Elecciones en la ciudad de Nueva York 2025: ¿tengo derecho a ausentarme del trabajo para ir a votar?

El 4 de noviembre de 2025, los votantes de Nueva York volverán a las urnas para elegir al próximo alcalde. Como en cada año electoral, muchos trabajadores se preguntan si pueden dejar el empleo por unas horas para ejercer su derecho sin ser sancionados ni perder dinero. Ante este panorama, la ley establece un beneficio con reglas específicas.

Derecho al voto para trabajadores: garantizado por la ley electoral de Nueva York

La normativa electoral de Nueva York, detallada en la Sección 3-110 de la Election Law, establece que toda persona registrada para votar tiene derecho a ausentarse hasta dos horas de su jornada laboral con goce de sueldo si no dispone de un margen suficiente fuera del horario de trabajo para acudir a las urnas.

La ley establece que los empleados deben notificar a su empleador con al menos dos días hábiles de anticipación su necesidad de permiso para votar Freepik

La ley define “tiempo suficiente” como un mínimo de cuatro horas consecutivas disponibles entre la apertura de los centros de votación, que comenzarán a funcionar a las 6 hs, y el inicio de la jornada laboral, o entre el final del turno y el cierre de las urnas, previsto para las 21 hs.

Por ejemplo, alguien que cumple un horario de 9 a 18 hs, solo tendría tres horas disponibles antes y después del trabajo, por lo que el empleador está obligado a concederle hasta dos horas pagas para ir a votar. En cambio, alguien que trabaja de 9 a 17 hs sí dispone de cuatro horas tras su jornada y, por lo tanto, no calificaría para ese beneficio.

Según informó el New York State Board of Elections, este derecho se aplica a todas las elecciones estatales y municipales, por lo que se incluyen los comicios de la ciudad de Nueva York de 2025. Sin embargo, no abarca automáticamente el período de votación anticipada, que se desarrollará entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre, ya que la norma se centra en el Día de la Elección.

Cómo y cuándo pedir el permiso laboral para votar en Nueva York

Los empleados deben notificar a su empleador con al menos dos días hábiles de anticipación a la jornada electoral que necesitan ese permiso. No se permite exigir al trabajador que utilice sus días personales, de vacaciones o enfermedad, ya que el tiempo otorgado debe ser totalmente remunerado.

Un trabajador con horario de 9 a 18 horas tendría derecho al permiso, ya que solo dispondría de tres horas antes y después de su turno Freepik

Además, la ley impone a los empleadores la obligación de publicar un aviso oficial con estas disposiciones en un lugar visible del lugar de trabajo. Este cartel debe exhibirse al menos diez días antes de cada elección y mantenerse allí hasta el cierre de los comicios.

Si un empleador se niega a otorgar el permiso o intenta descontar esas horas del salario, el votante puede acudir a dos instancias oficiales:

El Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York , División de Normas Laborales, con sede en Albany (teléfono 888-4-NYSDOL).

, División de Normas Laborales, con sede en Albany (teléfono 888-4-NYSDOL). La Oficina del Fiscal General de Nueva York, a través de su Labor Bureau (teléfono 212-416-8700).

Ambas instituciones pueden intervenir para garantizar el cumplimiento de la ley y asesorar sobre los pasos legales a seguir.

Qué pasa si se elige no votar en Nueva York y mantenerse en el lugar trabajo

En EE.UU., a diferencia de otros países, el voto no es obligatorio, por lo que no existen sanciones legales para quienes opten por abstenerse. Sin embargo, esta decisión puede tener efectos indirectos sobre la participación ciudadana y el estatus del votante en los registros oficiales.

Los trabajadores que enfrenten negativas de permiso o descuentos salariales pueden recurrir al Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York, División de Normas Laborales en Albany para presentar sus reclamos Canva

El proceso electoral en Nueva York está regulado por la Junta de Elecciones, organismo responsable de garantizar la transparencia y accesibilidad del voto. Según la información oficial, no hay penalidades por no sufragar en comicios locales, estatales o federales.

No obstante, si un ciudadano registrado no vota en dos elecciones federales consecutivas y no confirma su dirección, su nombre puede ser marcado como “inactivo” en el padrón electoral.