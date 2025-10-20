LA NACION
¿Quién gana las elecciones en Nueva York, Mamdani o Cuomo? Lo que dicen las encuestas este lunes 20 de octubre

Los máximos candidatos por la alcaldía de la Gran Manzana usaron su fin de semana para recorrer los barrios y hablar con el electorado que puede definir el comicio

Zohran Mamdani lidera las encuestas con ventajas de 13 a 24 puntos sobre Andrew, Cuomo según cinco estudios diferentes
Zohran Mamdani lidera las encuestas con ventajas de 13 a 24 puntos sobre Andrew, Cuomo según cinco estudios diferentesAngelina Katsanis - POOL AP

En el tramo final de la campaña por la alcaldía de Nueva York, los principales candidatos intensificaron sus actividades en distintos puntos de la ciudad. Zohran Mamdani y Andrew Cuomo aprovecharon el fin de semana para consolidar apoyos y definir estrategias. Con la votación anticipada programada para comenzar el 25 de octubre, ambos aspirantes intentaron afianzar sus bases en medio de una contienda que combina juventud, experiencia y una marcada preocupación por el costo de vida.

Los últimos sondeos lo dan ganador a Mamdani

El repaso de los principales estudios difundidos durante el último tiempo confirma una tendencia sostenida de liderazgo para Zohran Mamdani en la carrera por la alcaldía de Nueva York. Los resultados recopilados por Fox News, Quinnipiac University, Suffolk University y YouGov coinciden en otorgarle una ventaja de dos dígitos sobre Andrew Cuomo, quien osciló entre 13 y 24 puntos.

  • Fox News (10 al 14 de octubre, Beacon Research/Shaw & Company Research): Mamdani 52%, Cuomo 28%, Sliwa 14% y Adams 2%. Diferencia: Mamdani +24.
  • Quinnipiac University (3 al 7 de octubre): Mamdani 46%, Cuomo 33% y Sliwa 15%. Diferencia: Mamdani +13.
  • Fox News (18 al 22 de septiembre, Beacon Research/Shaw & Company Research): Mamdani 47%, Cuomo 29%, Sliwa 11% y Adams 7%. Diferencia: Mamdani +18.
  • Suffolk University (16 al 18 de septiembre): Mamdani 45%, Cuomo 25%, Sliwa 9% y Adams 8%. Diferencia: Mamdani +20.
  • YouGov/CBS News (7 al 13 de septiembre): Mamdani 44%, Cuomo 30% y Sliwa 17%. Diferencia: Mamdani +14.

Estos resultados revelaron un patrón consistente: Mamdani no solo amplió su margen desde mediados de septiembre, sino que logró mantener un nivel de apoyo estable y mayoritario en todos los segmentos de votantes. Cuomo, por su parte, se consolidó como la segunda fuerza, aunque sin lograr acortar significativamente la brecha con el demócrata.

El fin de semana de Zohran Mamdani, al frente de un torneo de fútbol

El asambleísta Zohran Mamdani, por el momento el favorito en las encuestas, encabezó un torneo de fútbol en el estadio Maimonides Park de Coney Island, donde transformó una jornada deportiva en un acto de campaña.

El evento, bautizado The Cost of Living Classic, reunió a decenas de equipos de distintos distritos, con camisetas diferenciadas por colores y el emblema de su campaña. Desde las gradas, simpatizantes con bufandas azul, blanco y naranja alentaron mientras el candidato aprovechaba el encuentro para dialogar con los medios sobre el tema que domina su discurso: la crisis del costo de vida en Nueva York.

Mamdani organizó un torneo de fútbol en el estadio Maimonides Park de Coney Island, donde explicó que el evento buscaba unir a los neoyorquinos mediante el deporte
Mamdani organizó un torneo de fútbol en el estadio Maimonides Park de Coney Island, donde explicó que el evento buscaba unir a los neoyorquinos mediante el deporteCHARLY TRIBALLEAU - AFP

Andrew Cuomo apuntó contra el impacto de la gentrificación

Horas antes del torneo, tanto Mamdani como el exgobernador Andrew Cuomo participaron de un foro organizado por la Metro Industrial Areas Foundation en el Queens College, donde más de 2000 líderes comunitarios escucharon sus propuestas sobre vivienda, salud mental y políticas de desarrollo urbano.

Andrew Cuomo centró su intervención en el foro de Queens College en el problema de la gentrificación
Andrew Cuomo centró su intervención en el foro de Queens College en el problema de la gentrificaciónAssociated Press

Cuomo, quien se postula como independiente, centró su intervención en el problema de la gentrificación y su efecto sobre los vecindarios históricamente afroamericanos y latinos de la Gran Manzana.

El peso del voto de los mayores de 50 años en Nueva York

Mientras los candidatos recorrieron la ciudad, un informe publicado por AARP New York y Gotham Polling & Analytics ofreció una radiografía de los votantes que definirán el futuro político de la metrópoli. El análisis reveló que los adultos mayores de 50 años representan más del 60% del electorado habitual y que casi ocho de cada diez votantes indecisos pertenecen a este grupo, lo que los convierte en el bloque más influyente de cara a noviembre.

Según un informe de AARP New York y Gotham Polling & Analytics, los adultos mayores de 50 años representan más del 60% del electorado habitual y casi ocho de cada diez votantes indecisos pertenecen a este grupo demográfico
Según un informe de AARP New York y Gotham Polling & Analytics, los adultos mayores de 50 años representan más del 60% del electorado habitual y casi ocho de cada diez votantes indecisos pertenecen a este grupo demográficoInstagram de los candidatos

Beth Finkel, directora estatal de AARP New York, destacó que “los votantes mayores son los más confiables de la ciudad” y que su participación será clave para quien aspire a la alcaldía. Este segmento prioriza temas como la asequibilidad, la vivienda segura, la atención médica, la seguridad pública y el transporte, por lo que los candidatos deben responder a estas demandas si quieren conquistar su respaldo.

