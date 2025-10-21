LA NACION
en vivo

Quién gana las elecciones en Nueva York: lo que las encuestas dicen de Zohran Mamdani y Andrew Cuomo este martes 21 de octubre

Dos nuevos sondeos mostraron un panorama similar al de las últimas semanas: el candidato demócrata supera al exgobernador, aunque con una ventaja menos marcada

Andrew Cuomo y Zohran Mamdani son los dos grandes candidatos a ganar las elecciones en Nueva York, según las últimas encuestas
Andrew Cuomo y Zohran Mamdani son los dos grandes candidatos a ganar las elecciones en Nueva York, según las últimas encuestasFotomontaje: x.com/andrewcuomo y x.com/ZohranKMamdani

A menos de dos semanas para las elecciones por la alcaldía de Nueva York, las encuestas muestran una carrera marcada por las divisiones sociales y generacionales. El asambleísta estatal Zohran Mamdani conserva una ventaja sobre el exgobernador Andrew Cuomo, aunque el margen podría estrecharse debido a los votantes mayores de 50 años.

Encuesta de Patriot Polling: Mamdani lidera, pero con diferencias por origen y distrito

El estudio de Patriot Polling, que se realizó entre el 18 y el 19 de octubre entre 715 votantes registrados, situó a Zohran Mamdani con el 43% de las preferencias, seguido por Andrew Cuomo con 32%, y en tercer lugar al republicano Curtis Sliwa con 19%. El resto de los encuestados se declaró indeciso o no respondió.

El estudio de Patriot Polling ubica a Zohran Mamdani con 43% de apoyo, frente a 32% de Andrew Cuomo y 19% de Curtis Sliwa
El estudio de Patriot Polling ubica a Zohran Mamdani con 43% de apoyo, frente a 32% de Andrew Cuomo y 19% de Curtis SliwaFoto Facebook Zohran Kwame Mamdani

Las divisiones internas del electorado neoyorquino revelaron un panorama complejo. Mamdani aventajó ampliamente a Cuomo entre los residentes nacidos en el extranjero, con 62% frente a 24%, mientras que el exgobernador se impuso entre los nacidos en Estados Unidos con 40% vs. 31%.

Encuesta de AARP: los mayores de 50 años, el bloque que podría definir la elección

Un segundo sondeo, elaborado por AARP Nueva York y Gotham Polling & Analytics entre el 14 y el 15 de octubre, también colocó a Mamdani a la cabeza, pero con un panorama más ajustado. Según esta encuesta, el legislador obtuvo 43,2% de apoyo; Cuomo, 28,9%; y Sliwa, 19,4%, mientras que el 8,4% de los consultados permaneció indeciso o expresó preferencia por otro candidato.

La encuesta de AARP New York muestra un escenario más ajustado: en enfrentamiento directo, Zohran Mamdani tendría 44,6% frente a 40,7% de Andrew Cuomo
La encuesta de AARP New York muestra un escenario más ajustado: en enfrentamiento directo, Zohran Mamdani tendría 44,6% frente a 40,7% de Andrew CuomoSeth Wenig - AFP

No obstante, en un enfrentamiento directo entre Mamdani y Cuomo, la diferencia se redujo a menos de cuatro puntos: 44,6% para el asambleísta y 40,7% para el exgobernador. Ese margen se situó dentro del error estadístico del sondeo, lo que sugiere un empate técnico en caso de polarización.

Los últimos sondeos lo dan ganador a Mamdani

El repaso de los principales estudios difundidos durante el último tiempo confirma una tendencia sostenida de liderazgo para Zohran Mamdani en la carrera por la alcaldía de Nueva York. Los resultados coinciden en otorgarle una ventaja de dos dígitos sobre Andrew Cuomo.

La revisión de siete encuestas desde septiembre confirma la tendencia sostenida de Mamdani, con ventajas que van desde 11 hasta 24 puntos
La revisión de siete encuestas desde septiembre confirma la tendencia sostenida de Mamdani, con ventajas que van desde 11 hasta 24 puntosAngelina Katsanis - POOL AP
  • Patriot Polling (18 y 19 de octubre): Mamdani 43%, Cuomo 32%, Sliwa 19%. Diferencia: Mamdani +11.
  • AARP Nueva York y Gotham Polling & Analytics (14 al 15 de octubre): Mamdani 43%, Cuomo 29%, Sliwa 19%. Diferencia: Mamdani +14.
  • Fox News (10 al 14 de octubre, Beacon Research/Shaw & Company Research): Mamdani 52%, Cuomo 28%, Sliwa 14% y Adams 2%. Diferencia: Mamdani +24.
  • Quinnipiac University (3 al 7 de octubre): Mamdani 46%, Cuomo 33% y Sliwa 15%. Diferencia: Mamdani +13.
  • Fox News (18 al 22 de septiembre, Beacon Research/Shaw & Company Research): Mamdani 47%, Cuomo 29%, Sliwa 11% y Adams 7%. Diferencia: Mamdani +18.
  • Suffolk University (16 al 18 de septiembre): Mamdani 45%, Cuomo 25%, Sliwa 9% y Adams 8%. Diferencia: Mamdani +20.
  • YouGov/CBS News (7 al 13 de septiembre): Mamdani 44%, Cuomo 30% y Sliwa 17%. Diferencia: Mamdani +14.

Estos resultados revelaron un patrón consistente: Mamdani no solo amplió su margen desde mediados de septiembre, sino que logró mantener un nivel de apoyo estable y mayoritario en todos los segmentos de votantes. Cuomo, por su parte, se consolidó como la segunda fuerza, aunque sin lograr acortar significativamente la brecha con el demócrata.

LA NACION
Más leídas
  1. La principal hipótesis sobre la muerte del científico del Conicet en Alemania
    1

    De qué murió Alejandro Fracaroli, el científico del Conicet que apareció sin vida en Alemania

  2. Cuánto cuesta la Ford Ranger en octubre
    2

    Cuánto cuesta la Ford Ranger en octubre 2025

  3. Condenan a cuatro exfuncionarios de la empresa estatal de energía Enarsa por defraudación
    3

    Condenan a cuatro exfuncionarios de la empresa estatal de energía Enarsa por defraudación

  4. Taxistas y choferes de aplicaciones se unen contra un grupo “camuflado” y escala una pelea inesperada
    4

    Aeroparque: taxistas y choferes de aplicaciones se unen contra un grupo “camuflado” y escala una pelea inesperada

Cargando banners ...