¿Quién gana las elecciones en Nueva York, Mamdani o Cuomo? Lo que dicen las encuestas hoy lunes 13 de octubre

Un sondeo de Quinnipiac evidenció que Zohran Mamdani lideró la intención de voto con un 46% entre los votantes probables, seguido por Andrew Cuomo, con 33%, y el republicano Curtis Sliwa, con 15%. La encuesta marcó así una continuidad en la tendencia que ya se había visto en septiembre, aunque con un claro repunte del exgobernador, quien absorbió buena parte de los votantes que antes respaldaban a Adams.

En el estudio anterior, cuando aún eran cuatro los postulantes, Mamdani concentraba el 45% del apoyo; Cuomo, el 23%; Sliwa, el 15%; y Adams, el 12%.

Mamdani se mantiene adelante en la nueva encuesta de Quinnipiac MICHAEL M. SANTIAGO� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�