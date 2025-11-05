Resultados de las elecciones en Nueva York 2025: quién ganó en Brooklyn

Este 4 de noviembre, se celebraron las elecciones por la alcaldía de Nueva York. En Brooklyn, uno de los cinco distritos de la ciudad, el ganador fue Zohran Mamdani con 57,3%, que superó a Andrew Cuomo, candidato independiente y exgobernador del estado de Nueva York.

Cómo fue la votación en Brooklyn

La conocida “ciudad gemela” de Nueva York fue de los distritos que contó con la mayor cantidad de votantes desde el comienzo de las elecciones anticipadas. En contexto, en el quinto día de la jornada, es decir, el pasado miércoles 29 de octubre, Brooklyn logró acumular más de 117 mil votos, superando por más de 6000 puntos de diferencia con Manhattan.

Quién es Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de la ciudad

Zohran Kwame Mamdani es un político e integrante del Partido Demócrata. Nació el 18 de octubre de 1991 en Kampala, Uganda y emigró con su familia a Nueva York cuando tenía siete años.

Mamdani emigró a Estados Unidos cuando tenía siete años Reuters

Desde 2021, Mamdani ejerce como congresista en la Asamblea Estatal de Nueva York, que abarca Astoria y Long Island City en Queens. Durante su gestión, fue patrocinador principal de 20 proyectos de ley, tres de los cuales se convirtieron en ley, y coautor de 238 proyectos de ley. Entre ellos se destacan:

A00946 : prohíbe a los propietarios, arrendadores, subarrendadores y otorgantes exigir honorarios de intermediarios a un inquilino .

prohíbe a los propietarios, arrendadores, subarrendadores y otorgantes . A06044 : promulga la Ley para hacer el transporte público asequible . Establece un programa piloto de autobuses gratuitos en la ciudad de Nueva York.

promulga la . Establece un programa piloto de autobuses gratuitos en la ciudad de Nueva York. A06542: promulga la Ley de protección contra el corte de servicios públicos.

El 23 de octubre de 2024, Mamdani anunció su candidatura para la alcaldía de la ciudad de Nueva York en 2025. Su campaña se basó en hacer que la ciudad sea más asequible por medio de autobuses gratuitos y el congelamiento de los alquileres.

Cuándo termina el mandato de Eric Adams como alcalde

Eric Adams fue electo alcalde de la Gran Manzana en los comicios del 2 de noviembre de 2021 y asumió el cargo en 2022. Su mandato concluye de manera efectiva el 1º de enero de 2026.