad. Para participar no se requiere ser miembro de un centro recreativo y no es necesario ser residente de Nueva York.
Entre las actividades disponibles se incluyen:
- Entrenamiento en circuito con el propio peso corporal
- Yoga
- Bootcamp
- Zumba
- Pilates
- Gimnasia aeróbica
La web oficial de Shape Up NYC cuenta con un mapa interactivo donde se detallan más de 100 clases disponibles en toda la ciudad, con sus respectivos horarios, días y ubicaciones. Los entrenamientos se realizan en parques, bibliotecas, centros comunitarios, paseos frente a la playa e incluso de manera virtual.
Cómo participar de las clases gratuitas de Shape Up NYC
El registro para las actividades es obligatorio y se organiza de manera semanal. La inscripción se habilita al día siguiente de que concluye cada sesión, o los lunes, en el caso de las actividades de fin de semana, y permanece abierta hasta el inicio de la siguiente clase.
Actualmente, Shape Up NYC cuenta con opciones grupales tanto en espacios interiores como al aire libre.
Se deben tener en cuenta los siguientes puntos:
- El registro previo es requerido. Sin embargo, los participantes sin inscripción podrán unirse a las clases al aire libre si aún hay cupo.
- El tamaño de los grupos es limitado.
- Las actividades pueden cambiarse, reprogramarse o cancelarse por motivos de clima, salud o seguridad.
- Es necesario llevar un candado y una identificación oficial en las clases que se desarrollan dentro de las instalaciones.
Shape Up NYC: clases gratuitas de fitness en todo Nueva York
Shape Up NYC se lanzó en 2003 como parte de una iniciativa de salud pública promovida por el entonces alcalde Mike Bloomberg, según detalló New York Post. En sus inicios, el programa se enfocó en Harlem, el sur de El Bronx y el centro de Brooklyn, zonas con altas tasas de enfermedades crónicas, entre ellas obesidad y diabetes tipo 2.
“La esperanza de vida en estos vecindarios es más baja que en el resto de la ciudad”, señaló Kendra Van Horn, directora de Citywide Fitness. Según detalló la experta, las clases de baile son las más populares y destacó las sesiones de Zumba en Flushing que reúne cada semana a más de 100 participantes.
Los interesados también pueden probar la danza del vientre en Brooklyn o las jornadas de cardio-danza de máxima energía con vistas al río en West Harlem Piers. Para quienes buscan un entrenamiento intenso, se recomiendan las clases de intenSati en Forest Park o sesiones de alta exigencia en Midtown que combinan ejercicios con el propio peso corporal y acondicionamiento físico completo.
En Bed-Stuy, los principiantes pueden iniciarse en pilates sobre colchoneta, mientras que para los aficionados del yoga se recomiendan los entrenamientos de flujo lento en East Village. A su vez, en El Bronx, hay un grupo de corredores que ayuda a quienes se preparan para su primer 5K.
Las clases de Shape Up NYC, financiadas con un presupuesto anual de 160 mil dólares, son impartidas por un equipo de instructores pagos y voluntarios que completaron un programa de capacitación de 12 semanas.
