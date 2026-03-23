Qué dicen los expertos sobre el aumento de alquileres en Manhattan: ¿se cumple la promesa de Mamdani?

El mercado de alquileres en Manhattan atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años, con precios en niveles récord y una oferta cada vez más limitada. Las cifras confirman una escalada sostenida y las opiniones de especialistas del sector inmobiliario apuntan contra las políticas impulsadas para aliviar la situación, como la promesa de congelar los alquileres.

Un récord histórico en el precio de los alquileres que marca tendencia

De acuerdo con un informe reciente de The Corcoran Group, el alquiler medio en Manhattan alcanzó los 5000 dólares mensuales en febrero de 2026, lo que representa un máximo histórico. Este valor implica un aumento del 1% respecto al mes anterior y un incremento interanual del 6%.

La oferta de propiedades activas se desplomó un 26% en el último año, al dejar apenas 5290 unidades disponibles en todo el mercado Freepik

El reporte, que analiza la evolución del mercado residencial, destaca que prácticamente todos los indicadores de precios tocaron niveles récord.

Incluso el promedio general de alquileres creció en todas las tipologías de unidades, con subas anuales cercanas al 7% en la mayoría de los casos.

En el segmento de tres habitaciones, el incremento fue aún más pronunciado, con una suba del 23% que llevó el valor promedio a más de US$14.000 mensuales, impulsado principalmente por la demanda en zonas premium como las cercanas a Central Park.

Menos oferta, más presión sobre los precios de los alquileres en Nueva York

Uno de los factores clave detrás de este fenómeno es la escasez de unidades disponibles. Según el mismo informe de The Corcoran Group, en febrero había apenas 5290 propiedades activas en el mercado, lo que representa una caída del 26% en comparación con el año anterior y el nivel más bajo en casi cuatro años.

Esta reducción de la oferta se traduce en una tasa de vacancia extremadamente baja, ubicada en 1,73%. Durante los últimos 15 meses, el indicador se mantuvo por debajo del 2%, lo que marca un mercado saturado.

A pesar de esta escasez, el tiempo promedio para alquilar una unidad se ubicó en 55 días, un leve descenso mensual, pero con una suba interanual del 8%. Este comportamiento responde a una dinámica particular: precios altos combinados con poca oferta, lo que ralentiza algunas decisiones de los inquilinos, aunque no logra frenar la tendencia general.

Incluso las unidades más pequeñas reflejan la crisis; el precio de los estudios aumentó un 8% anual, hasta alcanzar un promedio de US$3850 al mes Unsplash

Datos de Rent Hop: aumentos en todos los segmentos

Por su parte, el análisis de Rent Hop confirma que la presión alcista no se limita a un segmento específico del mercado.

Según sus estimaciones, en marzo de 2026, el precio medio de los alquileres en Manhattan se ubicó en torno a los US$5100 mensuales, con un valor promedio de US$89 por pie cuadrado.

El desglose por tipo de unidad muestra incrementos generalizados en el último año:

Los estudios pasaron de US$3565 a US$3850, lo que representa un alza del 8%.

pasaron de US$3565 a US$3850, lo que representa un alza del 8%. Los departamentos de un dormitorio subieron un 8,29%, hasta alcanzar los US$4900.

subieron un 8,29%, hasta alcanzar los US$4900. Las unidades de dos dormitorios treparon un 7,33%, hasta llegar a US$6500 en promedio.

treparon un 7,33%, hasta llegar a US$6500 en promedio. En las propiedades de cuatro habitaciones, el aumento superó el 11%, acercándose a los US$10.000 mensuales.

Además, el informe señala que Manhattan sigue siendo considerablemente más caro que las ciudades cercanas. En promedio, los alquileres son entre un 47% y un 54% más altos que en otras áreas del entorno.

El impacto de las políticas y la promesa de congelamiento de Mamdani

Según el análisis publicado por el New York Post, los expertos del sector advierten que parte del problema radica en una combinación de factores económicos y regulatorios.

Entre ellos, se mencionan la inflación y diversas leyes destinadas a proteger a los inquilinos, como la Fairness in Apartment Rental Expenses (FARE) y la Housing Stability and Protection Act.

Mamdani detalla requisitos para acceder al congelamiento del alquiler en NYC

Lejos de aliviar la situación, algunos especialistas sostienen que estas medidas tuvieron efectos contraproducentes.

Por ejemplo, la ley FARE, que obliga a quien contrata a un agente inmobiliario a pagar la comisión, habría llevado a los propietarios a trasladar ese costo al precio del alquiler. En palabras de agentes consultados por el New York Post, esto “terminó elevando aún más los valores”.

Asimismo, las restricciones impuestas por la legislación sobre viviendas estabilizadas limitaron la rentabilidad de los propietarios, lo que redujo la cantidad de unidades disponibles en el mercado abierto.

En este contexto, la propuesta del alcalde Mamdani de congelar los alquileres genera un fuerte debate. Desde el sector inmobiliario, advierten que la medida podría agravar la situación, ya que los propietarios buscarían compensar las pérdidas al aumentar los precios en el mercado libre.