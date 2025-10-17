Quiénes son los padres de Zohran Mamdani: ¿por qué su apellido es famoso en el ámbito académico y del cine?

El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, proviene de una familia con una sólida trayectoria intelectual y artística. Sus padres, Mira Nair y Mahmood Mamdani, son figuras reconocidas internacionalmente por sus aportes al cine y a la investigación universitaria.

El origen familiar del candidato demócrata para la alcaldía de Nueva York

Zohran Mamdani nació en Uganda y creció en Nueva York, ciudad a la que se trasladó junto a sus padres cuando tenía siete años. La mudanza coincidió con la incorporación de su papá al cuerpo docente de la Universidad de Columbia, institución en la que se desempeña como académico desde hace varias décadas.

Zohran Mamdani es el candidato favorito a suceder a Eric Adams en la alcaldía de Nueva York Foto Facebook Zohran Kwame Mamdani

Durante su infancia, la familia residió en un departamento universitario en Riverside Drive, destinado al personal académico. La educación de Mamdani estuvo marcada por instituciones de alto nivel. Comenzó sus estudios en la Bank Street School, una escuela privada en Manhattan, continuó en la Bronx High School of Science, una de las secundarias públicas más prestigiosas de la ciudad, y posteriormente obtuvo su título universitario en estudios africanos en Bowdoin College, en el estado de Maine.

Su entorno doméstico en su formación intelectual y en su visión política. Creció en un hogar donde el arte, la educación y la reflexión social eran parte del día a día. Su madre, una cineasta de renombre, y su padre, un investigador con amplia experiencia en ciencias políticas, forjaron carreras que les dieron reconocimiento en el ámbito académico y cultural tanto en EE.UU. como a nivel internacional.

¿Quién es Mira Nair, la mamá de Zohran Mamdani?

Mira Nair nació en Rourkela, India, el 15 de octubre de 1957. Desde joven mostró interés por la narración visual y el análisis social. De acuerdo con The Global Indian, estudió en la Universidad de Delhi y posteriormente se trasladó a Harvard, donde obtuvo una licenciatura en Estudios Visuales y Ambientales en 1979.

Su paso por la institución de Massachusetts fue decisivo para su desarrollo artístico, ya que le permitió explorar la realización documental y perfeccionar su enfoque sobre las historias humanas.

Nair debutó internacionalmente como directora de cine con Salaam Bombay! en 1988, una película que retrata la vida en las calles de la India y que obtuvo una nominación al Óscar a la mejor película de habla no inglesa, además de ganar la Cámara de Oro en el Festival de Cannes. A partir de ese momento consolidó una carrera que combina contenido social con narrativa cinematográfica.

Entre sus obras más destacadas se encuentran:

Mississippi Masala de 1991, protagonizada por Denzel Washington.

de 1991, protagonizada por Denzel Washington. Monsoon Wedding de 2001, comedia romántica que le otorgó el León de Oro en el Festival de Venecia y la convirtió en la primera directora india en obtener el reconocimiento.

de 2001, comedia romántica que le otorgó el León de Oro en el Festival de Venecia y la convirtió en la primera directora india en obtener el reconocimiento. The Namesake de 2006.

de 2006. The Reluctant Fundamentalist de 2012.

de 2012. La Reina de Katwe de 2016.

A lo largo de su carrera, su trabajo fue respaldado por estudios internacionales y plataformas como Disney y Netflix, donde ha desarrollado producciones recientes.

La cineasta oriunda de la India es conocida principalmente por el film Salaam Bombay! que fue nominado al Oscar a Mejor Película de habla no inglesa Facebook Mira Nair

Mahmood Mamdani, el padre de Zohran Mamdani y académico de Columbia

El padre de Zohran, Mahmood Mamdani, es un académico ugandés especializado en historia y política africana. Actualmente, ocupa el cargo de profesor Herbert Lehman en la Universidad de Columbia, un puesto que honra al exgobernador de Nueva York con especializaciones en gobierno, antropología y ciencias políticas.

Además, el académico dirigió el Instituto de Estudios Africanos de la misma institución y también fue rector del Instituto de Investigación Social de la Universidad Makerere en Kampala y profesor visitante en distintas universidades africanas.

Según su perfil en la Universidad de Columbia, Mamdani obtuvo su doctorado en Harvard en 1974, con una tesis centrada en la formación de clases sociales en Uganda. Su obra abarca temas como el colonialismo, la Guerra Fría, los derechos humanos y las guerras civiles en África. A lo largo de su carrera publicó estudios que examinan la relación entre política, cultura y poder, con un enfoque comparativo que influyó en el pensamiento social contemporáneo.

Entre sus publicaciones más conocidas figuran ensayos difundidos en revistas como New Left Review y London Review of Books. En 2008, las revistas Foreign Policy y Prospect lo incluyeron entre los 20 intelectuales públicos más influyentes del mundo, y en 2021 fue nominado entre los 50 pensadores globales destacados.

Su trabajo académico se caracteriza por analizar el impacto de las políticas coloniales y postcoloniales en la configuración del estado moderno en África.

El papá de Zohran es un académico de Uganda con varias investigaciones reconocidas internacionalmente Facebook Zohran Mamdani

La historia de los padres de Zohran Mamdani

Mira Nair y Mahmood Mamdani se conocieron a finales de la década de 1980 en Uganda, cuando él impartía clases en la Universidad Makerere de Kampala y ella investigaba el guion de la película Mississippi Masala. El vínculo entre ambos se fortaleció a través del interés compartido por la cultura, la historia y la identidad. De esa relación nació Zohran, su único hijo.

El trabajo de sus padres llevó a la familia a residir en distintos países, incluidos Sudáfrica y Estados Unidos, lo que marcó una infancia con experiencias diversas y una perspectiva global. Durante los años en Sudáfrica, Mahmood dirigió el Centro de Estudios Africanos de la Universidad de Ciudad del Cabo, mientras que Nair continuaba con el desarrollo de sus proyectos cinematográficos de alcance internacional.

En entrevistas recientes, ambos hablaron sobre el compromiso político de su hijo y su incursión en la vida pública. “No contábamos con que seríamos padres de un futuro alcalde”, dijo Mahmood a The New York Times. El hombre, de 79 años, señaló que su hijo es una persona autónoma, formada en un entorno en el que las ideas y el debate eran parte constante en su hogar.

Por su parte, Nair expresó que la visión del mundo de su hijo refleja los valores y las experiencias compartidas en su familia. La cineasta de 68 años utiliza sus redes sociales no solo para promocionar sus nuevos proyectos, sino que también para realizar campañas a favor de su hijo. “A todos los que aman a la humanidad, todos los Wallahs de Nueva York, escuchen a esta mamá. Si quieres un alcalde progresista, recuerda votar por nuestro hijo”, publicó en Instagram.

Zohran Mamdani es actualmente el principal candidato demócrata en la contienda por la alcaldía de Nueva York, con elecciones programadas para el 4 de noviembre de 2025.