LA NACION
en vivo

Mamdani vs. Cuomo, en vivo: la previa del debate de los candidatos a la alcaldía de Nueva York

El candidato demócrata y el independiente se vuelven a ver las caras luego de los cruces por las primarias; el evento se realizará este jueves 16 de octubre en el Rockefeller Center de Manhattan

Mamdani y Cuomo encabezan las preferencias entre los votantes de Nueva York en estas elecciones de 2025
Mamdani y Cuomo encabezan las preferencias entre los votantes de Nueva York en estas elecciones de 2025Canva

El escenario político de Nueva York se prepara para una noche clave. Este jueves 16 de octubre, los tres candidatos a la alcaldía —Zohran Mamdani, Andrew Cuomo y Curtis Sliwa— se verán las caras en el primer debate de campaña por la alcaldía de la Gran Manzana, que se desarrollará en los estudios de NBC, en el Rockefeller Center de Manhattan.

Primer debate de los candidatos de Nueva York: cuándo y cómo verlo

El New York City Mayoral General Election Debate se celebra el jueves 16 de octubre a las 19 horas en el Rockefeller Center, en el corazón de Manhattan. El evento será transmitido en vivo por WNBC-TV y las plataformas digitales de NBC y Telemundo, con traducción al español, intérprete de lenguaje de señas y subtitulado para el público con discapacidad auditiva.

Zohran Mamdani, Andrew Cuomo y Curtis Sliwa se enfrentarán en el primer debate por la alcaldía de Nueva York
Zohran Mamdani, Andrew Cuomo y Curtis Sliwa se enfrentarán en el primer debate por la alcaldía de Nueva YorkFotomontaje: X/ Mamdani, Cuomo, Sliwa

Según el New York City Campaign Finance Board, la participación en el debate es obligatoria para los candidatos que se hayan unido al programa de fondos de emparejamiento y que cumplan con los criterios financieros establecidos. En esta primera instancia, tres aspirantes alcanzaron los requisitos: Andrew Cuomo, Zohran Mamdani y Curtis Sliwa.

  • Zohran Mamdani, del Partido Demócrata, llega como favorito en los sondeos.
  • Andrew Cuomo, exgobernador del estado, participa como independiente tras perder la nominación demócrata.
  • Curtis Sliwa, representante republicano, busca una revancha tras su derrota de 2021 frente a Eric Adams.

Las claves para Mamdani en el debate de Nueva York

De acuerdo con Politico, el asambleísta Zohran Mamdani llega a este debate con una ventaja de dos dígitos en los sondeos, lo que lo convierte en el rival a vencer. A sus 33 años, el demócrata socialista representa una generación más joven dentro del partido y su discurso centrado en la accesibilidad económica lo posicionó como el candidato de la gente común.

Los analistas sostuvieron que Mamdani debe no cometer errores durante el debate
Los analistas sostuvieron que Mamdani debe no cometer errores durante el debateMichael Brochstein - ZUMA Press Wire

Durante la campaña, Mamdani prometió congelar los alquileres, ofrecer transporte público gratuito y aumentar los impuestos a los más ricos. Su mensaje, enfocado en aliviar el costo de vida en la ciudad, resonó con fuerza entre los votantes progresistas y atrajo a una base de nuevos participantes políticos.

El reto de Cuomo durante el debate: mostrarse como líder y no como adversario

Andrew Cuomo llega al debate con la urgencia de cambiar la narrativa. Después de su renuncia como gobernador hace cuatro años, el exmandatario se lanzó como candidato para la alcaldía, decidido a recuperar influencia política.

Los analistas sostuvieron que Cuomo “tiene que ser el adulto en la sala” durante el debate
Los analistas sostuvieron que Cuomo “tiene que ser el adulto en la sala” durante el debateAssociated Press

Según Politico, Cuomo intentó reconstruir su imagen al apelar a la experiencia y al liderazgo en tiempos de crisis. Su discurso gira en torno a la seguridad pública y la eficiencia gubernamental, con propuestas como contratar 5000 nuevos agentes de policía.

LA NACION
Más leídas
  1. La tregua en Gaza pende de un hilo: la amenaza de Trump y de Israel en medio de la disputa por los rehenes muertos
    1

    La tregua en Gaza pende de un hilo: la amenaza de Trump y de Israel en medio de la disputa por los rehenes muertos

  2. El último Argentina-Marruecos terminó en escándalo: invasión, botellazos y bombas de estruendo
    2

    El último Argentina vs. Marruecos terminó en escándalo: invasión, botellazos y bombas en París 2024

  3. En los pasillos, los empresarios volvieron a hablar del futuro del dólar y de la economía del “metro cuadrado”
    3

    En los pasillos, los empresarios volvieron a hablar del futuro del dólar y de la economía del “metro cuadrado”

  4. Un empresario condenado en España por narcotráfico ahora está a punto de ser juzgado por un secuestro
    4

    Un empresario condenado en España por narcotráfico ahora está a punto de ser juzgado por un secuestro

Cargando banners ...