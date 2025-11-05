Qué es Hinge: la app de citas a través de la que Zohran Mamdani y su esposa se conocieron en Nueva York

Zohran Mamdani se impuso este martes 4 de noviembre en las elecciones por la alcaldía de Nueva York, y su esposa, Rama Duwaji, se convirtió en la primera dama neoyorquina más joven de toda la historia. La relación entre ambos comenzó hace poco menos de cinco años, tras un primer contacto a través de la aplicación de citas Hinge.

Mamdani conoció a su esposa en Hinge: cómo fue el momento

Según CNN, el primer contacto entre Duwaji y Mamdani a través de Hinge se dio en 2021, cuando el ahora alcalde neoyorquino había sido elegido para la Asamblea del estado de la Gran Manzana, algo que su ahora esposa desconocía.

Zohran Mamdani junto a su esposa Rama Duwaji, el martes 4 de noviembre en Nueva York SPENCER PLATT� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Su primera cita ocurrió en Qahwah House, una cafetería yemení en Brooklyn, mientras que luego siguió un paseo por el cercano parque McCarren. En su segundo encuentro, el nacido en Uganda le mostró a Duwaji su distrito legislativo en Astoria, Queens.

Zohar Mamdani y Rama Duwaji, la primera dama neoyorquina más joven de la historia

Quién es Rama Duwaji, la esposa de Mamdani

Se sabe que Duwaji es raíces sirias, aunque no trascendió más información acerca de su lugar de nacimiento. Su familia se mudó a Dubái cuando tenía 9 años y asistió de manera breve a la Escuela de Artes de la Universidad de Virginia Commonwealth en Qatar. Luego se trasladó al campus de la misma facultad en Richmond, Virginia, según consignó CNN.

Después, obtuvo una maestría en Ilustración como ensayo visual en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. Sus obras han aparecido en The Cut, BBC, Vogue y The New Yorker, entre otros. Ahora se convirtió en la primera dama más joven en la historia de la ciudad.

Cómo es Hinge, la app de citas en la que Mamdani conoció a su esposa

Según su sitio oficial, Hinge es una aplicación que se basa “en la creencia de que cualquiera que busque el amor debería poder encontrarlo”. Los creadores de la plataforma se autoperciben como “científicos del amor”, y prometen ayudar a los usuarios a tener citas “prometedoras” sin necesidad de pasarse horas frente a la pantalla.

La aplicación de citas Hinge está teniendo un importante crecimiento en Estados Unidos

El enfoque y el trabajo de los desarrolladores de la aplicación están puestos en cuatro aristas principales:

Amantes del conflicto: proponen dedicar tiempo a comprender profundamente un problema y no apresurarse en hallar las soluciones.

proponen dedicar tiempo a comprender profundamente un problema y no apresurarse en hallar las soluciones. Sencillez: priorizan las soluciones “elegantes” en torno a los objetivos principales y no evitan decir “no” a muchas cosas para centrarse en las más relevantes.

priorizan las soluciones “elegantes” en torno a los objetivos principales y no evitan decir “no” a muchas cosas para centrarse en las más relevantes. Principios: dejan de lado los juicios personales arbitrarios y meditan profundamente cada decisión tomada.

dejan de lado los juicios personales arbitrarios y meditan profundamente cada decisión tomada. Confianza: su objetivo es fomentar y reconstruirla mediante la transparencia y la colaboración abierta.

La plataforma fue creada en el 2012 y, desde entonces, tuvo un fuerte crecimiento en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia e incluso México.

Hinge promete ser el lugar ideal para concretar una cita en Estados Unidos Hinge

A Mamdani le funcionó: cómo Hinge puede ayudar a pactar citas internacionales

En el portal de Hinge detallan la aplicación cuenta con diversas funciones que ayudan a pactar citas internacionales rápidamente: