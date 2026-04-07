“El verdadero costo de vida” de Nueva York: el alcalde de la ciudad dio a conocer un preocupante informe

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó el Plan Preliminar de Equidad Racial (REP, por sus siglas en inglés) y la primera Medida del Costo Real de Vida (TCOL, por sus siglas en inglés). Estos documentos revelan que el 62% de los neoyorquinos carece de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas en la ciudad.

Cuál es el “verdadero costo de vida” en Nueva York

El informe TCOL calcula los ingresos necesarios para costear vivienda, alimentación, salud y cuidado infantil.

Según un comunicado oficial de la alcaldía, alrededor de 5,04 millones de personas no alcanzan a cubrir su “verdadero costo de vida”.

“El coste medio anual para una familia con hijos para alcanzar la seguridad económica es de 159.197 dólares, pero los recursos medios son de US$124.007, una diferencia de más de US$35.000”, según el informe.

La cifra de quienes no alcanzan la seguridad económica supera ampliamente las medidas tradicionales de pobreza, que consideran al 18% de la población. Por su parte, el déficit promedio de recursos anuales por familia asciende a US$39.603 en la actualidad.

Cómo impacta el “verdadero costo de vida” en las familias de Nueva York

Según el comunicado, el 73% de los niños de la ciudad vive en hogares con ingresos insuficientes para el costo de vida. En el distrito del Bronx, esta estadística alcanza al 87% de la población infantil neoyorquina.

Por otro lado, las disparidades raciales afectan con mayor fuerza a los residentes hispanos, con una tasa de insuficiencia del 77,6%. Los afroamericanos enfrentan un 65,6% y los asiáticos un 63,3% en esta categoría.

Zohran Mamdani respalda un plan para elevar el salario mínimo en Nueva York a US$30 por hora Instagram @zohrankmamdani

Sin embargo, los neoyorquinos con discapacidades autodeclaradas son quienes tienen la mayor carga. El 92% de este grupo no puede cubrir su costo de vida y presenta un déficit promedio de recursos de US$76.178.

De acuerdo con la autoridad local, el REP propone más de 200 objetivos para eliminar las brechas. A su vez, ofrece más de 800 estrategias para su implementación y 600 indicadores para realizar un seguimiento e informar sobre el progreso.

Las estrategias de Mamdani para transformar la economía local en Nueva York

La administración de Mamdani incluyó la participación de 45 agencias municipales para el diseño de este plan, según el comunicado. El documento resalta estrategias concretas en ámbitos clave como infraestructura, salud, economía y seguridad comunitaria.

El patrimonio neto de los hogares blancos supera casi 15 veces al de los hogares afroamericanos. Además, estos últimos mantienen la esperanza de vida más baja entre todos los grupos raciales de la urbe.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó los detalles del costo de vida real en la ciudad Instagram @zohrankmamdani

En ese sentido, el mensaje de Mamdani enfatizó que el Departamento de Edificios trabaja en facilitar la construcción de viviendas seguras para reducir los costos habitacionales.

Las autoridades recibirán opiniones del público sobre el plan de equidad racial durante los próximos 30 días. Además, el gobierno municipal se comprometió a actualizar manualmente la medida del costo de vida para reflejar la realidad económica.