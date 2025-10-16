Mamdani vs. Cuomo, en vivo: la previa del debate de los candidatos a la alcaldía de Nueva York
El candidato demócrata y el independiente se vuelven a ver las caras luego de los cruces por las primarias; el evento se realizará este jueves 16 de octubre en el Rockefeller Center de Manhattan
El escenario político de Nueva York se prepara para una noche clave. Este jueves 16 de octubre, los tres candidatos a la alcaldía —Zohran Mamdani, Andrew Cuomo y Curtis Sliwa— se verán las caras en el primer debate de campaña por la alcaldía de la Gran Manzana, que se desarrollará en los estudios de NBC, en el Rockefeller Center de Manhattan.
Primer debate de los candidatos de Nueva York: cuándo y cómo verlo
El New York City Mayoral General Election Debate se celebra el jueves 16 de octubre a las 19 horas en el Rockefeller Center, en el corazón de Manhattan. El evento será transmitido en vivo por WNBC-TV y las plataformas digitales de NBC y Telemundo, con traducción al español, intérprete de lenguaje de señas y subtitulado para el público con discapacidad auditiva.
Según el New York City Campaign Finance Board, la participación en el debate es obligatoria para los candidatos que se hayan unido al programa de fondos de emparejamiento y que cumplan con los criterios financieros establecidos. En esta primera instancia, tres aspirantes alcanzaron los requisitos: Andrew Cuomo, Zohran Mamdani y Curtis Sliwa.
- Zohran Mamdani, del Partido Demócrata, llega como favorito en los sondeos.
- Andrew Cuomo, exgobernador del estado, participa como independiente tras perder la nominación demócrata.
- Curtis Sliwa, representante republicano, busca una revancha tras su derrota de 2021 frente a Eric Adams.
El debate forma parte del cronograma oficial previo a las elecciones generales y será seguido por una segunda cita, el Leading Contender Debate, pautada para el 22 de octubre.
Las claves para Mamdani en el debate de Nueva York
De acuerdo con Politico, el asambleísta Zohran Mamdani llega a este debate con una ventaja de dos dígitos en los sondeos, lo que lo convierte en el rival a vencer. A sus 33 años, el demócrata socialista representa una generación más joven dentro del partido y su discurso centrado en la accesibilidad económica lo posicionó como el candidato de la gente común.
Durante la campaña, Mamdani prometió congelar los alquileres, ofrecer transporte público gratuito y aumentar los impuestos a los más ricos. Su mensaje, enfocado en aliviar el costo de vida en la ciudad, resonó con fuerza entre los votantes progresistas y atrajo a una base de nuevos participantes políticos.
El ugandés sabe que cualquier paso en falso podría costarle caro. Los analistas de Politico señalaron que su desafío es “no cometer errores”. “Está arriba por dos touchdowns y lo que necesita es una noche sin equivocaciones”, describió el estratega Trip Yang.
El reto de Cuomo durante el debate: mostrarse como líder y no como adversario
Andrew Cuomo llega al debate con la urgencia de cambiar la narrativa. Después de su renuncia como gobernador hace cuatro años, el exmandatario se lanzó como candidato para la alcaldía, decidido a recuperar influencia política.
Según Politico, Cuomo intentó reconstruir su imagen al apelar a la experiencia y al liderazgo en tiempos de crisis. Su discurso gira en torno a la seguridad pública y la eficiencia gubernamental, con propuestas como contratar 5000 nuevos agentes de policía.
“Si Cuomo se muestra demasiado agresivo, corre el riesgo de parecer un político autoritario o resentido”, indicó el analista Nick Reisman en diálogo con CBS. “Debe encontrar el equilibrio entre marcar distancia de Mamdani y ofrecer una visión positiva de Nueva York”, agregó.
Cuomo deberá demostrar que su candidatura puede atraer a moderados, independientes e incluso a republicanos desencantados con su partido. No bastará con atacar a Mamdani: deberá convencer a los neoyorquinos de que es el único capaz de gobernar con eficacia, según Politico.
Más notas de Elecciones en Estados Unidos
- 1
La tregua en Gaza pende de un hilo: la amenaza de Trump y de Israel en medio de la disputa por los rehenes muertos
- 2
El último Argentina vs. Marruecos terminó en escándalo: invasión, botellazos y bombas en París 2024
- 3
En los pasillos, los empresarios volvieron a hablar del futuro del dólar y de la economía del “metro cuadrado”
- 4
Un empresario condenado en España por narcotráfico ahora está a punto de ser juzgado por un secuestro