Quién gana las elecciones en Nueva York: lo que las encuestas dicen de Zohran Mamdani y Andrew Cuomo este martes 21 de octubre

Por distritos, las mayores fortalezas de cada candidato también se diferenciaron con claridad:

Brooklyn emergió como el bastión de Mamdani , con 55% de apoyo , seguido por Manhattan con 47% .

En cuanto a la religión, la encuesta reflejó los contrastes más marcados. Mamdani obtuvo 65% de apoyo entre los votantes que se identificaron con “otras religiones” —mayoritariamente musulmanes, hindúes y ateos—, pero su desempeño fue bajo entre católicos (29%) y judíos (30%).

Cuomo, en cambio, lideró entre católicos (41%) y judíos (63%), mientras que Curtis Sliwa captó porcentajes menores en todos los grupos religiosos.

Las diferencias por género también resultaron notorias: Mamdani reunió 49% del voto femenino, al superar con claridad su rendimiento entre el electorado masculino (36%). Cuomo mantuvo un comportamiento más parejo entre ambos géneros (34% entre mujeres y 31% entre hombres).