¿Quién gana las elecciones en Nueva York, Mamdani o Cuomo? Lo que dicen las encuestas hoy lunes 13 de octubre

Luego de la retirada de Eric Adams, el candidato demócrata y el exgobernador se consolidan como los principales aspirantes a la alcaldía en la Gran Manzana

Zohran Mamdani continúa al frente en las encuestas de cara a las elecciones de Nueva York
Zohran Mamdani continúa al frente en las encuestas de cara a las elecciones de Nueva YorkMichael M. Santiago/Getty Images/AFP; AP Photo/Yuki Iwamura

Faltan tres semanas para que se celebren las elecciones en la ciudad de Nueva York, el próximo 4 de noviembre. En los últimos días, las campañas de Zohran Mamdani y Andrew Cuomo tomaron nuevos rumbos: mientras ambos lanzaron sus primeros anuncios televisivos en medio del cierre del gobierno federal, la competencia se trasladó también al terreno religioso y financiero. En paralelo, las últimas encuestas muestran como favorito al candidato demócrata.

Qué dicen las encuestas: Mamdani mantiene su ventaja

Un sondeo de Quinnipiac evidenció que Zohran Mamdani lideró la intención de voto con un 46% entre los votantes probables, seguido por Andrew Cuomo, con 33%, y el republicano Curtis Sliwa, con 15%. La encuesta marcó así una continuidad en la tendencia que ya se había visto en septiembre, aunque con un claro repunte del exgobernador, quien absorbió buena parte de los votantes que antes respaldaban a Adams.

En el estudio anterior, cuando aún eran cuatro los postulantes, Mamdani concentraba el 45% del apoyo; Cuomo, el 23%; Sliwa, el 15%; y Adams, el 12%.

Mamdani se mantiene adelante en la nueva encuesta de Quinnipiac
Mamdani se mantiene adelante en la nueva encuesta de QuinnipiacMICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cuomo sumó apoyo religioso y Mamdani enfrentó polémica por donaciones

Con menos de dos semanas para el inicio de la votación anticipada, los dos principales candidatos intensificaron sus actividades en los cinco distritos. Según un reporte de amNY, Andrew Cuomo recibió un fuerte respaldo de líderes religiosos, mientras que Mamdani se vio envuelto en un escándalo por aportes de campaña provenientes del extranjero.

Cuomo recibió el apoyo de 70 líderes religiosos
Cuomo recibió el apoyo de 70 líderes religiososAFP

El exgobernador, que busca redimirse tras su derrota en las primarias frente a Mamdani, anunció el apoyo de 70 líderes religiosos de toda la ciudad, entre ellos reverendos, pastores, obispos y apóstoles. “Los líderes de fe son el corazón de nuestras comunidades: alimentan a los necesitados, levantan a las familias y ayudan a sanar el alma de la ciudad”, afirmó Cuomo en un comunicado citado por el medio.

Mamdani y Cuomo lanzaron sus primeros anuncios en medio del cierre del gobierno

La contienda por la alcaldía de Nueva York se entrelazó con el conflicto político nacional luego del cierre del gobierno federal. Según informó Fox News Digital, el demócrata Zohran Mamdani y el exgobernador Andrew Cuomo estrenaron sus primeras campañas publicitarias generales a menos de un mes de los comicios, donde aprovecharon la coyuntura para diferenciar sus prioridades y visiones de gestión.

El primer spot de Mamdani, emitido durante el programa The Golden Bachelor de ABC, apeló al tono popular y a un mensaje centrado en la accesibilidad económica. “Los neoyorquinos han defendido una ciudad que puedan pagar. Vamos a congelar los alquileres, hacer que los autobuses sean rápidos y gratuitos y ofrecer guarderías universales”, aseguró el candidato, para reforzar sus promesas de campaña.

