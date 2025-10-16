Mamdani vs. Cuomo, en vivo: la previa del debate de los candidatos a la alcaldía de Nueva York

El New York City Mayoral General Election Debate se celebra el jueves 16 de octubre a las 19 horas en el Rockefeller Center, en el corazón de Manhattan. El evento será transmitido en vivo por WNBC-TV y las plataformas digitales de NBC y Telemundo, con traducción al español, intérprete de lenguaje de señas y subtitulado para el público con discapacidad auditiva.

Zohran Mamdani, Andrew Cuomo y Curtis Sliwa se enfrentarán en el primer debate por la alcaldía de Nueva York Fotomontaje: X/ Mamdani, Cuomo, Sliwa

Según el New York City Campaign Finance Board, la participación en el debate es obligatoria para los candidatos que se hayan unido al programa de fondos de emparejamiento y que cumplan con los criterios financieros establecidos. En esta primera instancia, tres aspirantes alcanzaron los requisitos: Andrew Cuomo, Zohran Mamdani y Curtis Sliwa.

Zohran Mamdani , del Partido Demócrata, llega como favorito en los sondeos .

, del Partido Demócrata, . Andrew Cuomo , exgobernador del estado, participa como independiente tras perder la nominación demócrata.

, exgobernador del estado, participa como independiente tras perder la nominación demócrata. Curtis Sliwa, representante republicano, busca una revancha tras su derrota de 2021 frente a Eric Adams.